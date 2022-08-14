У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС

Взгляд
14 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
Перейти в раздел…

Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия оказалась на пороге новой открытости для мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как русские импровизировали, защищая Одессу от нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 10 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Польша намерена добиться от ЕС прекращения выдачи виз россиянам
    Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ (инфографика) В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса Сухогруз Razoni с украинским зерном вновь изменил маршрут Восточный фланг НАТО обратился за помощью к США
    В Латвии анонсировали новые запреты для русскоязычных граждан Боевики «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе Эстония объяснила разрыв сотрудничества с Китаем Диетолог назвал дневную норму потребления меда
    Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС В Гагаузии анонсировали протесты под девизом «Хватит нас доить!» В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу

    Бегство ВСУ


    ВС России добились военного успеха в Харьковской области

    «пусть сидят»


    Захарова высмеяла идею МИД Литвы не давать визы российской оппозиции

    «Деликатно и тщательно»


    Amnesty International захотела узнать, «что именно пошло не так»

    Видео

    погодный фактор


    Время стало играть против Украины

    неполитические методы


    У США остался последний шанс остановить Трампа

    спланированные действия


    Прибалты использовали Зеленского для «отмены русских»

    новая эмиграция


    Латвия увидела опасность в российских оппозиционерах

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    воссоединение родины


    Саид Гафуров: Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

    исход неизбежен


    Ирина Алкснис: Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

    гей-риски


    Сергей Худиев: Как России не заразиться «оспой обезьян»

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС

    Власти Запорожской области предложили остановить ЗАЭС
    		   14 августа 2022, 16:20
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    ВСУ уже неделю обстреливают Запорожскую АЭС. Большую часть ударов противника удается отражать силами ПВО. Однако на фоне растущей угрозы ядерной катастрофы местные власти предлагают остановить работу АЭС. Насколько приемлем такой шаг с технической, экономической и военно-политической точек зрения?

    В воскресенье руководство Запорожской области предложило остановить работу местной АЭС из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Как написал в своем Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, это необходимо «во избежание ядерной катастрофы».

    Также Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС.

    Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае–июне, но теперь работу нужно начинать заново».

    Постпред также добавил, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае–июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку.

    При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».

    В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Times вышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

    Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

    Эксперты отмечают, что обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС будет выгодно Украине по ряду причин. «Задача-максимум для Киева – вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз», – написал в своем Telegram-канале политолог, экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал потенциальный доход от продажи электроэнергии в ЕС «в районе 70 млрд гривен в год по деньгам и 2,5 ГВт по мощности». «Без Запорожской АЭС Украина не сможет быть пауэрбанком Европы. Под угрозой окажется и просто обеспечение подконтрольной киевской власти территории электроэнергией» – отметил он.

    По его словам, Киев устроит выгорание электроподстанций с трансформаторами и разрушение ЛЭП, с которых электроэнергия выдается на неподконтрольные Киеву территории. «В таком случае там будет новый – после отключения газа – гуманитарный кризис, а проведение референдума окажется под угрозой срыва. Решать нужно будет не электоральные проблемы, а обеспечение населения дровами и буржуйками для приготовления пищи», – уточнил Лизан.

    Кроме того, он полагает, что это позволит сорвать подключение Запорожской АЭС к единой энергосистеме России, что – с учетом 6 ГВт мощности станции – ослабит европейскую и синхронизированную с ней украинскую энергосистемы.

    «Параллельно Киев поддерживает падающий интерес к своей войне с Россией и добивается выделения 5-8 млрд долларов ежемесячно. Ничего (кроме российских систем ПВО) не мешает Киеву обстрелять трансформаторы и линии электропередач возле станции, после чего весь освобожденный юг окажется без электричества. Апеллировать к ЕС и США бесполезно: они и в теме, и в доле» – написал он.

    Лизан уточнил, что полностью защитить станцию можно только после наступления на юге, но перед этим нужно освободить Донбасс. Как промежуточный вариант – остановить станцию, после чего она перестанет интересовать Киев, который переключит своих артиллеристов на другие цели.

    Между тем эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что «остановить станцию не так просто». «Основная проблема, которая может возникнуть и привести к аварии или даже катастрофе на ЗАЭС – потеря системы охлаждения. Дело в том, что охлаждение реакторов – очень сложный и длительный процесс. Даже если остановить ядерную реакцию саму по себе, но надо еще несколько недель расхолаживать реактор, пока там не распадутся изотопы», – пояснил он.

    «Если же станция будет работать на полную мощь, будет сложно охладить сразу все реакторы в случае необходимости. Так что сейчас стоит выбрать компромиссный вариант – оставить один блок и перевести его на минимальные мощности (300-500 МВт)», – рассуждает собеседник.

    При этом эксперт заметил, что подобные действия приведут к прекращению поставок электроэнергии на территорию Украины. «Снабжение развернут на Херсонскую и Запорожскую области. Это позволит безопасно держать станцию на минимальном электрическом и тепловом обеспечении. Реактора хватит на то, чтобы охладить оставшиеся пять энергоблоков», – пояснил Анпилогов.

    «Разумеется, станцию надо продолжать защищать. Для этого есть в первую очередь система ПВО. Ее необходимо насыщать. Им, конечно, довольно сложно работать по дальнобойной артиллерии, но эти системы могут эффективно перехватывать оперативно-тактические ракеты», – подчеркнул собеседник.

    «Что касается артиллерии, необходима контрбатарейная борьба и беспилотники для обнаружения расчетов противника. Ну и никто не отменял работу спецназа, хотя она затрудняется размерами Каховского водохранилища, ширина которого достигает 18 километров. Тем не менее можно постараться обнаружить позиции ВСУ в районе Никополя и Марганца, а затем уничтожить их, чтобы исключить удары с правого берега Днепра», – заключил Анпилогов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •