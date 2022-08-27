США обвинили Россию в отсутствии итогового документа по ДНЯО

США возложили на Россию ответственность за отсутствие консенсуса по итоговому документу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

«Изменения, которые Россия предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными», – передает его слова ТАСС. Шейнман добавил, что якобы «действия России привели к нынешней ситуации».

Дипломат утверждает, что другие делегации якобы даже пошли на встречу России, исключив ее упоминание и осуждение ее действий из пунктов, где шла речь о ситуации вокруг Запорожской АЭС.

При этом, по словам Шейнмана, «прошедший месяц показал, что хотя нам предстоит еще много работы, мы чаще соглашаемся, чем не соглашаемся». «Мы готовы делать акцент на том, что нас объединяет, а не разъединяет. Заверяю, что США продолжат работу со всеми государствами-участниками договора на протяжении следующего обзорного цикла», – сказал он. Шейнман добавил, что США готовы выполнять свои обязательства по статье 6 ДНЯО, где речь идет о ядерном разоружении.

Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.

Замглавы делегации РФ Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине.