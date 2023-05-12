Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои, – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе?

Бывший премьер Пакистана, председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан выступит в пятницу перед своими сторонниками в Исламабаде. Об этом сообщила газета «Доон». По ее сведениям, Хан обратится с речью на митинге после того, как предстанет перед столичным судом.



ДЗС призвала своих сторонников прибыть в Исламабад, – «чтобы продемонстрировать солидарность с самым популярным лидером Пакистана и председателем крупнейшей партии страны Имраном Ханом, который был незаконным образом похищен из здания суда. Пакистанские патриоты всех возрастов мирно соберутся в Исламабаде 12 мая 2023 года».

Верховный суд Пакистана в четверг постановил освободить Хана. «Мы считаем, что арест Имрана Хана был незаконен», — приводит ТАСС слова председателя Верховного суда Умара Ата Бандиала, который вместе с двумя другими судьями по запросу ДЗС рассматривал вопрос о законности ареста. Бандиал добавил, что офицеры экономической разведки, задержавшие политика, «опозорили судебную власть».

Хан был взят под стражу во вторник, как прибыл в Высокий суд Исламабада для процедуры биометрической верификации, необходимой, чтобы подать прошение об освобождении под залог. Таким образом, он фактически добровольно пришел в суд. Теперь, согласно решению Верховного суда, политику необходимо еще раз прийти в городской суд, который должен в пятницу рассмотреть вопрос о внесении залога.

В ходе заседания Хан призвал своих сторонников сохранять спокойствие. «Я не хочу жертв в стране и не хочу, чтобы людей подстрекали. Я просто хочу свободных и честных выборов**», — приводит телеканал его слова. Он также добавил, что не знал о происходящем за пределами его тюремной камеры. «Каким образом я несу ответственность за протесты?» – недоумевал экс-премьер.

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После этого Хан попросил разрешение вернуться домой, но получил отказ. Ему было предписано направиться в гостиницу, расположенную рядом со зданием суда, и переночевать там. «Вы можете остаться там, поговорить, отдохнуть, а затем завтра предстать перед Высоким судом Исламабада», ­– приводит телеканал «Гео-ти-ви» слова Бандиала.

«Мы арестуем его снова. Если завтра он выйдет под залог в Высоком суде, мы дождемся отмены залога и арестуем его снова», – пообещал, в свою очередь, министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла в эфире телеканала «Дунья ньюс» (Dunya News).

Как отмечал «Коммерсант», после ареста Хана 230-миллионный Пакистан – ядерная держава, одно из самых влиятельных и наименее стабильных государств региона, – пережил потрясение. На поступавших из страны видеокадрах, было видно, как многотысячные толпы в Исламабаде, Равалпинди, Карачи, Пешаваре, Лахоре, Харипуре, Абботтабаде, Сиалкоте, Фейсалабаде громят и поджигают правительственные учреждения и резиденции топ-чиновников, штурмуют военные базы и ведут уличные бои с полицией. На улицах городов появились танки — на помощь полиции, пытавшейся взять ситуацию под контроль, поспешила армия.

В ходе беспорядков в одном только Пешаваре четыре человека погибли, десятки получили ранения. Согласно данным пресс-службы ДЗС, в ходе протестов по всей стране погибли около 50 человек, не менее 120 пострадали, 1200-1300 демонстрантов задержаны полицией.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал в четверг экстренное совещание Совета национальной безопасности.

«Недоразумений вокруг ареста много, – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института востоковедения РАН (Пакистан) Наталья Замараева. – Во-первых, Хана взяли под стражу не в зале суда, а во дворе суда, и арестован он был рейнджерами, причем подразделением из другой провинции – из Пенджаба. Им пришлось приехать за сотни километров в Исламабад и провести это задержание. Тут очень много юридических нестыковок. Именно поэтому Бондиал заявил о «позоре». Однако формальные нарушения, скорее всего, послужили лишь поводом для вердикта суда. Подоплека решения была глубже. «Думаю,

Верховный суд решил как можно скорее освободить Хана, поскольку нужно погасить взрыв протеста, ведь протест вспыхнул на фоне глубочайшего экономического кризиса,

а также – на фоне активизации запрещенных террористических организаций, в частности «Талибан* Пакистана», – считает собеседница. По ее мнению, Верховный суд вынес свой вердикт самостоятельно, а не по указке правительства.

«Острая борьба в стране началась с осени 2018 года, когда Хан был избран премьером. Он вообще нетрадиционная фигура для современного Пакистана, – напоминает Замараева. – Начать с того, что он – пуштун, что было неприемлемо для тогдашней элиты. И к власти он пришел на популистской волне. Поэтому на него и ополчились силы, которые привыкли быть у власти. Это «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза), к которой принадлежит и нынешний премьер Шахбаз Шариф, и Пакистанская народная партия. Они традиционно с 70-х годов управляли страной».

