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Военный эксперт Скотт Риттер: США должны вернуть доверие России
Автор книги «Гонка разоружения» американец Скотт Риттер назвал способы искоренения русофобии в США
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США должны вернуться к договору РСМД, поскольку в Европе и мире растет экзистенциальная угроза. При этом, чтобы договор начал действовать, США должны заслужить доверие России, сказал американский военный эксперт Скотт Риттер. Ранее в среду он презентовал в Москве свою книгу «Гонка разоружения».
«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) стал предшественником гораздо более важного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вторая принципиальная ценность РСМД была в том, что в конце 1980-х США и СССР начали выстраивать механизмы доверия между собой. Мы уважали друг друга», – рассказал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. «Но затем СССР распался, мы перестали уважать вашу страну. Мы перестали понимать важность договора. Я надеюсь, что Россия снова вступит в отношения с США, подобные тем, что предусмотрены ДРСМД. Но вопрос в том, будет ли Москва снова доверять нам после того, как Вашингтон вышел из этого договора?» – подчеркнул спикер.
«Как говорил Рональд Рейган по-русски: «Доверяй, но проверяй». То есть в случае возобновления ДРСМД, стандарты и требования по обоюдной верификации сильно возрастут. Потому что, к сожалению, пока США вашего доверия не заслужили», – отметил он.
«Мы подписали договор, потому что эти ракеты создавали экзистенциальную угрозу для Европы и всего мира. ДРСМД отлично выполнял свои задачи. Но в какой-то момент США сочли договор неудобным для себя и подумали, что угроза миновала, и вышли из него. При этом Вашингтон обвинял Москву в том, что делал сам. Сейчас экзистенциальная угроза для Европы и всего мира возвращается, потому мы снова должны войти в ДРСМД», – заверил Риттер.
Также он коснулся того, как в США можно искоренить русофобию. «Это не произойдет в одночасье, это длительный марафон, в котором должны будут участвовать миллионы людей. Мы должны открыть Россию для американского общества. И кто-то должен сделать первый шаг, я – один из таких инициативных людей. Надеюсь, присутствующие в этом зале пойдут со мной. В конце концов, нас может быть уже несколько миллионов, и тогда, надеюсь, мы весьма продвинемся в установлении хороших отношений между нашими странами», – заявил писатель в ходе презентации.
В среду Скотт Риттер представил в Московском доме книги свою книгу «Гонка разоружения» и пообщался с российскими читателями. Риттер регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.
Однако, возможно, главный вывод из книги Риттера заключается в том, что она подает пример в то время, когда призрак новой мировой войны становится все более неизбежным. Сегодня, когда отношения между Москвой и Вашингтоном почти не существуют, самое время поразмыслить над опытом Риттера, чтобы вернуть обе стороны к тонкому искусству дипломатии.
ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. По нему стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 2 августа 2019 года США вышли из договора.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Белый дом заявил о «победе США» во Второй мировой войне
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о «победе США и союзнических сил» во Второй мировой войне
Оценивая исход Второй мировой войны, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу в ней одержали «США и союзнические силы».
Жан-Пьер сказала, что отмечается годовщина завершения войны в Европе и «победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», передает РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, заявил, что в России «отдают должное бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств». Российский посол в США Анатолий Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы».
Пентагон заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал»
Глава пресс-службы Пентагона Райдер заявил о якобы сбитой Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал»
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждает, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Райдер «подтвердил», что украинские войска «сбили российскую ракету» с помощью ЗРК Patriot. В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне, передает ТАСС.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
Экс-советник главы Пентагона сказал, как относиться к Москве
Полковник Макгрегор: США должны понимать интересы России и пытаться нормализовать отношения
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Американской администрации Джо Байдена необходимо наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, избегая открытого противостояния с Москвой, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Во время беседы с кандидатом в президенты США адвокатом Робертом Кеннеди-младшим Макгрегор выразил мнение, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед разрушительным конфликтом, способным навредить самим Штатам, и это может подтолкнуть к войне с Россией.
Американский военный считает, что США нужно вместе с союзниками вмешаться и провести переговоры без всяких условий. Также экс-советник главы Пентагона призвал выбросить из головы чушь о том, что «русские готовы совершать национальное самоубийство», передает РИА «Новости».
