Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России

Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны, передает ТАСС.

«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», – указал министр.

По его словам, «Россия уже делает немало» для разрешения нынешнего кризиса. Как отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, российская сторона еще при администрации бывшего президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны. «К сожалению, нам не получилось убедить своих коллег в необходимости такого шага, но вот с администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», – добавил он.

В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.

Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о решимости России добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины. В марте секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев подчеркивал, что Россия не могла допустить появления на Украине ядерного оружия, которое угрожало бы всему миру.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

Эксперт по ядерным вооружениям Максим Шингаркин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал: «Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД