У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС 14 августа 2022, 16:20

Текст: Алёна Задорожная

ВСУ уже неделю обстреливают Запорожскую АЭС. Большую часть ударов противника удается отражать силами ПВО. Однако на фоне растущей угрозы ядерной катастрофы местные власти предлагают остановить работу АЭС. Насколько приемлем такой шаг с технической, экономической и военно-политической точек зрения? В воскресенье руководство Запорожской области предложило остановить работу местной АЭС из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Как написал в своем Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, это необходимо «во избежание ядерной катастрофы». Также Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС. Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае–июне, но теперь работу нужно начинать заново». Постпред также добавил, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае–июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку. При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение». В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Times вышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию». Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Эксперты отмечают, что обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС будет выгодно Украине по ряду причин. «Задача-максимум для Киева – вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз», – написал в своем Telegram-канале политолог, экономист Иван Лизан. Он напомнил, что в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал потенциальный доход от продажи электроэнергии в ЕС «в районе 70 млрд гривен в год по деньгам и 2,5 ГВт по мощности». «Без Запорожской АЭС Украина не сможет быть пауэрбанком Европы. Под угрозой окажется и просто обеспечение подконтрольной киевской власти территории электроэнергией» – отметил он. По его словам, Киев устроит выгорание электроподстанций с трансформаторами и разрушение ЛЭП, с которых электроэнергия выдается на неподконтрольные Киеву территории. «В таком случае там будет новый – после отключения газа – гуманитарный кризис, а проведение референдума окажется под угрозой срыва. Решать нужно будет не электоральные проблемы, а обеспечение населения дровами и буржуйками для приготовления пищи», – уточнил Лизан. Кроме того, он полагает, что это позволит сорвать подключение Запорожской АЭС к единой энергосистеме России, что – с учетом 6 ГВт мощности станции – ослабит европейскую и синхронизированную с ней украинскую энергосистемы. «Параллельно Киев поддерживает падающий интерес к своей войне с Россией и добивается выделения 5-8 млрд долларов ежемесячно. Ничего (кроме российских систем ПВО) не мешает Киеву обстрелять трансформаторы и линии электропередач возле станции, после чего весь освобожденный юг окажется без электричества. Апеллировать к ЕС и США бесполезно: они и в теме, и в доле» – написал он. Лизан уточнил, что полностью защитить станцию можно только после наступления на юге, но перед этим нужно освободить Донбасс. Как промежуточный вариант – остановить станцию, после чего она перестанет интересовать Киев, который переключит своих артиллеристов на другие цели. Между тем эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что «остановить станцию не так просто». «Основная проблема, которая может возникнуть и привести к аварии или даже катастрофе на ЗАЭС – потеря системы охлаждения. Дело в том, что охлаждение реакторов – очень сложный и длительный процесс. Даже если остановить ядерную реакцию саму по себе, но надо еще несколько недель расхолаживать реактор, пока там не распадутся изотопы», – пояснил он. На эту тему «Если же станция будет работать на полную мощь, будет сложно охладить сразу все реакторы в случае необходимости. Так что сейчас стоит выбрать компромиссный вариант – оставить один блок и перевести его на минимальные мощности (300-500 МВт)», – рассуждает собеседник. При этом эксперт заметил, что подобные действия приведут к прекращению поставок электроэнергии на территорию Украины. «Снабжение развернут на Херсонскую и Запорожскую области. Это позволит безопасно держать станцию на минимальном электрическом и тепловом обеспечении. Реактора хватит на то, чтобы охладить оставшиеся пять энергоблоков», – пояснил Анпилогов. «Разумеется, станцию надо продолжать защищать. Для этого есть в первую очередь система ПВО. Ее необходимо насыщать. Им, конечно, довольно сложно работать по дальнобойной артиллерии, но эти системы могут эффективно перехватывать оперативно-тактические ракеты», – подчеркнул собеседник. «Что касается артиллерии, необходима контрбатарейная борьба и беспилотники для обнаружения расчетов противника. Ну и никто не отменял работу спецназа, хотя она затрудняется размерами Каховского водохранилища, ширина которого достигает 18 километров. Тем не менее можно постараться обнаружить позиции ВСУ в районе Никополя и Марганца, а затем уничтожить их, чтобы исключить удары с правого берега Днепра», – заключил Анпилогов.