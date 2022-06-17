Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, но мы его применим, если нужно будет защитить суверенитет, заявил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

«Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД