Патрушев: Россия не могла допустить появления на Украине ядерного оружия

Создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру, Россия не могла допустить его появление у «оголтелых, неуправляемых» националистов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе в Грозном.

«Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все – компетенции, технологии, сырье, средства доставки», – передает его слова РИА «Новости».

Поэтому заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны – не пустые слова, считает секретарь Совбеза. «Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов», – подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что в Европе уже размещено тактическое ядерное оружие США. «Для его применения может использоваться созданная в непосредственной близости от наших границ инфраструктура ПРО. Где гарантии того, что «заряженное ружье» не выстрелит в очередной раз?» – сказал секретарь Совбеза.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Напомним, Владимир Зеленский некоторое время назад заговорил о пересмотре Будапештского меморандума, благодаря которому Украина оставалась в статусе безъядерной державы. Признав тот меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.

Эксперт по ядерным вооружениям Максим Шингаркин заявил газете ВЗГЛЯД: «Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность».