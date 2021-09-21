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21 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

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Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени

Видимо, Австралия получит эти подводные лодки – американские класса «Вирджиния» Chris Oxley/U.S. Navy
Уже через несколько лет в мире появится еще одна страна, обладающая атомным подводным флотом – Австралия. Какие именно подводные лодки получит эта страна от своих союзников, какие они дают боевые возможности и по какому сценарию могут быть использованы для того, чтобы сдержать военную мощь Китая? Подробности...
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    Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени

    Видимо, Австралия получит эти подводные лодки – американские класса «Вирджиния»    21 сентября 2021, 13:10
    Фото: Chris Oxley/U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    Уже через несколько лет в мире появится еще одна страна, обладающая атомным подводным флотом – Австралия. Какие именно подводные лодки получит эта страна от своих союзников, какие они дают боевые возможности и по какому сценарию могут быть использованы для того, чтобы сдержать военную мощь Китая?

    Всё познается в сравнении. Что такое восемь многоцелевых (не путать их с подлодками, вооруженными баллистическими ракетами) атомных подлодок, которые получит Австралия? Сравним с другими флотами.

    Сначала на примере Китая, против которого (по крайней мере, так говорят) всё замышляется. Сейчас у Китая всего девять многоцелевых атомных подлодок, с низкой скрытностью. Три из них – это проект 091, старые и шумные корабли, не имеющие почти никакой боевой ценности. Остальная шестерка – это проект 093, более современные лодки, которые, правда, уступают современным американским и британским. Фактически только они, эти шесть, и имеют реальную боевую ценность, и именно это количество стоит брать во внимание.

    Надо сказать, что китайцы достигли огромного прогресса, если отталкиваться от их первоначального уровня. Их подлодки уже вооружены хорошими торпедами и средствами противодействия торпедам противника. Но до британских «Астьютов» или американских «Вирджиний» им еще очень далеко. Теоретически «Вирджиния» последней модификации (блока, как говорят американцы) сможет использоваться при нанесении высокоточного массированного неядерного удара по китайской территории. В этом случае австралийцы смогут нарастить американский залп. В будущем, когда американцы закончат свою программу гиперзвуковой ракеты для ВМС, этот удар может быть еще и очень быстрым.

    Отдельная история, если американцы опять растопчут международные нормы поведения и развернут перед войной на австралийских подлодках ядерное оружие. Тогда используя крылатые или гиперзвуковые ракеты, Австралия сможет нанести Китаю (и не только ему) просто чудовищный ущерб. Да и просто обычные «Томагавки» при внезапном их применении могут причинить атакуемой стороне немалый ущерб – а тактико-технические характеристики «Вирджинии» позволят скрытно подойти даже к хорошо охраняемому берегу и нанести внезапный и неожиданный удар.

    Естественно, это верно в том случае, если Австралия будет строить «Вирджинии» с установками вертикального пуска ракет, а не «Астьюты», которые могут применять только «Томагавки» через торпедные аппараты. Ответа на этот вопрос пока нет.

    В случае войны, более-менее близкой к классической морской войне, эти подлодки создадут для Китая дополнительную угрозу, и от Китая потребуется выделить на эту угрозу дополнительные силы, которые в войне с США и Британией ему будут очень нужны и без Австралии.

    Китайцы заботятся о своем флоте и развивают его. Они имеют противолодочные надводные силы и противолодочную авиацию, но при выполнении боевых задач вне боевого радиуса своей базовой (береговой на «разговорном» языке) авиации, для Китая проблема борьбы с подводными силами противника встанет очень остро. Китайские надводные корабли будут подвергаться ударам с воздуха австралийской базовой и американской палубной авиации, противолодочные самолеты не смогут работать без прикрытия, и по факту все задачи придется решать китайским атомным подлодкам. Которые и до западного (то есть и будущего австралийского) уровня пока не дотягивают, и действовать вынуждены будут против разнородных (подлодки, противолодочная авиация, надводные корабли) сил противника без поддержки.

    Чем ответит Китай?

