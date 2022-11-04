Турция и Россия договорились отправлять зерно в Африку бесплатно

Эксперты назвали главные составляющие «ДНК России»

Россия, как самостоятельная – не западная и не восточная – цивилизация, выступает за равноценность разных культур и цивилизаций. Это заложено в «генетическом коде» нашей культуры – и это то, что мы можем предложить человечеству в нынешний кризисный момент. Такое мнение политологи высказали на круглом столе по итогам прошедшей в Сочи конференции «ДНК России».

«Сейчас в России формируются и уже во многом сложились контуры собственного ценностного предложения миру, отличающегося от того, что предлагают современные Запад и Восток. Мы не отказываемся от своей природы, не пытаемся воевать со своим предназначением, как это происходит на Западе. Защита разумных традиционных ценностей, прежде всего семейных, ценностей отцовства, материнства – это базис нашего предложения современному миру. И это находит отклик», – сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. Своим мнением он поделился в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны».

Дискуссия была приурочена к недавно завершившейся в Сочи научно-просветительской конференции с тем же названием – «ДНК России». Организаторами этой встречи, посвященной вопросам мировоззрения и общественных наук, выступили Министерство науки и высшего образования, Российское общество «Знание», Московский государственный университет и ЭИСИ. Участники конференции обсуждали принципы и новые подходы к преподаванию общественных наук и, собственно, сам предмет, который изучают эти науки – преобладающие в обществе мировоззрения и идеи и их влияние на развитие общества и государства.

После краха советской коммунистической идеологии в конце 1980-х – начале 1990-х российское общество оказалось в ситуации мировоззренческого вакуума, отметил Сутырин. На смену марксистской идеологической модели России пытались привить модель неолиберальную, напомнил политиолог.

«Мы уже 30 лет примериваем на себя жизнь самостоятельного государства и прожили попытку извне поменять структуру нашего мировоззренческого кода», –

отметил Андрей Дахин, профессор кафедры философии, социологии и психологии управления, руководитель программы «Социальная и политическая философия» Нижегородского института управления РАНХиГС. Ученый сравнил импортированные с Запада идеологии, которые пытались утвердить в России в первые постсоветские годы с волнами, «которые накатываются снаружи и которые пытаются разрушить наше представление о самих себе». «И нужно признать, что код российской державности выстоял и показал свою силу, по крайней мере, в отношении сопротивления неолиберальному варианту колониализма», – отметил Дахин.

Мы подходим к пониманию того, что Россия представляет собой самостоятельную и самодостаточную цивилизацию, подчеркивает Сутырин. «Россия не часть Европы, не часть Азии, не некий мост между Востоком и Западом. По мосту ходят, ездят, но не более того. У него нет своего я, своей идентичности. То есть он по определению будет второсортным, – указал ученый. – Это консенсусный тезис, к этой мысли приходит большинство... Мы же оставались собой на протяжении всей нашей истории».

По его словам, в основании российской цивилизаци заложено стремление к «созданию сильного централизованного государства». «Да, были периоды кризисов, но мы продолжаем развиваться и сохраняем эту преемственность», – уверен Сутырин.

Политолог заявил, что Россия «не просто позволяет и помогает другим народам и культурам сохранять свою самобытность».

«Мы выступаем за равноценность разных культур и цивилизаций. Это в нашем ДНК. Это модель для глобального мироустройства. На политическом уровне это может быть многовекторность, а на уровне идей – это равноценность культур, симфония цивилизаций,

то есть мы готовы рассматривать другие цивилизации как равноценные. И на это есть спрос со стороны других государств», – считает Сутырин.

Он добавил, что человечество «не просто вползает, а фактически находится в полосе очень глубокого кризиса развития, то есть кризиса будущего». «Здесь наша миссия отражает наши исторические качества, наш народный характер – это прежде всего высокая адаптивность, это способность к изобретательности, способность мыслить за рамками шаблонов... И это как раз позволяет России претендовать на роль активного участника, даже лидера по выводу мира из кризиса развития, в котором мы сейчас находимся, по нащупыванию новой модели развития, более сбалансированной и гармоничной», – уверен Сутырин.

О кризисе, как возможности для формирования единой и гармоничной платформы консолидации российского общества, говорил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время своего выступления на конференции в Сочи. «Любой кризис – это всегда время возможностей. Да, это сложно, да, это тяжело. Но это время возможностей. Это вопрос того, на что будут направлены наши силы. Надо использовать энергию перемен, чтобы идти вперед и развиваться, – указывал Кириенко. – Если мы добьемся того, чтобы каждый человек на своем месте относился к этому времени именно так, то это уже само по себе меняет реальность и будущее, к которому мы идем. И этот вызов, который мы сможем преодолеть, опираясь на исторические, культурные корни и принцип соборности, заложенный в наш культурный код, открывает нам уникальные возможности для еще большего единения людей всех поколений, национальностей, вероисповеданий».

Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов напомнил, что участники сочинской конференции предложили модель, в основе которой находятся такие понятия, как сочувствие, сопереживание, совесть, солидарность, согласие и созидание. «Это некие основы ДНК, которые мы с вами обсуждаем», – заметил политолог. Перечисленные выше принципы согласия и солидарности лежат в основе представления о будущем, полагает Асафов. В образе будущего государство представляется «как большая семья семей», считает он.

«Образ будущего – это вопрос не только для общества в целом, но в первую очередь для тех, кто будет строить это будущее своими руками, это люди, находящиеся на фронтире будущего – это молодежь. Молодежи важна передача ценностного базиса и формулировка образа будущего, поскольку борьба за будущее – это борьба за молодежь. Поэтому результаты этой работы и последующих этапов, безусловно, это вопросы интеграции системы образования, просвещения, воспитания и наставничества», – убежден Асафов.