Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

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25 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
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Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
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Бывший российский миллиардер заставил Азербайджан нервничать

Рубен Варданян в Нагорном Карабахе Aurora Prize/YouTube
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов публично выразил неудовольствие тем фактом, что правительство непризнанного Нагорного Карабаха возглавил российский миллиардер Рубен Варданян. Однако в реальности миллиардер этот уже не российский. Что заставило Варданяна отказаться от гражданства РФ и почему Баку так нервничает по этому поводу? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Страх можно победить лишь действием

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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«Мирный план Зеленского». Что это?

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США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

    65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным
    		   25 декабря 2022, 19:55
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Дарья Волкова

    Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?

    83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно. Об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Исследование проводилось в октябре, ноябре и декабре 2022 года в формате телефонного интервью. Его участниками стали свыше 1600 респондентов из 80 регионов России.  

    «Позитивных оценок в этом году стало больше, чем в конце 2021 года: 47% сказали, что этот год был в целом хорошим, еще 5% – что очень удачным, в совокупности позитивно оценили уходящий год 52% опрошенных. Негативных оценок меньше – около 45%. Так, 15% назвали этот год для себя плохим, 30% – скорее трудным», – рассказал Федоров.

    «Если говорить о личных ожиданиях, то 65% опрошенных предполагают, что 2023 год будет хорошим в целом, либо очень удачным. Треть (32%) ожидает, что год будет очень тяжелым, плохим, скорее трудным», – добавил Федоров. Что касается ожиданий для страны, то 45% граждан настроены позитивно, а 51% склоняются к тому, что год будет скорее трудным. 

    «Уходящий год – это год крушения старого мира: опасного, несправедливого, разлагающего сами основы человеческой морали», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. «Новый будет началом созидания мира, где безопасность неделима, справедливость – высшая ценность, а мораль важнее политической целесообразности. За 2023 год мы этот мир не построим, но сваи точно забьем!» – уверен депутат.

    «Самое важное, чтобы в мой израненный Донецк и на все земли Донбасса пришел мир. Мы это заслужили. Все, кто живет и работает под постоянными обстрелами и угрозами в Донецке, а также в других регионах, заслужили считаться героями. Мы ждем только мира, но на наших условиях», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат парламента ДНР.

    Схожую позицию выразил политолог и экономист Иван Лизан. «Больше всего мне хочется, чтобы в новом году мы сломали все укрепрайоны противника, освободили Донбасс и вышли на административные границы наших новых территорий. Но это только желание, я никого не имею права подгонять, поскольку сам не воюю», – рассказал он.

    «В экономическом плане хочется, чтобы Россия окончательно перестала зависеть от устанавливаемых кем-либо потолков цен, эмбарго и так далее. Мое заветное желание – чтобы у нас появилась своя полноценная товарная биржа, на которой можно будет самостоятельно устанавливать цены», – отметил собеседник.

    «Как следствие этого процесса, в России должен появиться свой торговый флот, который позволит экспортировать наши товары и продукцию без переплат за постоянно дорожающий фрахт. Это позволило бы нам обеспечить постоянный приток денежных средств и свою экономическую безопасность перед внешними угрозами», – добавил он.

    «Кроме того, мне бы очень хотелось, чтобы в информационной политике государства стало больше осмысленной работы. Людям важно услышать объяснения тех или иных событий и решений. Наше общество в текущем году пропустило множество когнитивных ударов противника. Людей нужно научить защищаться от воздействия на их сознание», – полагает Лизан.

    Сенатор Константин Долгов также ожидает в новом году «завершения спецоперации через выполнение всех целей и задач, поставленных президентом». «Я верю, что будет достигнут значимый результат в их выполнении. Другими словами, я жду нашей полной победы», – заявил он.

    «Я убежден, что в 2023 году мы достигнем серьезного прогресса в укреплении нашего экономического, технологического и промышленного суверенитета. По линии Совета Федерации мы уже активно вовлечены в работу по поддержке отраслей», – акцентирует сенатор.

    «Во внешней политике я ожидаю развития сотрудничества с теми государствами, которые разделяют наше видение основ нового мироустройства. А это, между прочим, практически вся Африка и Латинская Америка, большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона», – заверил парламентарий.

    «Для меня очень важно, чтобы в следующем году мир и развитие пришли на новые территории России, на Херсонскую землю, которую я открыл для себя и полюбил в уходящем году.

    Я бы хотел, чтобы Херсонский университет обрел свой новый кампус, и мы могли продолжать заниматься здесь образовательными проектами в медиасфере, воспитывать новых журналистов и развивать новые медиа на освобожденных территориях», – отметил член Общественной палаты РФ и заведующий кафедрой журналистики и коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

    «Мы рассказываем новым жителям России о том, какая у нас большая и прекрасная страна, а жителей остальной России знакомим с миллионами наших новых граждан и историей этих территорий. Это наша большая задача – познакомить россиян друг с другом, от юго-западных земель до Сибири и Дальнего Востока», – подчеркнул Малькевич.

    Также эксперты и политики сошлись в мнении о том, что в 2023 году россияне ожидают от государства «побед практически на всех фронтах», включая экономику и социальную сферу, медицину и науку. «Нам необходимы твердость и умение держать удар. Да, нас ожидает немало трудностей, но наша задача, задача буквально каждого человека, чем бы он не занимался, выстоять и победить», – резюмировал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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