Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу - российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России?

Участникам обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось согласовать итоговый документ из-за разногласий по поводу содержательной части. Как заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, консенсус был достигнут только по срокам проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман возложил всю ответственность за отсутствие итогового документа на Россию. По его словам, предложенные Москвой «в последние минуты» изменения «вовсе не были незначительными». По его словам, другие делегации якобы даже пошли навстречу России, исключив осуждение ее действий из пунктов о ситуации вокруг Запорожской АЭС, территория которой в последние недели регулярно подвергается обстрелам.

Десятая конференция ДНЯО проходила в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Она должна была состояться в 2020 году, но помешала пандемия коронавируса.

Одной из наиболее проблемных тем мероприятия стала ситуация вокруг ЗАЭС, которая находится под контролем российских военных. В окончательной версии предложенного к принятию доклада к последней сессии конференция подчеркнула «первостепенную важность обеспечения контроля компетентными органами Украины за ядерными объектами», такими как Запорожская АЭС.

Как сообщает японское агентство Kyodo, конференция также выразила «серьезную обеспокоенность» военными действиями на ЗАЭС. В более ранней версии документа говорилось, что военные действия на АЭС велись «Российской Федерацией», но эта ссылка была исключена из-за протеста делегации РФ. Украина, однако, утверждала, что ссылка была необходима.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обострении военной ситуации вокруг АЭС, что может привести к серьезным последствиям. На этой неделе станция была впервые временно отключена от украинской энергосистемы.

Шейману ответил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По его словам, кроме России возражения по проекту итогового документа были у многих делегаций. Кроме ситуации вокруг ЗАЭС дискуссия развернулась по поводу плана Австралии приобрести атомные подводные лодки в рамках пакта о сотрудничестве в области безопасности с Великобританией и США. Китай, занимающий жесткую позицию в районах Южно-Китайского моря и вблизи Австралии, потребовал прописать в проекте доклада пункт о запрете использовать в производстве оружия технологии изготовления силовых установок для атомоходов.

Как сообщает ТАСС, Вишневецкий подчеркнул, что ключевые возражения российской делегации касались пунктов, «которые носят откровенно политический характер». «Мы сделали нашу последнюю попытку, предложили модифицировать эти пункты, привести их в соответствие с насущной повесткой дня, которая относится к Обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политической коннотации. Таких пунктов всего пять, причем речь идет не об их удалении, а о модификации», – пояснил Вишневецкий, добавив, что просьба российской делегации не нашла отклика.

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На пленарном заседании конференции позицию России также изложил в своем выступлении замглавы делегации РФ Андрей Белоусов. В этом докладе акцент сделан на том, что достичь консенсуса помешали лживые и политизированные заявления нескольких делегаций по Украине. «Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – заявил Белоусов.

Дипломат назвал провокациями попытки «навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам» и «использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору». В то же время он подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа. В более ранней версии доклада участники также обсуждали призыв к государствам принять доктрины, запрещающие упреждающее применение ядерного оружия, но из последней версии этот пункт был вычеркнут.

Американцы тоже попытались акцентировать внимание на том, что главная задача по нераспространению не подлежит пересмотру. Шейнман заявил, что США готовы выполнять свои обязательства по статье 6 ДНЯО. Это одна из ключевых статей, в которой говорится том, что каждый участник ДНЯО «обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года и насчитывает 191 государство-участницу. Договор разрешает иметь ядерные арсеналы только пяти странам: Великобритании, Китаю, Франции, России и Соединенным Штатам. Государства, не обладающие ядерным оружием, взяли на себя обязательства не производить и не приобретать его.

Итоговые документы конференции подтверждали продление договора на последующие пять лет, но в 1995 году соглашение было продлено бессрочно, поэтому с тех пор итоговый документ лишился обязательной юридической силы. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ не был согласован из-за позиции США и их союзников насчет перспектив создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Старший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО Александр Чеков отмечает, что предположения об отсутствии итогового заявления появились еще до начала конференции. Причина в разных позициях ведущих ядерных держав, и в первую очередь – России и США.

Кроме того, неядерные страны продвигают свою собственную повестку. «Но конференция в любом случае важна как некая площадка, это важный универсальный инструмент для обсуждения острых вопросов. Сам Договор является одним из наиболее важных соглашений в сфере международной безопасности», – пояснил Чеков.

Сегодня углубляются противоречия между ядерными и неядерными странами, которые инициировали принятие договора о запрещении ядерного оружия, добавляет собеседник. Также был демонтирован целый ряд ключевых соглашений в сфере международной безопасности, в первую очередь Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Также были сложности с продлением срока действия двустороннего договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Все это вызывает неудовольствие неядерных стран, потому что, согласно статье 6 ДНЯО, ядерные державы обязались вести переговоры по сокращению ядерных вооружений. Сегодня такие переговоры практически не ведутся», – указал эксперт.

Тем не менее площадка ДНЯО – это то место, где неядерные страны могут выражать свои озабоченности и пытаться влиять каким-то образом на ядерные государства. «Поэтому даже несмотря на отсутствие итогового заявления факт диалога в таком широком формате представляется очень ценным. На сегодняшний день альтернативы этой площадки просто не существует», – убежден Чеков.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов согласен, что итоги конференции были предсказуемыми, но «все-таки это не конец света». «Нельзя сказать, что на этом заканчивается режим нераспространения ядерного оружия. Но дан сигнал придать большее значение этой проблеме, которая никуда не делась», – считает Кортунов.

Он указал на отсутствие альтернативных площадок для проведения подобных дискуссий. «Можно сетовать на несовершенство конференции и говорить о том, что она не очень эффективный механизм. Но другого нет и не будет в ближайшем будущем. Мне трудно себе представить, как можно было бы создать сейчас многостороннюю структуру, которая с большим успехом занималась бы проблемой нераспространения. Надо работать с тем, что есть. Конференция отразила нынешнее состояние проблемы. Скажем честно, нас это состояние удовлетворить не может, но надо двигаться вперед», – уверен собеседник.

По словам эксперта, итог конференции – не тот результат, на который хотелось бы надеется, общий политический фон оказался «весьма неприятным». «Последние годы для режима нераспространения были не очень неудачными. Есть проблемы с попытками восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, с корейской ядерной программой. Мы видим, что целый ряд ядерных держав демонстративно увеличивает свои арсеналы и фактически нарушают ДНЯО. Хотелось бы надеется, чтобы следующая обзорная конференция, если она состоится, оказалась более продуктивной», – подчеркнул Кортунов.