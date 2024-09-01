Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Гладков сообщил о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Гладков сообщил о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – на подлете к городу сбито несколько воздушных целей, – передает РИА «Новости».
«В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в семь частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля», – передает РИА «Новости» сообщил Гладков.
Дынные о последствиях уточняются.
Ранее в воскресенье Гладков также сообщал о сбитии воздушных целей над регионом.