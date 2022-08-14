Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС

Вынуждение России уйти с территории Запорожской атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков является главной задачей Киева, заявил политолог, экономист Иван Лизан.

«Задача-максимум для Киева – вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз» – написал он в своем Telegram-канале.

Лизан напомнил, что в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал потенциальный доход от продажи электроэнергии в ЕС в районе 70 млрд гривен в год по деньгам и 2,5 ГВт по мощности. «Без Запорожской АЭС Украина не сможет быть пауэрбанком Европы. Под угрозой окажется и просто обеспечение подконтрольной киевской власти территории электроэнергией» – отметил он.

По его словам, Киев устроит выгорание электроподстанций с трансформаторами и разрушение ЛЭП, с которых электроэнергия выдается на неподконтрольные Киеву территории. «В таком случае там будет новый – после отключения газа – гуманитарный кризис, а проведение референдума окажется под угрозой срыва. Решать нужно будет не электоральные проблемы, а обеспечение населения дровами и буржуйками для приготовления пищи» – уточнил Лизан.

Кроме того, он полагает, что это позволит сорвать подключение Запорожской АЭС к единой энергосистеме России, что – с учетом 6 ГВт мощности станции – ослабит европейскую и синхронизированную с ней украинскую энергосистемы.

«Параллельно Киев поддерживает падающий интерес к своей войне с Россией и добивается выделения 5-8 млрд доларов ежемесячно. Ничего (кроме российских систем ПВО) не мешает Киеву обстрелять трансформаторы и линии электропередач возле станции, после чего весь освобожденный юг окажется без электричества. Апеллировать к ЕС и США бесполезно: они и в теме, и в доле» – написал он.

Лизан уточнил, что полностью защитить станцию можно только после наступления на юге, но перед этим нужно освободить Донбасс. Как промежуточный вариант – остановить станцию, после чего она перестанет интересовать Киев, который переключит своих артиллеристов на другие цели.

Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

Накануне в МИД заявили, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.