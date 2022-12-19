|
|
«Движение первых» поможет развивать лучшие качества российских подростков
«Движение первых» станет большой общероссийской подростковой командой
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Дети должны прийти к пониманию того, что их совместные усилия важны, что их инициативы будут услышаны, их мнение – учтено. Именно поэтому в рамках съезда проводилось голосование по важным вопросам», – сказала газете ВЗГЛЯД Татьяна Чуфистова, участница учредительного съезда «Движения первых», комментируя итоги форума.
Даже сам факт участия в съезде поможет его юным участникам приобрести веру в себя, в то, что их мнение важно, считает директор военно-патриотического центра «Вымпел», участница первого съезда Российского движения детей и молодежи (РДДМ) Татьяна Чуфистова.
«Все 12 направлений деятельности движения были предложены самими школьниками. Несмотря на возраст, ребята понимают, что именно должно быть основой жизни нашего общества. Миссии и цели прорабатывались с детьми. Финальные варианты решений форума выбирались с помощью конкурсов и голосования», – пояснила она.
«Кроме того, подросткам необходимо видеться со своими сверстниками из других регионов. В рамках подобных мероприятий дети становятся одним большим коллективом. Разделение на регионы пропадает. Появляется бесценный навык работы в команде. В их возрасте почувствовать подобное единение очень важно», – подчеркнула участница форума.
В понедельник в Москве закрылся I Съезд РДДМ, который начался в минувшие выходные. Большинством участников съезда на итоговом заседании было выбрано название – «Движение первых». На голосование было вынесено пять вариантов. За название «Пионеры» проголосовали 56 человек, за «Движение первых» – 760, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Новое поколение» – 326, за «Юность» – 76.
«Они выбрали в качестве целей, миссий, задач детского движения очень хорошие и правильные вещи, – заявил на съезде первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. – Я, честно, по возрасту уже не подхожу для детского движения, но по убеждениям и ценностям я под каждым из них готов подписаться, потому что миссия, которую они сформулировали, – быть с Россией, быть человеком, быть вместе. А эта работа командная».
Для них очень важно быть в движении, добавил Кириенко по поводу «первых». «Это значит – не только в организации, в постоянном развитии и в постоянном движении, но и быть первым», – подытожил он.
«Теперь у вас есть еще и собственное название – «Движение первых». Я видела, как вы голосовали, я видела, как вы переживали, – заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «У ребят замечательное будущее, то, что они объединились в это движение и проявили свой характер, это уже очень важно, что у них есть цель, а это главное. Они будут строить страну, а самые главные их ценности – это жизнь и достоинство», – подчеркнула она.
«Движение первых» теперь будет нашим основным партнером, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова. «Для нас это (движение – прим. ТАСС) во-первых, возможность услышать голос детей, понять их потребность. Во-вторых, массово поддержать их инициативы по их запросам. В-третьих, я уверена, что это существенно повысит качество жизни детей», – сказала она в кулуарах съезда.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на форум съехались почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов: самих школьников, а также вожатых и волонтеров. Гостями съезда стали более двух тысяч человек. Заседание открыл президент Владимир Путин, который в своем видеообращении поддержал молодых участников.
В ходе съезда прошли дискуссии по 12 направлениям, в том числе: Образование и знания: «Учись и познавай!»; Культура и искусство: «Создавай и вдохновляй!»; Волонтерство и добровольчество: «Благо твори!»; Патриотизм и историческая память: «Служи Отечеству!».
На съезде утверждена и декларация о миссии и ценностях движения. Движение будет нести, к примеру, такие ценности, как патриотизм, созидательный труд, единство народов России, историческая память, служение Отечеству, крепкая семья. Что касается миссии участников движения, то она звучит так:
«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».
«Впечатления от съезда просто невероятные! Мы – свидетели исторического события, в стране возрождается единое движение, объединяющее всех школьников и детей. Работа движения в итоге позволит создать крепкую базу для развития нашего государства», – сказал газете ВЗГЛЯД участник съезда, активист детской общественной организации «Республика юных забайкальцев», президент одной из школ Читы Никита Николаенко.
Другой делегат от «Республики юных забайкальцев» – Мария Мовчан – сообщила, что участвует в волонтерских мероприятиях как в своем лицее, так и на уровне города. «Я уверена, что движение по-настоящему сплотит всех нас и даст массу возможностей для саморазвития школьников и студентов, для получения навыков, которые нужны для успеха в будущей профессии», – подчеркнула собеседница.
Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
|
|
Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.
Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».
«Должно быть, в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».
Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.
Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.
Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.
Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.
При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром
Эксперт Юшков: Россия выиграет от возможной ссоры Европы с Катаром
|
|
Катар разделяет политику и бизнес. Однако бесконечно терпеть обвинения Доха не станет. И если они прекратят сотрудничество с ЕС, Россия может еще больше нарастить экспортные мощности, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее катарский дипломат заявил, что дело о коррупции в Европарламенте, в котором якобы замешана Доха, может плохо сказаться на диалоге по газу.
