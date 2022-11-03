В Кремле не дали гарантий продления зерновой сделки

Представитель Кремля заявил, что возвращение России к участию в зерновой сделке не дает гарантий ее продления

Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, перед тем как принимать решение о продолжении, Москва прежде всего, даст оценку эффективности выполнения сделки, а также реализации всех сторон и параметров договоренностей, передает РИА «Новости».

При этом Песков высоко оценил работу Анкары над предоставлением гарантий. Он добавил, что в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны.

По словам представителя Кремля, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.

Также мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал Москву принять серьезнейшие меры относительно российского участия в зерновой сделке.

В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.

Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.