Но если те, кто рассчитывал с помощью ареста устранить фигуру Хана с политической сцены, то они добились обратного эффекта. «Теперь, после вердикта суда Хан получит поддержку всех противников правительства. А их много. Дело в том, что в прошлом году резко выросли цены на продовольствие, нефтепродукты, на электричество и вообще на товары первой необходимости. А Хан теперь привлек к себе симпатии всех недовольных, – и это в год парламентских выборов, намеченных на осень!» – отмечает эксперт.

«По 6-8 часов в сутки нет электричества, а на дворе + 50 градусов. Там уже лето. Но главное – останавливаются промышленные предприятия, потому что не хватает сырой нефти. Поставки из России уже идут. С углеводородами настолько критичная ситуация, что даже США устами своего посла в Исламабаде заявили, что не станут в данном случае накладывать санкции. Американцы понимают, что иначе страна может просто упасть», – рассказывает она.

«Многие пакистанцы сделают вывод, что на сторону Хана встал и Верховный суд – мощнейший институт власти. А это очень значимо, – особенно если учесть, что на улицы вышла армия. Теперь волнения могут ослабнуть, а могут, наоборот, усилиться. Обстановка взрывоопасная. Все будет зависеть от первых выступлений Хана», – прогнозирует Замараева.

Если бы в ближайшие дни состоялись выборы в парламент, партия Хана выиграла бы их с разгромным счетом, вторит ей профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек. «Теперь, после его освобождения, скорее всего, протесты пойдут на спад, а вот престиж Хана, наоборот, сильно вырастет. Если такой уровень симпатий в обществе сохранится, то Хан выиграет выборы и через полгода», – предрекает турецкий эксперт.

«Шабаз Шариф отражает интересы элиты, истеблишмента, генералитета, настроенного, кстати, проамерикански,

а Хан пользуется популярностью у беднейших слоев, за что его многие называют популистом. Вот, скажем, Хана арестовали по обвинению в коррупции, однако Шариф – сам крупный бизнесмен. Судя по утечкам информации, к нему претензий по этому поводу должно быть гораздо больше, чем к Хану», – считает Перинчек.

Стоит напомнить, что Хан был взят под стражу на основании ордера на арест, выданного еще 1 мая. Основанием стало обвинение в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего экс-премьеру фонда «Аль-Кадир траст». По версии следствия, политик в годы премьерства легализовал 175,5 млн долларов, полученных из Великобритании от некоей фирмы, занимающейся недвижимостью.

Против Хана выступают проамериканские силы, поскольку его курс – более евразийский, отмечает турецкий политолог. «Хан поддерживал более тесные отношения с Россией, Китаем, Турцией, Азербайджаном, чем с Америкой. Впрочем, Шариф продолжил сотрудничество с Москвой и Пекином. В частности, благодаря этому недавно начались поставки российской нефти. Это отвечает национальным интересам страны. Тем не менее, его приход к власти ослабил евразийский курс Исламабада», – посетовал Перинчек.

В последний год пресса соседней Индии не раз выступала с утверждениями, будто Пакистан начал поставки снарядов Украине, – якобы их везут целыми кораблями в порты Германии и Польши. Исламабад эти сообщения все время опровергал. Москва, в свою очередь, не стала вносить Пакистан в список недружественных стран.

«Точно сказать, конечно, не могу, но такие поставки противоречила бы национальным интересам страны, – полагает Перинчек. – Для Пакистана при любом правительстве очень важны доверительные отношения с Россией. И поставки оружия Украине явно повредили бы такому доверию, поэтому я сомневаюсь в достоверности подобных сообщений».

Впрочем, главным партнером Пакистана или, как говорят здесь, «железным братом» Исламской республики уже стал Китай. Видимо, по совпадению за два дня до ареста Хана, 7 мая РБК сообщил, что Пекин и Исламбад договорились с талибами о включении Афганистана в Китайско-пакистанский экономический коридор, чьи проекты оцениваются в 60 млрд. долларов. Пакистан называл его передовой инициативой в рамках «Одного пояса, одного пути».

«Теперь все зависит от стабильности в Афганистане и Пакистане.

Еще несколько дней назад казалось, что слабое звено – это Афганистан, но теперь стало ясно, что политическая система в Пакистане тоже не такая уж и прочная.

В Пекине из этого сделают свои выводы, – говорит Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана того же самого Института востоковедения РАН. – Причем, китайцы в любом случае реализуют этот проект, независимо от того, кто победит в поединке, Хан или Шариф, но только если установится стабильность. Ведь этот проект потребует большие долгосрочные инвестиции. Что касается Пакистана, то ему эти проекты выгодны в любом случае, независимо от того, какая партия у власти».

Нессар напоминает, что отношения у талибов с Ханом были лучше, чем с нынешним премьером Шарифом. «Некоторые эксперты предрекают, что в случае хаоса в Пакистане пошатнется и режим в Кабуле. Но вряд ли это случится. Талибы вовсе не так сильно зависят от Пакистана, как это было в 90-е годы, когда они первый раз пришли к власти. Нынешние талибы опираются теперь сразу на нескольких зарубежных игроков, в том числе на китайцев», – подытожил эксперт.