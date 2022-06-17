Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 19:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
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Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, но мы его применим, если нужно будет защитить суверенитет, заявил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Стало известно об уничтожении крылатыми ракетами корабля возле острова Змеиный
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СМИ опубликовали видеозапись уничтожения крылатыми ракетами корабля в районе острова Змеиный. Кадры сняты с беспилотного летательного аппарата.
Судя по координатам, запечатленным на интерфейсе дрона, корабль был уничтожен в районе острова Змеиный, сообщает портал avia.pro.
На опубликованных кадрах видно два следующих друг за другом удара крылатыми ракетами по кораблю. Съемка беспилотником осуществлялась с расстояния около 75 километров, уточняет портал.
«Установить тип ракеты и тип уничтоженного корабля пока что не удалось, однако, по ряду данных, речь может идти о буксире, осуществлявшем неизвестную миссию вблизи острова Змеиный», – сообщает издание.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщили в Минобороны, в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях, позднее они вернулись к своим семьям.
Накануне Дня Победы по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный, которая была сорвана подразделениями ВС РФ. В результате Украина потеряла четыре самолета – три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, а также десять вертолетов и около 30 беспилотников. В море были поражены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В море и на побережье уничтожены более 50 украинских диверсантов. Попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы в Минобороны назвали «бездумной пиар-акцией».
Названа причина крушения российского Су-25 в Белгородской области
Вероятной причиной падения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Там отметили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
«По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России», – сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что авария произошла во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет.
По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
О крушении военного самолета в Белгородской области стало известно ранее в пятницу.
Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
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Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.
При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».
«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.
Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.
Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Китай спустил на воду третий авианосец
В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, его назвали «Фуцзянь» в честь одной из провинций страны.
Церемония спуска прошла около 11.00 по пекинскому времени (6.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Спуск проводился под звуки гимна КНР.
Напомним, второй авианосец Китай построил в 2016 году.
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Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.
По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.
Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.
«Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак
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Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак.
По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости».
Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены.
«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет
Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.
«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.
Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.
В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.
Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома
Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому.
«Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина.
По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше.
Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов.
Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян
В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
«Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости».
«Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин.
Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.
Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Экс-глава Росвооружения Огарев найден мертвым
Бывший глава компании «Росвооружение» Алексей Огарев найден мертвым в своем коттедже в Одинцовском районе Подмосковья, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы», – сообщила Врадий.
Она не уточнила имени умершего, однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об экс-главе Росвооружения Алексее Огареве. По факту его смерти начата доследственная проверка.
Алексей Огарев родился в 1957 году в Москве. До 1997 года работал в Вене постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1999–2000-х годах он возглавлял «Росвооружение».
В 2000 году в результате слияния «Росвооружения» и «Промэкспорта» был образован «Рособоронэкспорт».
Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области
Военный самолет разбился в Белгородской области, сообщили в правоохранительных органах. Летчик катапультировался.
«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линию электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он живой», – сказал источник ТАСС.
Он добавил, что самолет разрушен. При ударе о землю он загорелся. «На земле жертв и разрушений нет», – сообщили в правоохранительных органах. Причины крушения устанавливаются.
Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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