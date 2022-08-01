Путин: Россия выполняет соглашения по нераспространению ядерного оружия

Россия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому последовательно следует его букве и духу, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам обзорной конференции стран-участниц договора в Нью-Йорке.

«Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.

ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.