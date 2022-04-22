Антонов заявил о решимости России добиться безъядерного статуса Украины

Российская военная спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса этой страны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он назвал частью «целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках» принятие Постоянным советом Организации американских государств (ОАГ) резолюции о приостановке статуса РФ в качестве наблюдателя при ОАГ из-за ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

«Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле. Разве противоестественна национально-освободительная борьба, которая долгие годы проходила в латиноамериканских странах? Мы всегда были на их стороне. Почему же нас хотят лишить права жить достойно, без угроз фашистских молодчиков извне, проводить независимую внешнюю политику? Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», – приводит слова Антонова пресс-служба посольства РФ.

Антонов подчеркнул, что Россия с недоумением наблюдает «усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности». «Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке. Несмотря на подобную клевету в отношении наших усилий по обеспечению коренных интересов безопасности России, мы открыты к продолжению сотрудничества. Будем развивать взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и культурно-гуманитарные связи с заинтересованными в этом партнерами», – подчеркнул посол. «Мы благодарны тем государствам, которые осмелились не поддержать данную резолюцию и не пожелали ассоциироваться с русофобской кампанией», – заключил Антонов.

Резолюцию поддержали 25 членов Постоянного совета ОАГ. При голосовании воздержались Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Мексика, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, а также Сент-Китс и Невис. В тексте одобренного документа говорится, что организация «немедленно приостановит статус Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ <…> до тех пор, пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику с Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии».

Напомним, как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что спецоперация России завершится всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины. В свою очередь секретарь СБ России Николай Патрушев подчеркивал, что Россия не могла допустить появления на Украине ядерного оружия, которое угрожало бы всему миру.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

Эксперт по ядерным вооружениям Максим Шингаркин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал: «Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность».

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