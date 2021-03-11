США захотели сдерживать «региональные амбиции» Китая с помощью ракет

США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю, заявил командующий американскими вооруженными силами в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон.

Пентагон требует значительно увеличить финансирование своих сил на индо-тихоокеанском направлении. В рамках этой инициативы Дэвидсон призвал законодателей выделить 4,7 млрд долларов в оборонном бюджете следующего года на противостояние «растущему вызову» со стороны Китая.

По словам Дэвидсона, самая насущная потребность – это развертывание наземной системы противоракетной обороны на острове Гуам. Она должна обеспечить круговую защиту от «потенциальной китайской атаки», передает RT со ссылкой на The Washington Times.

Администрация Джо Байдена все еще формулирует свою дипломатический курс и стратегию безопасности для Восточной Азии. Но Дэвидсон, который вскоре должен покинуть пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США, настаивает, что Китай является «величайшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности 21 века». «Коммунистическая партия Китая продвигает закрытую и авторитарную систему посредством внутреннего угнетения и внешней агрессии, что резко контрастирует с нашим свободным и открытым видением мира», – подчеркнул адмирал. На его взгляд, подобный подход Пекина «пагубно» сказывается на странах Индо-Тихоокеанского региона.

Также адмирал заявил, что баланс сил в Азии смещается в пользу Поднебесной. В то время как Пекин расширяет свой арсенал, силы США в регионе в основном «остаются статичными». Подобный дисбаланс может «подтолкнуть Китай к одностороннему изменению статус-кво», прежде чем американские войска смогут дать «эффективный ответ».

Китай уже располагает высокоточными ракетами, в том числе DF-21 и DF-26. Последнюю Пекин называет «убийцей Гуама», потому что она может достичь острова, который является крупным центром размещения американских бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок и, следовательно, может стать ключевой целью в любом будущем конфликте. Вероятно, поэтому Дэвидсон предложил усилить существующую в регионе систему ПРО наступательными ракетами с радиусом действия более 310 миль. «Мы должны продемонстрировать, что любые амбиции Китая и любая угроза, которую он может создать в отношении Гуама, ему дорого обойдутся», – сказал адмирал.

Среди возможных вариантов Дэвидсон упомянул ракеты SM-6 и Maritime Strike Tomahawk. Они могут быть размещены на Гуаме или ближе к Китаю на территории регионального союзника США, например, Японии.

Ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что главную угрозу для Соединенных Штатов представляет Китай, а не Россия.

В то же время Белый дом опубликовал пункты национальной стратегии безопасности, в них отмечается, что США не желают участвовать в бесконечных войнах. Стратегия нацбезопасности США также предлагает установить диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином по новым военным технологиям.