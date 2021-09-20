В Японии захотели разместить американские ракеты средней дальности

Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити заявил, что считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности.

«Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа», – передает ТАСС слова Такаити в ходе дебатов на телеканале «Фудзи».

Она заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая.

Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию «крайне опасной» и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи.

17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата – Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал действующий глава правительства Есихидэ Суга.

В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.