Полковник напомнил, Россия и США успешно совместно боролась с исламистами, а Москва помогала Вашингтону разведданными. Он также считает, что США должны относиться к России как к равному партнеру, и понимать интересы Москвы.
США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия. Москва неоднократно подчеркивала, что это лишь затягивает конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров называл шизофренией заявления западных лидеров о невозможности мирных переговоров в нынешних условиях.
National Interest назвал ЗРК Patriot легкой мишенью для российских ударов
National Interest счел поставку ЗРК Patriot Украине свидетельством «мнимой поддержки» со стороны США
ЗРК станут легкой мишенью для российских ударов, передача их Украине демонстрирует мнимую поддержку США, которая может лишь продлить конфликт, заявил военный аналитик Джефф Ламер.
Ламер пояснил, что Patriot уязвимы, так как их радар «выдает местоположение» ЗРК. По его словам, Patriot не станут «универсальным средством защиты военных объектов Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он заявил, что Patriot – первоклассная система с технологической точки зрения, но им требуется поддержка других систем ПВО. Кроме того, он подчеркнул, что Россия использует «весь арсенал ракет и беспилотников», причем последние «варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе». По его словам, «сомнительно использовать перехватчики стоимостью 3 млн долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше».
Главной опасностью он считает ложное ощущение защищенности, которое может испытать Украина из-за Patriot. Эти ЗРК не «не положат конец» конфликту и «не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса», заявил Ламер.
Напомним, Пентагон подтвердил доставку на Украину ЗРК Patriot.
Белый дом назвал возможный дефолт в США подарком для России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала возможный дефолт в США подарком для России и Китая
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Если бы в США произошел дефолт по федеральному долгу, это стало бы подарком для России, Китая, а также остальных конкурентов Соединенных Штатов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер потребовала от Конгресса США «сделать свою работу и предотвратить дефолт». При этом Жан-Пьер заявила, что в планы Белого дома «не входит» краткосрочное повышение лимита. Она заявила, что при участии Конгресса США искусственно созданную ситуацию с госдолгом удастся «легко разрешить». По ее словам, Байден намерен «ясно дать понять лидерам Конгресса, что они должны действовать и избежать дефолта».
Также Жан-Пьер напомнила о словах директора национальной разведки США Эврил Хейнс, которая указывала, что Россия и Китай могут воспользоваться последствиями дефолта в информационном поле, передает ТАСС.
Позднее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что во вторник Байден и лидеры Конгресса «повторили свои позиции», но не достигли «никакого продвижения». Маккарти «очень ясно дал понять президенту, что остается всего две недели», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Байден заявил, что согласился обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов, «но не под угрозой краха». «Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», – заявил Байден, который дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта», например, кратковременного повышения потолка госдолга. Байден допустил, что может остаться в стране и не принять участия в саммите стран G7, который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, из-за ситуации с госдолгом.
Напомним, глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Байден может воспользоваться поправкой в конституции, чтобы избежать дефолта, но тогда страну ждет кризис.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
Генерал ВВС США объяснил незаинтересованность Запада в победе Украины
Американский генерал Бридлав объяснил, что Запад не хочет победы Украины из-за опасений эскалации
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Страны Запада не заинтересованы в победе Украины на поле боя, поскольку опасаются, что это спровоцирует расширение зоны конфликта на страны Европы, заявил генерал американских ВВС в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
В частности, Бридлав заявил, что Запад дает Украине достаточно поддержки, чтобы она не потерпела поражение на поле боя, но не оказывает Киеву помощь том в объеме, который мог бы решить исход конфликта. По словам военного, дело в том, что Запад боится эскалации конфликта. Так, руководство Североатлантического альянса официально запретило Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, таким образом защитив Москву, заявил Бридлав на телеканале ABC Action News.
«Мы на Западе боимся победы Украины. … Боимся ядерной экспансии и опасаемся распространения этого конфликта на территорию Европы», – заявил Бридлав, добавив, что Москва якобы неоднократно предупреждала, что в случае поражения Россия применит ядерное оружие, передает канал «360».