«Европа очень сильно зависит от катарского СПГ, поскольку Доха – второй по объему поставщик после США. На их долю приходится порядка 15% европейского рынка. Так что портить отношения с Катаром ЕС совсем невыгодно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Другое дело, что власти Катара ранее заявляли о готовности продавать газ кому угодно, особенно в момент звучащей критики и всевозможных запретов при проведении ЧМ по футболу», – напоминает собеседник.
«При этом Доха довольно серьезно отделяет бизнес от политики, допуская торговлю даже с государствами, с которыми у нее плохие отношения. И европейцам не стоит прямо сейчас опасаться прекращения поставок СПГ из Катара. Тем более что экспортом газа из государства в основном занимаются международные компании», – отмечает он.
«Как только топливо загружается на газовоз, оно автоматически становится собственностью компании. И без официального запрета на экспорт сырья поставки в Европу прекратиться не могут. А отношения между европейцами и Дохой еще не накалились настолько, чтобы Катар это сделал», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем подобные истории толкают ближневосточные страны в сторону Азии. Например, Китай не критикует ни Саудовскую Аравию, ни Катар, ни Иран за их внутриполитические дела. Он более тактично ведет себя с точки зрения дипломатии. И это большой плюс в глазах Ближнего Востока. Это же касается России», – обращает внимание Юшков.
«Поэтому когда Европа критикует Саудовскую Аравию за нарушение гражданских прав или осуждает Катар за использование наемного труда, она рубит сук, на котором сидит. И до бесконечности это продолжаться не может», – говорит собеседник.
При этом от возможной ссоры Катара с ЕС Россия получит свои выгоды. «Во-первых, мы в очередной раз получили доказательства того, что ЕС – не «цветущий сад», как убеждал нас Боррель. Коррупция есть везде. Им следует прекратить рассказывать нам сказки», – иронично замечает эксперт.
«Во-вторых, мы видим, насколько сильно европейцы зависят от газовых поставок. И если они решатся поссориться с Катаром, мы сможем предложить им снять санкции и экспортировать собственное топливо», – заключил Юшков.
Ранее Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство AFP.
По данным издания, в Катаре уверены, что подобные действия негативно скажутся на диалоге по поставкам СПГ в ЕС. При этом в Дохе указали, что являются важным поставщиком топлива в Бельгию, где и проводится расследование.
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли. Сама Кайли была исключена из политической партии и лишилась должности в ЕП, она отрицает свою вину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
|
|
Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Появились подтверждения способности российских ракет пробивать пассивную защиту украинских энергообъектов
Военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на WarJournal поясняет, что целью российского удара стала подстанция 330/110 «Нивки».
На видео с места прилета видно, что боеприпас поразил как минимум один автотрансформатор 330 Кв, предполагается, что устройство выведено из строя и восстановлению не подлежит.
Также в ролике показано, что подстанция защищена ограждениями в виде мешков с песком и защитных заграждений, однако боеприпас пробил эту стену и успешно поразил цель.
Ранее в Сети появились видео разрушенной подстанции, где именно оно было снято, не сообщается.
Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
Участники съезда детского движения выбрали окончательное название
Участники съезда детского движения окончательно выбрали название «Движение первых»
Участники съезда Российского движения детей и молодежи в третий раз проголосовали за название движения, большинством голосом было выбрано название «Движение первых». Голосование прошло в понедельник в московском «Манеже».
В третий раз на голосование было вынесено пять названий. За название «Движение первых» проголосовало 760 человек, за «Новое поколение» – 326, за «Пионеры» – 56 человек, за «Движение имени Гагарина» – 51, за «Юность» – 76, передает ТАСС. Итоги предыдущих голосований были отменены.
Напомним, в воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров.
Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
|
|
Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза
Бывший глава Совета министров СССР Рыжков предложил воссоздать Советский Союз по принципу ЕС
|
|
Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, нельзя, но можно это сделать на новых принципах, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.
Рыжков заявил, что следует «стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа – Евросоюз и его органы». По его словам, «по принципу ЕС» и «на новых условиях» можно было бы организовать объединение стран на территории бывшего СССР, передает РИА «Новости».
Он заявил, что не нужно пытаться «воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года», ведь государство – это «живой организм», который «развивается, стареет, болеет, периодически им надо заниматься». По словам Рыжкова, «не должно стоять все на месте, должно двигаться».
Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле праздновать эту дату не будут, хотя времена СССР считают важной частью истории. Президент России Владимир Путин говорил, что распад СССР для него оказался трагедией, как и для большинства граждан страны.
Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
|
|
Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.
Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».
Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».
Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.
НАСА показало оставшуюся без света Украину
НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.
На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.
Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Страны ЕС согласовали потолок цены на газ
|
|
Страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час, сообщил источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе.
По данным источника в ЕС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно, согласие на потолок цен на газ дала и Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, передает ТАСС.
Источник также пояснил, что потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт·ч.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях
|
|
В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.
В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.
У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.
Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.
В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.
ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.