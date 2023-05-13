Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

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13 мая, суббота  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Как Украина маскирует свое контрнаступление

Медийная кампания вокруг контрнаступления ВСУ перешла в новую фазу REUTERS/Clodagh Kilcoyne
«Украина начала ползучее контрнаступление». Так военные эксперты описывают ситуацию на разных участках фронта, которая складывается в последние несколько дней. В чем заключаются особенности такого наступления, каковы его основные тактические характеристики и на какой эффект рассчитывает противник при реализации своего военного замысла?  Подробности...
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Почему Китаю нужна победа России в СВО

Си Цзиньпин заинтересован в определенном исходе СВО REUTERS/Jason Lee
Европейская дипломатия не оставляет попыток найти свое место в противостоянии между странами Запада и Востока. Так, Жозеп Боррель предупредил коллег по ЕС, что Китай получит геополитическую выгоду в случае гипотетического поражения России в ходе СВО. На чем основаны такие предположения, и почему Пекин заинтересован в том, чтобы Москва достигла всех целей спецоперации на Украине? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Скот Риттер известен своим критическим взглядом на текущую американскую политику, в том числе по отношению к украинскому вопросу. «Все идёт к тому, что Россия нанесет Украине военное поражение. Мы не друзья Украины, мы их не любим. У них гибнут сотни тысяч, 10 миллионов уехало из страны, а мы допустили это. Какой друг допустит такое?». Подробности...

Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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«Контрнаступление ВСУ»: началось?

Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    13 мая 2023, 12:00

    В середине февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то есть фактически начать переговорный процесс для заключения нового договора по РСМД. Напомним, что действие прежнего договора 1987 года было приостановлено в 2019 году со стороны США. Вскоре так поступила и Россия.

    10 мая в Москве состоялась встреча с американским экс-разведчиком Скотом Риттером. Таким образом Риттер завершил турне по России с целью презентовать свою книгу «Гонка разоружения», которая как раз и посвящена этому договору, в разработке и контроле которого молодой офицер Риттер принимал участие. Он был одним из тех людей, которых упоминал Владимир Путин, рассказывая о контрольном посте американской разведки на территории Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии. В Воткинске Скотт Риттер проработал несколько лет и даже нашел себе русскую жену. Как он сказал, она «работала на противоположную сторону», поскольку была переводчицей.

    Так вышло, что свою первую дипломную работу мне довелось писать как раз по злополучному ДРСМД. Получив доступ к материалам, я имел достаточно неплохое представление об этом и других договорах, а главное ­– о мерах по контролю за этими договорами. Последнее было особенно интересно и шокирующе. Например, я узнал, что США выделили 60 млн долларов на «меры физической защиты» наших ядерных объектов. В частности, в рамках этого «гранта» 2 млн долларов было потрачено на периметр НПО «Вектор» в посёлке Кольцово под Новосибирском. В этом крупнейшем центре микробиологии до сих пор ведётся работа с особо опасными патогенами, разработана одна их вакцин против COVID-19. Это означало, что системы безопасности наших объектов по разработке оружия массового поражения находятся под американским контролем. Все это оправдывалось «плохими парнями» из третьих стран, которые хотят украсть наши бомбы или опасные материалы и нашей неспособностью справиться самим в силу тогдашней бедности.

    Вернёмся к договору. Во-первых, удивляла асимметричность РСМД ­– мы порезали гораздо больше ракет: 1846 наших против всего 846 американских. Во-вторых, мы уничтожили шесть типов ракет против трех американских. Более того, под договор не подпадали ракеты «Ока» (SS-23 по-американски), но Горбачёв решил сделать подарок и включил их в договор. Было понятно, что Москва более заинтересована в договоре, чем Вашингтон. В самом деле, крылатые ракеты наземного базирования «Томагавк» и ракеты «Першинг» могли долететь до любой точки европейской России, стартуя из Европы, а наши «Пионеры» и прочие ракеты Вашингтону вовсе не угрожали. Для США интерес к заключению договора фактически сводился к защите своих войск на европейском плацдарме и своих европейских союзников. Этот интерес не был для них, как сейчас говорят, экзистенциально важным. А для нас – определённо был.