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне.
В США заявили о желании Киева любыми способами втянуть их в конфликт с Россией
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Киева втянуть США в конфликт с Россией на Украине
Украина готова «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Россией на своей стороне, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
На своем YouTube-канале Макгрегор назвал режим в Киеве «отчаявшимся». Он заявил, что украинские потери убитыми составили 300 тыс. военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для получения взаимной выгоды и сохранения мира, а также избегать открытого противостояния с Москвой.
Посол Антонов выразил уверенность в отказе США от враждебной политики
Посол Антонов выразил уверенность, что в будущем США откажутся от враждебной политики по отношению к России
Российский посол в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что в будущем Вашингтон откажется от враждебной политики и осознает необходимость уважительных и прагматичных отношений с Россией.
Посол заявил, что «советские солдаты не высаживались в Нормандии, советский солдат просто пешком дошел до Берлина». Он заверил, что в России «помнят братство по оружию» в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
При этом Антонов указал, что чем больше проходит времени, тем «наглее становятся попытки переписать историю» и «принизить значение нашей Победы». Антонов отметил, что в попытках уничтожить «фундамент единения людей разных поколений и национальностей на просторах» бывшего СССР на Советский Союз пытаются возложить ответственность за войну.
Антонов заявил, что российские войска «вновь сражаются с фашистской заразой». Он с сожалением отметил, что на Украине многим «перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией». Посол заявил о необходимости сохранять «историческую правду» о том, что «поколение победителей не только освободило Европу от коричневой чумы, но и затем смогло в кратчайшие сроки восстановить страну, превратив ее в сверхдержаву».
Накануне Антонов сообщил, что власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву.
FT: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Financial Times: Западные меры против алмазов из России угрожают сотням тысяч рабочих мест в Индии
Стремление коллективного Запада принять меры против добываемых в России алмазов может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, пишет Financial Times.
По данным газеты, изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест, так как они обеспечивают создание 60% рабочих мест в этой отрасли в Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как отметил президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 млн человек.
Также газета отмечает, что в данный момент Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, в том случае, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.
«Но ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов», – резюмирует издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ЕС боятся официально сообщать о том, что санкционный ресурс против России исчерпан.
Пушков: США проиграли схватку за Сирию
Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность
В Соединенных Штатах осознают проигрыш схватки за Сирию и невозможность изменить новую реальность, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил: заявления Штатов о том, что Сирия «не заслуживает» возвращения, не может изменить новую реальность, это уже становится арьергардными заявлениями после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию.
«ЛАГ, объединяющая более 20 государств арабского мира, признала (за исключением нескольких стран, в частности Катара) необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Асада, как и восстановление контроля Дамаска над основной частью территории страны», – подчеркнул он.
Тем временем эксперты указали на пять достижений России в ситуации вокруг Сирии.
В Кремле назвали плачевным незнание в США истории Великой Отечественной войны
Представитель Кремля Песков: Плачевно незнание в США истории Великой Отечественной войны
Незнание в Соединенных Штатах истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там вырастет поколение, которое не будет трезво оценивать настоящее и будущее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, происходит плачевный процесс, в котором американцы, не зная ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, произведут поколение, которое попросту не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, передает РИА «Новости».
Также представитель Кремля подчеркнул, что различные социологические материалы указывают на то, что молодое поколение США уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны. Более того, уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого, отметил он.
«В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа», – резюмировал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победу во Второй мировой войне одержали «США и союзнические силы».
Лавров заявил о создании США «Армии свободной Сирии» с участием ИГ
По имеющейся у России информации, Соединенные Штаты приступили к созданию в окрестностях Ракки так называемой «Армии свободной Сирии» с участием боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), чтобы дестабилизировать обстановку в арабской республике, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
В создаваемую США армию, по словам Лаврова, вошли представители местных арабских племен, боевиков ИГ* и других террористических организаций. «Армия свободной Сирии» нужна США для использования против законных властей Сирии, передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что проблему недавно обсуждали «наши военные коллеги», которые договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в Соединенных Штатах осознают проигрыш схватки за Сирию и невозможность изменить новую реальность.
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
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Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.