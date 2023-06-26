Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Существуют признаки государства, ставшие классическими. Среди них – монополия на насилие. Существование частных военных компаний, даже партизанских отрядов, не подчиняющихся Штабу партизанского командования, не согласуется с этим принципом. О чём говорят подобные явления? Они говорят о некоторой слабости государства в области обороны и безопасности. Понятно, что различного рода ландскнехты и флибустьеры обладают рядом удобных свойств с сточки зрения международных отношений – они номинально не являются частью вооружённых сил, их действия всегда можно объяснить эксцессом исполнителя, а можно и вовсе отречься от них в крайне неудобной ситуации. Такова специфика операций под чужим флагом. Участники этих организаций знают и принимают подобные правила игры.

Многие века наёмники были привычным атрибутом вооружённых конфликтов. Но в 19-20 веках они стали скорее редкостью по причине усиления государств. И только в последние десятилетия, в эпоху однополярного мира и глобализации, наёмники опять вышли на арену. Одни видят причину в гегемонии США и их склонности оптимизировать военные расходы согласно требованиям либеральной идеологии – все государственные функции, которые можно отдать на аутсорсинг, должны быть отданы. Американские власти поняли, что не справляются с задачами планетарного контроля с помощью казённых войск (они слишком накладны) и прибегли к услугам частных армий из отставников и эмигрантов.

Один мой знакомый пуэрториканец однажды при просмотре репортажа CNN из Багдада обнаружил в строю новой «иракской армии», тренируемой американцами, своих одноклассников. Ка выяснилось, эти одноклассники завербовались в печально известную компанию «Blackwater» и они действовали под флагом иракской армии и даже бравурно изображали новую, «демократическую», иракскую армию перед телекамерами. Так получилось, что именно при этом разговоре присутствовал иракский журналист, который подтвердил наличие пуэрториканцев и наемников из стран Латинской Америки. Как он пояснил, они служат в ЧВК за обещание американского гражданства по окончанию контракта. Если они гибнут, их не записывают в боевые потери. Однажды этот журнаист и его оператор поехали делать репортаж с кладбища погибших наёмников в пустыне под Багдадом – но их обстрелял снайпер, охранявший кладбище.

Россия, восприняв геополитические вызовы, угрожающие самому её существованию, будучи ограниченной в публичных действиях в условиях доминирования западных медиа в глобальном масштабе, прибегла к инструменту частных военных компаний. Что важно, все эти годы ЧВК действовали в серой правовой зоне – их деятельность не была легитимирована, более того – наёмничество напрямую запрещено УК РФ. Все это смягчалось неким массовым пониманием, что частный характер этих компаний является весьма условным. Да, это частно-государственное партнерство, но частным являются только деньги и люди, всю боевую технику и доступ к военной инфраструктуре предоставляет государство. И задачи тоже ставит государство. Однако со временем всякая устойчивая номинальность становится реальностью. Если нечто по закону известно как частное, оно имеет шанс стать частным на самом деле. Организации имеют свои интересы, и форма со временем начинает определять содержание.

Очевидно, нечто подобное и произошло с ЧВК «Вагнер». С одной стороны, продемонстрировав свою высочайшую эффективность, компания стала восприниматься как незаменимый инструмент, что позволило ей навязывать свои условия заказчику. В конечном счёте дело дошло до фактического шантажа и заказчика, и государства в целом. Угроза отказа от финансирования и снабжения подтолкнула Евгения Пригожина как человека, ответственного перед своими людьми, пойти на крайние, абсолютно несоизмеримые с масштабом проблемы, преступные меры. С другой стороны, компания сама стала инструментом в руках ее предводителя. Не будучи непосредственным командиром, а, скорее, начфином в военной терминологии, бизнесмен Пригожин взял на себя большинство вопросов снабжения и обеспечения, а также кадровую политику. Что любопытно, будучи главой коммерческого предприятия, он делал акцент именно на патриотизме. Его критическая риторика была настолько напориста, что он, по сути, начал рассуждать от имени заказчика, от военного руководства страны в целом.

В чём секрет эффективности «музыкантов»? Бесспорно, одна из причин – высочайшая дисциплина и стойкость. Сегодня всплыли некие признания человека, представляющегося бывшим аналитиком из штаба ЧВК, которые еще надлежит проверить, что подобная дисциплина достигалась методами, совершенно не уместными в российской армии, прямо противоречащих уставу. Он говорит, что малейшее проявление несогласия с предводителем или иллюзия несогласия часто влекла отправку на перевоспитание в подвал к некоему «Учителю», то есть палачу. Палач мучал жертву и присылал фотографии предводителю, а тот уже решал, достигнута ли нужная кондиция. Свидетель заявляет, что всё держалось на страхе, на фактически рабском подчинении, и что только Пригожин решал, кто и на каких условиях из штабных работников покинет ЧВК. Последнего он обвиняет в садизме, в любви к расстрелам, и считает его социальным идеалом военный коммунизм. Я слышал о подобном лично. Стоит сказать, что истории с казнями кувалдой и прочими лютыми расправами вполне согласуются с этими показаниями по своему духу. Воспоминания Александра Ходаковского тоже говорят об этом. В любом случае, нравы, царящие в частной армии, должны быть подвергнуты тщательному расследованию. Армейская дисциплина не должна достигаться унижением и издевательствами, не имеющими ничего общего с боевой подготовкой, иначе это не армия, а банда или тоталитарная секта. Некие признаки милитаристской секты можно наблюдать явным образом.

