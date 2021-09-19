Пушков спрогнозировал углубление «трещин» в НАТО

Речи о выходе Франции из НАТО пока нет, но в Североатлантическом альянсе «трещины» будут углубляться, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя разногласия, возникшие после отказа Австралии от контракта по подводным лодкам с Парижем.

«При правильности отмеченных тенденций следует избегать слишком радикальных выводов. Франция скорее замкнется на ЕС и будет строить так называемые автономные европейские вооруженные силы и выступать за собственно европейскую внешнюю политику. Но речи о ее выходе из НАТО пока не идет», – написал он в Telegram.

При этом Пушков отметил, что не стоит недооценивать и идеологический фактор, который приобрел «довлеющий характер». По словам сенатора, нынешняя правящая во Франции элита встроена в европейский «либеральный интернационал» и воспринимает Россию и Китай как противников.

«Более реалистический сценарий – углубление трещин в западном альянсе без его распада», – заключил он.

Между тем официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что проблемы, вызванная отказом Австралии от закупки французских подлодок, будут обсуждены в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом, передает ТАСС.

«Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни», – сказал представитель правительства.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.