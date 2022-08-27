Конференция ДНЯО не смогла согласовать итоговый документ

На обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части, заявил председатель конференции Густаво Злаувинен.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», – передает его слова ТАСС.

По словам Злаувинена, консенсус был достигнут по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней. Документ был принят только в процедурной части.

В свою очередь заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, выступая на конференции, заявил, что возражения по проекту итогового документа есть у многих делегаций.

«Мы совершенно не согласны с тем, что только у одной делегации есть возражения в отношении текста. Возражения есть у многих других делегаций. Консенсуса по этому документу, к сожалению, нет. Нет консенсуса, поскольку у многих делегаций – участников конференции нет согласия по целому ряду вопросов, которые были отражены в проекте данного документа», – сказал Вишневецкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому последовательно следует его букве и духу.