Нужен ли России новый договор по ракетам в Европе

В середине февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести отдельные консультации со странами Запада по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то есть фактически начать переговорный процесс для заключения нового договора по РСМД. Напомним, что действие прежнего договора 1987 года было приостановлено в 2019 году со стороны США. Вскоре так поступила и Россия.

10 мая в Москве состоялась встреча с американским экс-разведчиком Скотом Риттером. Таким образом Риттер завершил турне по России с целью презентовать свою книгу «Гонка разоружения», которая как раз и посвящена этому договору, в разработке и контроле которого молодой офицер Риттер принимал участие. Он был одним из тех людей, которых упоминал Владимир Путин, рассказывая о контрольном посте американской разведки на территории Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии. В Воткинске Скотт Риттер проработал несколько лет и даже нашел себе русскую жену. Как он сказал, она «работала на противоположную сторону», поскольку была переводчицей.

Так вышло, что свою первую дипломную работу мне довелось писать как раз по злополучному ДРСМД. Получив доступ к материалам, я имел достаточно неплохое представление об этом и других договорах, а главное ­– о мерах по контролю за этими договорами. Последнее было особенно интересно и шокирующе. Например, я узнал, что США выделили 60 млн долларов на «меры физической защиты» наших ядерных объектов. В частности, в рамках этого «гранта» 2 млн долларов было потрачено на периметр НПО «Вектор» в посёлке Кольцово под Новосибирском. В этом крупнейшем центре микробиологии до сих пор ведётся работа с особо опасными патогенами, разработана одна их вакцин против COVID-19. Это означало, что системы безопасности наших объектов по разработке оружия массового поражения находятся под американским контролем. Все это оправдывалось «плохими парнями» из третьих стран, которые хотят украсть наши бомбы или опасные материалы и нашей неспособностью справиться самим в силу тогдашней бедности.

Вернёмся к договору. Во-первых, удивляла асимметричность РСМД ­– мы порезали гораздо больше ракет: 1846 наших против всего 846 американских. Во-вторых, мы уничтожили шесть типов ракет против трех американских. Более того, под договор не подпадали ракеты «Ока» (SS-23 по-американски), но Горбачёв решил сделать подарок и включил их в договор. Было понятно, что Москва более заинтересована в договоре, чем Вашингтон. В самом деле, крылатые ракеты наземного базирования «Томагавк» и ракеты «Першинг» могли долететь до любой точки европейской России, стартуя из Европы, а наши «Пионеры» и прочие ракеты Вашингтону вовсе не угрожали. Для США интерес к заключению договора фактически сводился к защите своих войск на европейском плацдарме и своих европейских союзников. Этот интерес не был для них, как сейчас говорят, экзистенциально важным. А для нас – определённо был.

Я спросил Скота Риттера, согласен ли он с этим взглядом. Он сказал, что американская сторона совсем не ожидала сюрприза по SS-23! Это был настоящий подарок – договор превзошёл все самые смелые ожидания американцев. Также Риттер сказал, что среди американской делегации (30 человек) было очень много молодых офицеров, хотя недостатка в старших опытных сотрудниках не было; это означало только одно ­– в успех миссии американская сторона не верила, рассматривала как провальную. Однако миссия была успешно выполнена всего за три года. Теперь мы знаем, почему – потому что с нашей стороны была мощная политическая воля ­– Горбачёв и его команда из кожи вон лезли, чтобы угодить Западу.

По мнению гостя, роль договора по РСМД огромна – он буквально спас мир от глобальной термоядерной войны между СССР и США, на грани который мы находились в 1980-е. Например, она чуть не началась в 1982 году. И это правда ­­– хорошо помню, как отец вернулся со службы и сообщил, как с запасного командного пункта части ПВО, в которой он служил, готовились отразить атаку стратегических бомбардировщиков США, рвущихся к нам через Северный Полюс. Тогда самолёты вышли на так называемый «рубеж невозвратности» – зону, пересекая которую, они не могли повернуть назад, не осуществив пуск крылатых ракет. Наше ПВО знало об этом рубеже, но не знало точно его ширину. Тогда счёт шёл на минуты. Многие были уверены: «Началось!». И так на наших нервах администрация Рональда Рейгана играла несколько раз. Это потом Рейган стал вести себя по-добрососедски, ­– пояснил бывший разведчик и добавил, что, если бы не Джордж Буш старший, который решил придушить ослабевший СССР, мы бы наверняка жили в другом, более безопасном, мире, чем сейчас.

Скот Риттер явно сожалеет, что США вышли из договора, обвинив Россию в своих же грехах: «это не Россия испытала ракету средней дальности, а США, поэтому ответственность лежит именно на США», – сказал Риттер. По его мнению, на сегодняшний день в стратегическом плане Россия ведет себя мудро, у нас «сильная позиция и весомые основания, с самого начала СССР стремился включить в РСМД Францию и Великобританию (у которой тоже есть ракеты в Европе), но Вашингтон в 80-е годы отказался заключать рамочный договор, а Москва не стала настаивать. Сейчас Россия вернулась к этой позиции при обсуждении нового договора и это совершенно обоснованно». Ветеран Холодной войны также сказал, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор стал возможен. Каковы могут быть условия этого договора? Например, можно ограничить количество атомных боезарядов на европейском театре по 100 штук с каждой стороны: России и стран НАТО.

Скот Риттер известен своим критическим взглядом на текущую американскую политику, в том числе по отношению к украинскому вопросу. «Все идёт к тому, что Россия нанесет Украине военное поражение. Мы не друзья Украины, мы их не любим. У них гибнут сотни тысяч, 10 миллионов уехало из страны, а мы допустили это. Какой друг допустит такое? Ущерб достиг 1 трлн долларов. Украина проигрывает, и, если проиграет, мы уйдем, как ушли из Афганистана, ибо они нам не друзья», – сказал Риттер. При этом полноценной войной СВО Риттер не считает, поскольку цели и итоги СВО нельзя определить только военными терминами. «Как определить, что есть победа? На этот вопрос может ответить только правительство России», – справедливо заметил он. Владимира Путина можно не любить, пояснил Риттер, но уважать его следует обязательно: сначала в США думали, что Путин продолжит курс слабого лидера Бориса Ельцина, который всецело устраивал американцев, но он всё испортил, решив спасти свою страну. И спас, поэтому Путин займёт достойнейшее место в истории.

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Я задал вопрос ветерану эпохи великой разрядки, стоит ли ради мира на Земле реанимировать РСМД или есть более важные направления, поскольку само ракетное вооружение претерпело прогресс? Он ответил, что смысл в реанимации явно есть, поскольку баллистические ракеты стали ещё более опасным оружием – возросла их точность, скорость и маневренность. Это означает, что актуальность в сокращении баллистических ракет не просто сохранилась, она возросла. Действительно, мы видим, насколько эффективным оружием малой дальности показали себя наши «Искандеры», наша аэробаллистическая ракета «Кинжал», целая линейка крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования – «Калибры», «Ониксы», «Бури», X-101 и пр.

Да, наверняка новый договор нам нужен, но он нам нужен не сегодня. Во-первых, нам необходимо это оружие в неядерном снаряжении, чтобы победить в текущем конфликте на Украине. Это наш серьезнейший козырь. Во-вторых, ядерные державы НАТО должны дойти до должной моральной и политической кондиции, чтобы быть готовыми вести переговоры для достижения справедливого соглашения, без высокомерия, спеси и обмана. Время работает на нас и должная кондиция, наверняка, не за горами.