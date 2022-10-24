Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Удары самолетов-снарядов с пропеллерами, известными как «Герань-2», по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины оказались настолько успешными, что составили значительную конкуренцию крылатым ракетам, по крайней мере, по соотношению цена/качество ущерба противнику. На Украине началась форменная истерика по поводу необходимости срочного создания эшелонированной ПВО. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ответ на соответствующую просьбу киевского режима заявил, что современную интегрированную систему ПВО на Украине «быстро создать будет сложно». Марк Милли явно пожалел нежные уши украинцев. Создать такую систему быстро просто невозможно. И не только на Украине, а где угодно. В действительности, полноценной интегрированной системой противовоздушной обороны обладает только Россия. США она не нужна, а ПВО европейских стран НАТО оставляет желать лучшего. В самом деле: «Зачем все эти громоздкие ракеты на грузовиках, если есть американские истребители пятого поколения!?»

Тем не менее паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «воздушных мопедов» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно – уничтожить в воздухе «Герань» почти невозможно, а повредить рули так, чтобы она упала на жилой дом, – вполне. Пятьдесят килограммов взрывчатки – это много, примерно столько в 100-килограммовой авиабомбе ФАБ-100.

Зенитные ракеты против «Гераней» малоэффективны. «Воздушные мопеды» сделаны из углепластика, а его радары видят плохо. Да и размеры настолько скромны, что можно спутать с птицей. А если этот дрон-камикадзе начнет выписывать восьмерки при подходе к цели, то старые локаторы его вообще не обнаружат. Стрелять, например, ракетой С-300 по такой штуковине умопомрачительно расточительно. Есть еще ракеты с инфракрасным наведением. Но тепловой след от дрона очень мал и недостаточно контрастен – такой ракетой попасть также сложно. Можно стрелять визуально, как говорят зенитчики: «по оптическому каналу». С этим неплохо справляется ЗРК «Оса». Но их у ВСУ осталось мало, они все на фронте, да и ночью не постреляешь. Но дело не только в этом. Почти любая управляемая ракета многократно дороже этих тарахтелок.

Против дешевых, тихоходных и тарахтящих беспилотников эффективными оказываются старые добрые скорострельные зенитные пушки – разного рода «адские молотилки»: «Шилки», «Тунгуски» и прочие «Гепарды». Однако таких пушек у Украины тоже недостаточно: «Тунгусок» осталось несколько штук, так как ремкомплекты производились в России. «Шилки» были извлечены с хранения, но у них сгнили радиолокаторы, поэтому стрелять ими можно только визуально. «Гепардов» Германия обещала 30 штук. Стрелять, опять же, для непосредственной обороны объектов придется по настильным траекториям непосредственно над жилыми домами, а это сотни и даже тысячи мелких, но вполне себе убойных снарядов за время отражения одной атаки.

Главная надежда в борьбе с самолетами-снарядами у ВСУ на радиоэлектронную борьбу (РЭБ). Дело в том, что «воздушные мопеды» наводятся по ГЛОНАСС и прочим системам глобальной навигации. Сигнал геопозиционирования очень чувствителен к помехам. Как пишут, в ходе второй войны в Ираке в 2003 году во главе с США на его территории было установлено несколько достаточно мощных передатчиков помех системе GPS. В результате их работы в первые три дня американцы потеряли значительное количество крылатых ракет – настолько, что обстрелы пришлось прекратить, пока передатчики не были уничтожены.

Согласно мнению белорусских экспертов, в такой ситуации обороняющейся стороне лучше иметь меньшие по мощности передатчики, но распределенные по территории в большом количестве. Это затрудняет обнаружение и уничтожение элементов системы. Авторы предлагали варианты размещения передатчиков помех на местности по аналогии с покрытием территории системой сотовой связи. Более того, сами антенны сотовой связи могут быть использованы для постановки помех GPS при условии небольшого усиления. Но украинскому режиму это уже вряд ли поможет. Во-первых, создать сплошное покрытие очень дорого и трудоемко. Во-вторых, мы успеем деэлектрифицировать Украину раньше. В-третьих, есть эффективные меры прорыва.

Конечно, активные помехи ставить будут, и наверняка – уже ставят. Но толку от этого немного. Есть шесть методов противодействия. Самый простой – отказаться от противодействия вообще, выключить приемник GPS и управлять самолетом-снарядом «инерциально»: грубо говоря, головка самонаведения запоминает цель, и когда сигнал со спутника оказывается заглушен, она идет и пикирует по гирокомпасу и часам. Это не так точно, это снижает КВО (коэффициент вероятностного отклонения), но по цели типа «отдельно стоящая электростанция» попадет вполне. Если мощность постановщика помех слабая, то и радиус прикрытия небольшой – отклонение не будет велико.

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Но есть и другие методы прорыва РЭБ. Самый мощный – пространственная селекция сигналов: использование фазированной антенной решетки (ФАР) с «максимумами» в направлениях на спутники или/и с «нулями» в направлениях на источники помех. ФАР – это такие радары, которые вместо «тарелки» используют решетку с сотнями крохотных антенн-«штырьков». Кстати, вышки 5G по сути являются ФАР. Наверное, теоретически их даже можно использовать для локации дронов на расстояниях в сотни метров. Впервые ФАР у нас установили на РЛС С-300 и перехватчике МИГ-31. Конечно, никто такую дорогую антенну на адский мотороллер ставить не будет. Одна такая штуковина наверняка стоит десятков таких мотороллеров. А вот для защиты более ценной крылатой ракеты она вполне уместна.

Еще есть метод снаряжения головки самонаведения (ГСН) самолета-снаряда альтернативными приемниками навигационного сигнала. Если подавят один сигнал, другой вполне может продолжить работу. Каждый сигнал имеет собственный диапазон, а сплошные помехи редки. Вот будет номер, если выяснится, что дроны-разрушители электрификации используют в том числе американский GPS. Но это допущение из серии «надругались с особым цинизмом». Еще есть, между прочим, китайская система «Бейдоу». По сообщению ТАСС, 2 августа этого года мы договорились о ее совместном использовании вместе с ГЛОНАСС, конечно же – в мирных целях.

Иными словами, надежды Зеленского, что постановки помех спасут их энергетику и управление от разгрома тысячами самолетов-снарядов – пустые. Кстати, систему сотовой связи Украины поближе к линии фронта тоже неплохо бы проредить.

Россия по-хорошему должна иметь столь колоссальное количество воздушных роботов-убийц разного типа, что выйди абстрактный Зеленский случайно на балкон в погожий день очередного воздушного возмездия – у него должно рябить в глазах и дребезжать в ушах.