Одним из проявлений сектантства является ощущение исключительности, избранности, доходящей до мессианства. Все это мы и наблюдаем. В конечном счёте сектантский дух повреждает мышление, в том числе у самих руководителей. Пригожин заявлял, что его рейд на Москву есть «марш справедливости», но при этом обещал уничтожать тех, кто чинит препятствия. И он делал это, сбив столько вертолётов, сколько мы не потеряли за несколько месяцев этой войны. И даже уничтожил воздушный командный пункт, который вёл наблюдение. Что любопытно, это даже не действия некоего мятежного генерала, это действия бывшего уголовника, который волей судьбы стал во главе частной армии, получил воинское звание и звезду героя. Это действия частного лица.

Идейное содержание переворота оказалось убого предельно, – ничего, кроме заявлений покончить с неким «беспределом» и «этим безобразием» мы не услышали. Руководство армии обвиняли в непрофессионализме, в том, что «они только и умеют, что убивать гражданских». Это не просто попытка военного переворота, а мятеж настолько брутальный по своему милитаристскому содержанию, что еще долго будет вспоминаться историками как некий вырожденный случай. Пригожин умело пользовался недовольствами, имеющими место в армии, считая, что они способны смести если не саму власть, то принудить её сменить военное руководство на более выгодное. Однако, сторонникам Пригожина следует отдавать отчёт, что жестокости, ошибки и тяготы этой войны проистекают в первую очередь от неслыханного масштаба самой войны, от невиданных вызовов, от предельной степени ожесточения врага. Если кто-то думает, что он способен управлять вооружёнными силами в условиях конфликта высокой интенсивности с привлечением всех родов войск, лучше, чем Генеральный штаб, он сильно заблуждается.

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Наблюдаю, как у многих комментаторов обострилось конспирологическое мышление – люди видят всякие «схемы» и «многоходовки», «все не просто так» и «все странно», и т.п. Эти люди боятся говорить напрямую свои гипотезы, но я их оглашу в форме вопроса: вы в самом деле считаете, что мятежник Пригожин находится в сговоре с президентом с целью сместить руководство Министерства обороны и Генштаба? Вы как себе представляете чисто психологически подобного рода соглашение? Люди, привыкшие во всём видеть странности, узрев чёрное и белое, неспособны поверить, что чёрное есть чёрное, а белое есть белое. «Быть может чёрное это немного белое, а белое слегка серое?» Есть вещи, сущность которых совпадает с явлением. Мятеж и попытка военного переворота таковы всегда. Если нечто выглядит как мятеж, то это и есть мятеж. Да, этот мятеж завершился без наземного сражения, арестов и казней бунтовщиков, несмотря на решимость нашего Верховного главнокомандующего. Но из этого вовсе не следует, что так было задумано. То, что мятежники отступили, отказались от своих преступных планов – как раз есть не более, чем следствие этой решимости нашего лидера и его сторонников.

Важно понимать, что Россия – это не банановая республика, где всякий полковник может устроить бунт, а потом договориться о дележке портфелей и активов, если понимает, что не может захватить власть целиком. Россия есть величайшее государство с огромным ядерным арсеналом, по этой причине сущность российской государственности предельна, бремя ответственности, лежащее на его главе – колоссально. Шантажировать его не вправе никто. Это столкновение с настолько большими энергиями почти геокосмических масштабов, сконцентрированным в одном человеке, что рассчитывать на свои ограниченные представления вовсе не стоит, в том числе на обыденные представления о гуманизме. Каждый, кто покушается на шантаж верховной российской власти, должен понимать, что сталкивается с угрозой беспощадного ответа низкой степени избирательности. Легкомысленно играть с такими энергиями может только безумец.

Рядовые бойцы и офицеры ЧВК «Вагнер», бесспорно, настоящие патриоты и герои, не раз доказавшие свою преданность Отечеству. Тот факт, что они оказались в политических заложниках у новоявленного цезаря, решившего перейти свой Рубикон и двинуть преданный легион на Третий Рим, не их вина. Хорошо, что все разрешилось относительным миром. Но если бы они вступили в бой с защитниками Москвы, пятно измены легло бы на них навсегда, несмотря на самые чистые помыслы. Эти славные воины нужны нашей стране, но вовсе не под началом политических авантюристов, даже не состоящих на государственной службе.

Россия ведет великую войну, жестокую войну, отечественную войну. Поддерживать президента и Верховного главнокомандующего нельзя частично, особенно в условиях войны. Если президент отказался от преследования главарей бунтовщиков, значит именно так и надо. Но всякий бунтовщик должен знать и помнить, что высочайшая милость нашего лидера всегда может обернуться заслуженной карой.