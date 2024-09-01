Гладков сообщил о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – на подлете к городу сбито несколько воздушных целей, – передает РИА «Новости».

«В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в семь частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля», – передает РИА «Новости» сообщил Гладков.

Дынные о последствиях уточняются.

Ранее в воскресенье Гладков также сообщал о сбитии воздушных целей над регионом.