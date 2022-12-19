«Движение первых» поможет развивать лучшие качества российских подростков

«Движение первых» станет большой общероссийской подростковой командой

«Дети должны прийти к пониманию того, что их совместные усилия важны, что их инициативы будут услышаны, их мнение – учтено. Именно поэтому в рамках съезда проводилось голосование по важным вопросам», – сказала газете ВЗГЛЯД Татьяна Чуфистова, участница учредительного съезда «Движения первых», комментируя итоги форума.

Даже сам факт участия в съезде поможет его юным участникам приобрести веру в себя, в то, что их мнение важно, считает директор военно-патриотического центра «Вымпел», участница первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) Татьяна Чуфистова.

«Все 12 направлений деятельности движения были предложены самими школьниками. Несмотря на возраст, ребята понимают, что именно должно быть основой жизни нашего общества. Миссии и цели прорабатывались с детьми. Финальные варианты решений форума выбирались с помощью конкурсов и голосования», – пояснила она.

«Кроме того, подросткам необходимо видеться со своими сверстниками из других регионов. В рамках подобных мероприятий дети становятся одним большим коллективом. Разделение на регионы пропадает. Появляется бесценный навык работы в команде. В их возрасте почувствовать подобное единение очень важно», – подчеркнула участница форума.

В понедельник в Москве закрылся I Съезд РДДМ, который начался в минувшие выходные. Большинством участников съезда на итоговом заседании было выбрано название – «Движение первых». На голосование было вынесено пять вариантов. За название «Пионеры» проголосовали 56 человек, за «Движение первых» – 760, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Новое поколение» – 326, за «Юность» – 76.

«Они выбрали в качестве целей, миссий, задач детского движения очень хорошие и правильные вещи, – заявил на съезде первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. – Я, честно, по возрасту уже не подхожу для детского движения, но по убеждениям и ценностям я под каждым из них готов подписаться, потому что миссия, которую они сформулировали, – быть с Россией, быть человеком, быть вместе. А эта работа командная».

Для них очень важно быть в движении, добавил Кириенко по поводу «первых». «Это значит – не только в организации, в постоянном развитии и в постоянном движении, но и быть первым», – подытожил он.

«Теперь у вас есть еще и собственное название – «Движение первых». Я видела, как вы голосовали, я видела, как вы переживали, – заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «У ребят замечательное будущее, то, что они объединились в это движение и проявили свой характер, это уже очень важно, что у них есть цель, а это главное. Они будут строить страну, а самые главные их ценности – это жизнь и достоинство», – подчеркнула она.

«Движение первых» теперь будет нашим основным партнером, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова. «Для нас это (движение – прим. ТАСС) во-первых, возможность услышать голос детей, понять их потребность. Во-вторых, массово поддержать их инициативы по их запросам. В-третьих, я уверена, что это существенно повысит качество жизни детей», – сказала она в кулуарах съезда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на форум съехались почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов: самих школьников, а также вожатых и волонтеров. Гостями съезда стали более двух тысяч человек. Заседание открыл президент Владимир Путин, который в своем видеообращении поддержал молодых участников.

В ходе съезда прошли дискуссии по 12 направлениям, в том числе: Образование и знания: «Учись и познавай!»; Культура и искусство: «Создавай и вдохновляй!»; Волонтерство и добровольчество: «Благо твори!»; Патриотизм и историческая память: «Служи Отечеству!».

На съезде утверждена и декларация о миссии и ценностях движения. Движение будет нести, к примеру, такие ценности, как патриотизм, созидательный труд, единство народов России, историческая память, служение Отечеству, крепкая семья. Что касается миссии участников движения, то она звучит так:

«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

«Впечатления от съезда просто невероятные! Мы – свидетели исторического события, в стране возрождается единое движение, объединяющее всех школьников и детей. Работа движения в итоге позволит создать крепкую базу для развития нашего государства», – сказал газете ВЗГЛЯД участник съезда, активист детской общественной организации «Республика юных забайкальцев», президент одной из школ Читы Никита Николаенко.

Другой делегат от «Республики юных забайкальцев» – Мария Мовчан – сообщила, что участвует в волонтерских мероприятиях как в своем лицее, так и на уровне города. «Я уверена, что движение по-настоящему сплотит всех нас и даст массу возможностей для саморазвития школьников и студентов, для получения навыков, которые нужны для успеха в будущей профессии», – подчеркнула собеседница.