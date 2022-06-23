Россия пробила коридор к Индийскому океану

Уже два месяца действует идущий через Афганистан автотранспортный коридор, по которому товары из океанских портов Пакистана попадают в Среднюю Азию – и далее в Россию. В ближайших планах – при участии РЖД проложить и железнодорожный путь, а также начать поставки угля в Пакистан. Насколько безопасны поставки по этому коридору и какие выгоды России и Южной Азии сулит новый торговый путь?

«Исламский эмират Афганистан» – как официально называется режим движения «Талибан*» (признан ООН террористической организацией), установившийся в стране после бегства американцев в августе 2021-го – заинтересован в проекте трансафганской железной дороги, которая соединила бы страны Средней Азии и Пакистан через территорию эмирата. Об этом в среду заявил глава Управления железных дорог Афганистана (ARA) Бахтуррахмон Шарафат. Выражением заинтересованности дело не ограничилось.

Как сообщило афганское агентство TOLO News, проект магистрали в минувшее воскресенье обсудили вице-премьер эмирата мулла Абдул Гани Барадар (к слову, один из основателей «Талибана*» и, возможно, родственник его первого лидера – муллы Омара) и спецпредставитель президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по внешней политике, замсекретаря Совета безопасности республики Абдулазиз Камилов. Во вторник вечером узбекская сторона передала афганской электронное письмо, в котором «говорилось, что они готовы начать трансафганский проект», сообщил Шарафат. «Исламский эмират» заинтересован в безопасности будущей магистрали, заверил этот чиновник, который возглавил афганские железные дороги после крушения проамериканского государственного строя.

Согласно плану ARA, который нынешний кабульский режим утвердил в январе, трансафганская железная дорога пройдет от пограничного узбекского Термеза через Мазари-Шариф, Кабул и Джелалабад в пакистанский Пешавар. Если проект будет реализован, то система железных дорог бывшего Советского Союза (единая для России, Казахстана и Средней Азии) соединится с магистралями Пакистана, ведущими к порту Карачи и другим морским хабам на Индийском океане – что крайне актуально в свете антироссийских санкций Запада и разворота нашей экономики на Восток, который начался еще до спецоперации на Украине.

Ташкентский портал «Курсив» отмечает: стоимость проекта магистрали протяженностью в полтысячи километров оценивается в 5 млрд долларов, а предполагаемый транзитный потенциал – в 20 млн тонн грузов ежегодно.

В октябре прошлого года компании РЖД и «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») провели предварительные переговоры по проекту трансафганской магистрали. Москва и Ташкент договорились обменяться техническими и картографическими параметрами, а также рассчитать плюсы и минусы предполагаемого маршрута. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, договоренность о строительстве магистрали была достигнута еще с режимом свергнутого президента Ашрафа Гани (тогда же интерес к участию в афгано-узбекском проекте проявляла Германия). Теперь новая кабульская власть, не признанная на международном уровне, реанимирует проект, стремясь закрепить положение транзитера между постсоветскими республиками и своим союзником – Пакистаном.

Отметим, что автомобильный коридор между Индийским океаном и странами СНГ уже действует. «Путь из Пакистана в Среднюю Азию работает уже второй месяц, – рассказал газете ВЗГЛЯД пакистанский бизнесмен, соучредитель компании East West Рауф Ринд. – Мы берем любой груз из порта Карачи и везем его автомобильным транспортом через Афганистан в страны Центральной Азии или Россию.

Срок доставки контейнера из Карачи в Москву занимает примерно три недели.

Растаможить груз можно в любой из стран – например, в Казахстане, Киргизии или России».

Проблема, по словам собеседника, пока в том, что компания может привезти не любой «сухой» груз, потому что не хватает рефрижераторных контейнеров. «Всего в месяц проходит 50­–60 контейнеров: продукты питания, текстиль, бытовые товары, хотя пропускная способность пути не менее 20 контейнеров в день», – указал собеседник.