    У Китая есть надежда – это новые создаваемые многоцелевые атомные подлодки, обозначающиеся в иностранной прессе как «Тип 095», а в самом Китае – 09-V. По визуальному осмотру изображений лодки ясно, что Китай пытается внедрить большое количество технических решений, повышающих скрытность подлодки и дальность обнаружения ей подводных целей. Явно видно то, что лодку создают именно для боя.

    Но что у китайцев получится – вопрос открытый, а самое главное, превосходства в качестве даже этим лодкам не видать, в идеальном варианте будет примерное равенство. При этом если современные темпы обновления подводных сил в Китае сохранятся, то Китай будет уступать американцам и англичанам по численности даже без Австралии, а с ней и подавно. Эти новые лодки пока в проекте, ни одну из них Китай еще не построил. А еще один враждебный атомный подводный флот однозначно потребует от китайцев очень быстро и очень серьезно вложиться в расширение своего производства, что требует и времени, и денег, и ресурсов.

    А можно ли Китаю проигнорировать эту угрозу? Нет.

    Просто один из множества примеров. Австралия географически может полностью перекрыть связь между Китаем и Индийским океаном: у нее есть туда прямой и никак Китаем не контролируемый выход, а у Китая – только Малаккский пролив, который Австралия с новыми подлодками окажется в силах перекрыть со стороны Индийского океана. Или идти мимо самой Австралии, с этими же подлодками и ее авиацией. Другой «дороги», по которой можно поставлять в Китай большое количество нефти, нет.

    Этих возможностей у Австралии никогда бы в таком виде не появилось, продолжай она работу по закупке неатомных субмарин у Франции. Неатомная (а по сути та же дизель-электрическая) подлодка не способна, например, идти под водой с высокой скоростью хода, а «Вирджинии» и «Астьюты» могут, причем скрытно, без критического роста шумности. Неатомной лодке надо доставлять топливо в район боевой службы, атомной не надо – атомная подлодка не привязана ни к близлежащим базам, ни к топливу, и действовать может несоизмеримо свободнее, нежели дизель-электрическая, даже с воздухо-независимой энергетической установкой.

    В бою атомная подводная лодка также имеет массу преимуществ, вплоть до возможности иногда уйти от торпеды противника ходом. Для гипотетической австрало-французской неатомной подлодки это было бы невозможно. Гидроакустический комплекс на «Вирджиниях» вообще трудно с чем-то сравнить, а это дальность обнаружения цели и дальность стрельбы по ней.

    Теперь Китаю, в дополнение к мерам по противодействию подводному флоту США и Великобритании, надо будет учитывать еще и Австралию, которая хочет получить атомный подплав более мощный, чем всё, что Китай имеет сейчас.

    Как это выглядит в цифрах? Если отталкиваться от того, сколько из уже построенных и строящихся «Вирджиний» будет в строю к 2036 году, когда австралийцы хотят получить свои восемь подлодок, то можно предположить, что их будет около 20 единиц. И их нельзя будет все бросить на Китай, часть подлодок нужна будет на случай экстренных действий против России. Таким образом, дополнительные восемь австралийских подлодок увеличат число противостоящих Китаю единичек минимум на треть, в сравнении только с американскими подлодками. Это даже больше, чем смогут дать для войны с Китаем британцы. И Китаю придется на сравнимую численность наращивать и подплав, и другие силы флота.

    В общем, для Китая эти восемь дополнительных вражеских субмарин, это целая горсть костей в горле. Вот что примерно задумали сделать американцы с англичанами. Вот что такое восемь атомных подлодок.

    Именно этим вызвана реакция китайцев на новость. В МИД Китая заявили, что передача Австралии технологий строительства атомных подлодок вредит режиму нераспространения ядерного оружия и «усугубляет гонку вооружений», а также то, что США и Великобритания «крайне безответственно» применяют двойные стандарты. Эти увещевания, конечно же, ничего не дадут.

