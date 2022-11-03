Россия продолжила досмотр судов в Черном море по зерновой сделке

Россия возобновила участие в досмотре судов в рамках «черноморской зерновой инициативы», в данный момент в гуманитарном коридоре движутся восемь кораблей, сообщает представитель ООН в СКЦ Исмини Паллы.

По ее словам, делегация Российской Федерации присоединилась к инспекциям на судах. Несмотря на то, что очередь на досмотр значительно сократилась, в настоящее время более 120 судов ожидают разрешения на движение, в основном те, что направляются на Украину, передает РИА «Новости».

Палла добавила, что уже семь судов, перевозящих в общей сложности 290 102 тонны зерна и продовольствия, движутся с Украины по морскому гуманитарному коридору.

При этом ранее в Кремле заявили, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.

В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.

Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.