«Из-за обилия документации и согласительных мер мы открыли офисы в нескольких городах, например – в Исламабаде, Пешаваре и Москве, а главный офис расположен в Бишкеке. Кстати, вся документарная база соответствует международному праву. Так что с бумагами проблем нет. Как нет их, кстати, и с безопасностью. Это касается и Афганистана – там все абсолютно спокойно», – отметил предприниматель.

Что касается планов по развитию, то главный акцент, по словам Ринда, делается на то, чтобы в ближайшем будущем доставлять российский уголь в Пакистан. «Для этого мы сейчас ищем партнеров в России. По нашим планам, энергоноситель будет доставляться на поездах до станции около Хайратона – это узбекско-афганская граница, а далее отправляться в Пакистан через Афганистан на больших грузовиках. Объемы, которые мы можем перевозить в месяц, около 50 тысяч тонн», – добавил собеседник.

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Если судить с чисто экономической точки зрения, то маршрут через Иран оптимальнее – там отлаженная система перевозки с дорогами и хорошими портами, комментирует специалист по Южной Азии, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Этот путь гораздо короче и удобнее – поставлять товары через южноиранские порты, а затем на север к Каспию, – пояснил собеседник. – Также на пакистанском маршруте больше границ: нужно пересечь сначала афганскую границу, потом таджикскую, узбекскую, казахстанскую, потом доехать до России. Но пакистанский маршрут вполне приемлем как альтернативный иранскому. Также его можно использовать в большей мере, если в Иране возникнут проблемы, и доставка не будет возможна ни фурами, ни железной дорогой».

Если же по этому пути будут доставлять уголь из России в Пакистан, то это ощутимо повысит значение этого коридора, заметил собеседник.

«Пакистан – крайне энергозависимая страна. У них чудовищные проблемы в этом секторе. Если организаторы хотят по каким-то причинам избежать иранского маршрута, если им видится более выгодным возить уголь из Западной Сибири, из Кемерово, то данный путь для них вполне подходит», – считает аналитик.



Он отметил, что в советское время Москва хорошо взаимодействовала с Пакистаном, помогала этой восточной стране развивать промышленность. Будущее взаимодействие двух стран он оценивает оптимистично: «Сейчас Россия также расширяет торговые отношения с Пакистаном. Поставка угля дала бы России дополнительный вес в регионе, поскольку Исламабад стал бы более зависим от наших энергоносителей. А самому Пакистану этот проект помог бы сократить энергодефицит».

«Этот работающий маршрут поставок в целом важен еще и потому, что он по мере развития будет демонстрировать России и всему миру, что Афганистан превратился в достаточно спокойную страну. Спокойную настолько, что через него можно было пробросить энергетический коридор,

и что талибы достаточно надежные партнеры, с которыми можно вести диалог о дальнейшем углублении сотрудничества», – резюмировал Куприянов.

Как отмечают эксперты, налаживание новых путей сообщения России с Пакистаном (который чем дальше, тем больше отходит от однозначной ориентации на США) надо рассматривать как часть общеевразийского взаимодействия по линии «Север – Юг». О развитии транспортных и логистических коридоров в южном направлении, напомним, говорил и президент Владимир Путин на недавнем 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Увеличиваем пропускную способность железных дорог... В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – передавало РИА Новости слова российского лидера.

Отметим, что на площадке ПМЭФ российская Особая экономическая зона «Лотос» (действующая в Астрахани и работающая со странами Каспийского региона) и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг». Речь идет о маршруте контейнерных перевозок от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи (Бомбей) по территории России через Каспий, Иран, порт Бендер-Аббас и далее через Аравийское море в Индию. Протяженность коридора – 7,2 тыс. километров, в два раза меньше, чем стандартный маршрут в обход Европы через Суэцкий канал.

К коридору «Север – Юг» Россия и Индия должны подключить в том числе и Афганистан, полагает востоковед Лидия Кулик. «У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана, – отмечает она. – Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю».

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