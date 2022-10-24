Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Взгляд
24 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
Разделы

Запад рано хоронит энергетическую мощь России

Американские эксперты заранее перекрыли российские поставки газа и нефти в ЕС Кирилл Кухмарь/ТАСС
Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако стоит ли верить этим апокалиптическим прогнозам и куда Россия сможет продавать свои энергоносители?  Подробности...
Перейти в раздел…

Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»

Шойгу рассказал коллегам из НАТО о планах Киева применить «грязную бомбу»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Он сообщил своим коллегам о готовности властей Украины применить «грязную бомбу». Позже Госдеп США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа официально отказался доверять этой информации. Какие цели преследовала Москва телефонными звонками Шойгу и к каким результатам они привели? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
Перейти в раздел…

США показали готовность нанести ядерный удар по России

Подводная лодка «Западная Вирджиния» U.S. Central Command
Есть ли у Соединенных Штатов возможность мгновенно, в течение нескольких минут нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по России? Десятилетиями принято было считать, что нет, любая атака США вызовет немедленный аналогичный ответ российских вооруженных сил. Но теперь есть основания полагать, что Вашингтон пришел к другому выводу – и нагло демонстрирует это. Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «Гераней» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно. Подробности...

Как стать «зеленым», но не угробить экономику

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Стремительно наращивая производство энергии из возобновляемых источников, Китай делает это без ущерба и даже с пользой для собственной экономики. И этому способствуют несколько важных отличий «зеленой» политики КНР от европейской. Подробности...

Что думают в Донецке о разрушении Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В логике противостояния на Украине всё должно быть подчинено военной целесообразности. Главное – победить. И неважно, сколько инфраструктурных и иных объектов для этого придется разрушить на территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

Обама против Украины

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский открестился от Крымского моста

Перейти в раздел…

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Самое тревожное направление на фронтах СВО сейчас:
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь
    В МИД призвали Запад «не измерять ширину красной линии» Ответственный за безопасность Крымского моста замминистра ушел в отставку ITV: Сунак станет премьером Британии в ближайшие часы Эксперт: Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс
    Россия решила направить в ООН письмо с данными о «грязной бомбе» Киева Медведев: Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается На Крымский мост завезли все необходимые для ремонта металлоконструкции Шольц заявил о поставках Киеву трех систем ПВО IRIS-T
    ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках На Украине предложили поменять алфавит на латиницу В ОП назвали «страшным высказыванием» слова Красовского об украинских детях Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди

    Главная тема


    Почему сербов сильно тревожит готовая «зайти на Украину» дивизия США

    «нештатное срабатывание»


    Минобороны раскрыло подробности об украинской «грязной бомбе»

    «много французов»


    В Николаеве возникли проблемы с алкоголем из-за массового заезда иностранных наемников

    этнический индиец


    Экс-глава Минфина Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера Британии

    Видео

    АПЛ «Западная Вирджиния»


    США показали готовность нанести ядерный удар по России

    единый алфавит


    Турция имеет далеко идущие планы на пространство бывшего СССР

    смешанные единоборства


    Россия вырастила династию чемпионов боевых искусств

    проект «Сфера»


    Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    деколонизация


    Кубатбек Рахимов: Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

    сфабрикованное обвинение


    Герман Садулаев: Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

    консервативная трансформациия


    Игорь Караулов: Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Дмитрий Винник

    Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		24 октября 2022, 18:55

    Удары самолетов-снарядов с пропеллерами, известными как «Герань-2», по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины оказались настолько успешными, что составили значительную конкуренцию крылатым ракетам, по крайней мере, по соотношению цена/качество ущерба противнику. На Украине началась форменная истерика по поводу необходимости срочного создания эшелонированной ПВО. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в ответ на соответствующую просьбу киевского режима заявил, что современную интегрированную систему ПВО на Украине «быстро создать будет сложно». Марк Милли явно пожалел нежные уши украинцев. Создать такую систему быстро просто невозможно. И не только на Украине, а где угодно. В действительности, полноценной интегрированной системой противовоздушной обороны обладает только Россия. США она не нужна, а ПВО европейских стран НАТО оставляет желать лучшего. В самом деле: «Зачем все эти громоздкие ракеты на грузовиках, если есть американские истребители пятого поколения!?»

    Тем не менее паника в Киеве столь сильна, что некие меры против «воздушных мопедов» противником будут приняты непременно. От общенародной стрелкотни из сотен автоматов и карабинов в жилой застройке городов-миллионников толку мало, ­а вреда порядочно – уничтожить в воздухе «Герань» почти невозможно, а повредить рули так, чтобы она упала на жилой дом, – вполне. Пятьдесят килограммов взрывчатки – это много, примерно столько в 100-килограммовой авиабомбе ФАБ-100.