    А что это значит для России? Если Австралия хочет иметь к 2036 году восемь многоцелевых подлодок, то у нас к этому году на Тихом океане из многоцелевых в идеальном варианте будет четверка «Ясеней» – «Новосибирск», «Красноярск», «Владивосток» и, предположительно, «Пермь». Что до будущей лодки проекта 545 с шифром ОКР «Лайка», то в каком виде «Лайка» была представлена президенту в декабре 2019 года, говорит о заведомой устарелости проекта. А самое главное – крайне сомнительно, что эти лодки будут в строю к середине тридцатых. Это еще один пример того, как это все-таки много – восемь атомных подлодок на одном театре военных действий.

    Впрочем, у «партнеров» могут возникнуть трудности на пути реализации этих замечательных планов.

    Всё ли так просто?

    Есть во всем этом один аспект, который всё может осложнить. Производство аж восьми атомных подлодок, «под завязку» набитых высокотехнологичными системами, дело не простое. Если предполагать, что австралийцы будут строить какой-то готовый проект, ту же «Вирджинию», то в любом случае на постройку восьми атомных подлодок у них будет не более 14 лет, начиная со следующего года. Это сверхбыстрый темп для восьми единиц, у самих американцев на постройку одной «Вирджинии» уходит по пять лет от момента закладки до сдачи ВМС.

    Возможно ли австралийцам уложиться в сроки? Да, но только «экстенсивным» способом – закладывая в год больше подлодок, нежели американцы. А это требует, во-первых, верфей в достаточном количестве, чтобы строить подлодки, во-вторых, рабочих и инженеров, в-третьих – поставок комплектующих из США, что может стать «узким местом» проекта, с учетом кризиса в американском кораблестроении. Есть ли всё это у Австралии в нужном количестве? Союзники тут помочь не смогут, им самим не хватает.

    А если же австралийцы будут строить какой-то британский проект – или «Астьют» или, о чем сейчас ходят слухи в Британии, будущий проект британской многоцелевой подлодки, которая должна прийти на смену «Астьютам», то тут ничего не получится. Британия со строительством своих подлодок и сама еле справляется, в том числе в части смежников. А кроме того, в случае с «Астьютами», там еще и смежники частично из «кинутой» англосаксами Франции. С другой стороны, англичане могут таким способом компенсировать потери французов от разорванного австралийского контракта на неатомные подлодки, но проблема сроков в этом случае тоже встанет.

    Австралийцы это, похоже, понимают. В воскресенье, 19 сентября, министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что Австралия не будет ждать, пока будут построены ее атомные подлодки, а купит или возьмет в аренду британские или американские.

    Это действительно возможно. Правда, не с британскими подлодками, скорее всего, а с американскими, хотя к желаемому увеличению антикитайских сил такая схема не приведет – подлодок против Китая останется столько же, просто на некоторых флаги сменятся. Но, во-первых, к моменту завершения постройки своей серии (пусть даже не всей и с задержкой) у австралийцев уже будет опыт работы с атомными подлодками, а во-вторых, у США сейчас проблемы с ремонтами своих подлодок (они, что называется, не тянут), и сдать часть своих кораблей в аренду Австралии для американцев по факту будет означать их спасение в качестве боевых единиц, пусть и под чужим флагом.

    В общем, сделать Австралию страной с атомным подводным флотом можно быстро. Тем более, что у авторов этого начинания есть крайне серьезная причина для всего этого.

    Мрачные выводы на будущее

    Такие гигантские вложения и резкие политические повороты просто так не делают. Гегемония англосаксов в мире серьезно шатается, как из-за их собственной внутренней слабости, так и из-за роста Китая, и саботажа системы их власти со стороны России. Совершенно очевидным образом, власть над человечеством и проистекающие из нее выгоды они по-хорошему не отдадут.

    Стоит признать – мир стоит на пороге войны. Соглашение Австралии с США и Британией говорит именно об этом. Обыкновенной мировой войны с десятками миллионов убитых, как вариант – с сотнями миллионов, все-таки ядерное оружие никто не отменял. Такая война уже почти неизбежна.

    Более того, зная то, какие сроки себе ставят «партнеры», можно примерно понимать то, на какое время они готовят «горячую фазу». И глядя на то, как к следующей мировой войне готовятся другие страны, нам пора критически, честно и не предвзято посмотреть на то, как к ней готовимся мы.

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