    Я спросил Скота Риттера, согласен ли он с этим взглядом. Он сказал, что американская сторона совсем не ожидала сюрприза по SS-23! Это был настоящий подарок – договор превзошёл все самые смелые ожидания американцев. Также Риттер сказал, что среди американской делегации (30 человек) было очень много молодых офицеров, хотя недостатка в старших опытных сотрудниках не было; это означало только одно ­– в успех миссии американская сторона не верила, рассматривала как провальную. Однако миссия была успешно выполнена всего за три года. Теперь мы знаем, почему – потому что с нашей стороны была мощная политическая воля ­– Горбачёв и его команда из кожи вон лезли, чтобы угодить Западу.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    По мнению гостя, роль договора по РСМД огромна – он буквально спас мир от глобальной термоядерной войны между СССР и США, на грани который мы находились в 1980-е. Например, она чуть не началась в 1982 году. И это правда ­­– хорошо помню, как отец вернулся со службы и сообщил, как с запасного командного пункта части ПВО, в которой он служил, готовились отразить атаку стратегических бомбардировщиков США, рвущихся к нам через Северный Полюс. Тогда самолёты вышли на так называемый «рубеж невозвратности» – зону, пересекая которую, они не могли повернуть назад, не осуществив пуск крылатых ракет. Наше ПВО знало об этом рубеже, но не знало точно его ширину. Тогда счёт шёл на минуты. Многие были уверены: «Началось!». И так на наших нервах администрация Рональда Рейгана играла несколько раз. Это потом Рейган стал вести себя по-добрососедски, ­– пояснил бывший разведчик и добавил, что, если бы не Джордж Буш старший, который решил придушить ослабевший СССР, мы бы наверняка жили в другом, более безопасном, мире, чем сейчас.

    Скот Риттер явно сожалеет, что США вышли из договора, обвинив Россию в своих же грехах: «это не Россия испытала ракету средней дальности, а США, поэтому ответственность лежит именно на США», – сказал Риттер. По его мнению, на сегодняшний день в стратегическом плане Россия ведет себя мудро, у нас «сильная позиция и весомые основания, с самого начала СССР стремился включить в РСМД Францию и Великобританию (у которой тоже есть ракеты в Европе), но Вашингтон в 80-е годы отказался заключать рамочный договор, а Москва не стала настаивать. Сейчас Россия вернулась к этой позиции при обсуждении нового договора и это совершенно обоснованно». Ветеран Холодной войны также сказал, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор стал возможен. Каковы могут быть условия этого договора? Например, можно ограничить количество атомных боезарядов на европейском театре по 100 штук с каждой стороны: России и стран НАТО.

    Скот Риттер известен своим критическим взглядом на текущую американскую политику, в том числе по отношению к украинскому вопросу. «Все идёт к тому, что Россия нанесет Украине военное поражение. Мы не друзья Украины, мы их не любим. У них гибнут сотни тысяч, 10 миллионов уехало из страны, а мы допустили это. Какой друг допустит такое? Ущерб достиг 1 трлн долларов. Украина проигрывает, и, если проиграет, мы уйдем, как ушли из Афганистана, ибо они нам не друзья», – сказал Риттер. При этом полноценной войной СВО Риттер не считает, поскольку цели и итоги СВО нельзя определить только военными терминами. «Как определить, что есть победа? На этот вопрос может ответить только правительство России», – справедливо заметил он. Владимира Путина можно не любить, пояснил Риттер, но уважать его следует обязательно: сначала в США думали, что Путин продолжит курс слабого лидера Бориса Ельцина, который всецело устраивал американцев, но он всё испортил, решив спасти свою страну. И спас, поэтому Путин займёт достойнейшее место в истории.

    Я задал вопрос ветерану эпохи великой разрядки, стоит ли ради мира на Земле реанимировать РСМД или есть более важные направления, поскольку само ракетное вооружение претерпело прогресс? Он ответил, что смысл в реанимации явно есть, поскольку баллистические ракеты стали ещё более опасным оружием – возросла их точность, скорость и маневренность. Это означает, что актуальность в сокращении баллистических ракет не просто сохранилась, она возросла. Действительно, мы видим, насколько эффективным оружием малой дальности показали себя наши «Искандеры», наша аэробаллистическая ракета «Кинжал», целая линейка крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования – «Калибры», «Ониксы», «Бури», X-101 и пр.

    Да, наверняка новый договор нам нужен, но он нам нужен не сегодня. Во-первых, нам необходимо это оружие в неядерном снаряжении, чтобы победить в текущем конфликте на Украине. Это наш серьезнейший козырь. Во-вторых, ядерные державы НАТО должны дойти до должной моральной и политической кондиции, чтобы быть готовыми вести переговоры для достижения справедливого соглашения, без высокомерия, спеси и обмана. Время работает на нас и должная кондиция, наверняка, не за горами.

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