Путин заявил о недопустимости ядерной войны

Никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – приводит слова президента ТАСС.

Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркивал, что такое оружие у России страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но опасность такого конфликта нельзя недооценивать.