    Зенитные ракеты против «Гераней» малоэффективны. «Воздушные мопеды» сделаны из углепластика, а его радары видят плохо. Да и размеры настолько скромны, что можно спутать с птицей. А если этот дрон-камикадзе начнет выписывать восьмерки при подходе к цели, то старые локаторы его вообще не обнаружат. Стрелять, например, ракетой С-300 по такой штуковине умопомрачительно расточительно. Есть еще ракеты с инфракрасным наведением. Но тепловой след от дрона очень мал и недостаточно контрастен – такой ракетой попасть также сложно. Можно стрелять визуально, как говорят зенитчики: «по оптическому каналу». С этим неплохо справляется ЗРК «Оса». Но их у ВСУ осталось мало, они все на фронте, да и ночью не постреляешь. Но дело не только в этом. Почти любая управляемая ракета многократно дороже этих тарахтелок.

    Против дешевых, тихоходных и тарахтящих беспилотников эффективными оказываются старые добрые скорострельные зенитные пушки – разного рода «адские молотилки»: «Шилки», «Тунгуски» и прочие «Гепарды». Однако таких пушек у Украины тоже недостаточно: «Тунгусок» осталось несколько штук, так как ремкомплекты производились в России. «Шилки» были извлечены с хранения, но у них сгнили радиолокаторы, поэтому стрелять ими можно только визуально. «Гепардов» Германия обещала 30 штук. Стрелять, опять же, для непосредственной обороны объектов придется по настильным траекториям непосредственно над жилыми домами, а это сотни и даже тысячи мелких, но вполне себе убойных снарядов за время отражения одной атаки.

    Главная надежда в борьбе с самолетами-снарядами у ВСУ на радиоэлектронную борьбу (РЭБ). Дело в том, что «воздушные мопеды» наводятся по ГЛОНАСС и прочим системам глобальной навигации. Сигнал геопозиционирования очень чувствителен к помехам. Как пишут, в ходе второй войны в Ираке в 2003 году во главе с США на его территории было установлено несколько достаточно мощных передатчиков помех системе GPS. В результате их работы в первые три дня американцы потеряли значительное количество крылатых ракет – настолько, что обстрелы пришлось прекратить, пока передатчики не были уничтожены.

    Фото: кадр из видео

    Согласно мнению белорусских экспертов, в такой ситуации обороняющейся стороне лучше иметь меньшие по мощности передатчики, но распределенные по территории в большом количестве. Это затрудняет обнаружение и уничтожение элементов системы. Авторы предлагали варианты размещения передатчиков помех на местности по аналогии с покрытием территории системой сотовой связи. Более того, сами антенны сотовой связи могут быть использованы для постановки помех GPS при условии небольшого усиления. Но украинскому режиму это уже вряд ли поможет. Во-первых, создать сплошное покрытие очень дорого и трудоемко. Во-вторых, мы успеем деэлектрифицировать Украину раньше. В-третьих, есть эффективные меры прорыва.

    Конечно, активные помехи ставить будут, и наверняка – уже ставят. Но толку от этого немного. Есть шесть методов противодействия. Самый простой – отказаться от противодействия вообще, выключить приемник GPS и управлять самолетом-снарядом «инерциально»: грубо говоря, головка самонаведения запоминает цель, и когда сигнал со спутника оказывается заглушен, она идет и пикирует по гирокомпасу и часам. Это не так точно, это снижает КВО (коэффициент вероятностного отклонения), но по цели типа «отдельно стоящая электростанция» попадет вполне. Если мощность постановщика помех слабая, то и радиус прикрытия небольшой – отклонение не будет велико.

    Но есть и другие методы прорыва РЭБ. Самый мощный – пространственная селекция сигналов: использование фазированной антенной решетки (ФАР) с «максимумами» в направлениях на спутники или/и с «нулями» в направлениях на источники помех. ФАР – это такие радары, которые вместо «тарелки» используют решетку с сотнями крохотных антенн-«штырьков». Кстати, вышки 5G по сути являются ФАР. Наверное, теоретически их даже можно использовать для локации дронов на расстояниях в сотни метров. Впервые ФАР у нас установили на РЛС С-300 и перехватчике МИГ-31. Конечно, никто такую дорогую антенну на адский мотороллер ставить не будет. Одна такая штуковина наверняка стоит десятков таких мотороллеров. А вот для защиты более ценной крылатой ракеты она вполне уместна.

    Еще есть метод снаряжения головки самонаведения (ГСН) самолета-снаряда альтернативными приемниками навигационного сигнала. Если подавят один сигнал, другой вполне может продолжить работу. Каждый сигнал имеет собственный диапазон, а сплошные помехи редки. Вот будет номер, если выяснится, что дроны-разрушители электрификации используют в том числе американский GPS. Но это допущение из серии «надругались с особым цинизмом». Еще есть, между прочим, китайская система «Бейдоу». По сообщению ТАСС, 2 августа этого года мы договорились о ее совместном использовании вместе с ГЛОНАСС, конечно же – в мирных целях.

    Иными словами, надежды Зеленского, что постановки помех спасут их энергетику и управление от разгрома тысячами самолетов-снарядов – пустые. Кстати, систему сотовой связи Украины поближе к линии фронта тоже неплохо бы проредить.

    Россия по-хорошему должна иметь столь колоссальное количество воздушных роботов-убийц разного типа, что выйди абстрактный Зеленский случайно на балкон в погожий день очередного воздушного возмездия – у него должно рябить в глазах и дребезжать в ушах.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •