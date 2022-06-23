Россия пробила коридор к Индийскому океану

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23 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался перед лицом сухопутной блокады из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
Британия – хозяйка июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, отказала во въезде российским сенаторам и депутатам. Первое объяснение Лондона звучало абсурдно – МВД королевства слишком занято визами для украинских беженцев. Затем британцы сослались на санкции против нашего парламента, забыв об обязанности давать визы всем участникам сессий ПА ОБСЕ. Как России реагировать на английское хамство? Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Болгары прогнали премьера-русофоба

Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за свою отставку на российского посла. Также виновными оказались три болгарских политика. Почему эксперты называют заявление Петкова «чушью», каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала беднеть

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы, богатые и бедные, за время президентства Байдена потеряли 20 триллионов долларов. Одна из причин, по которой Байден не сошел с ума из-за рекордного краха собственного капитала домохозяйств США, заключается в том, что до сих пор основной удар несли самые богатые американцы... Подробности...

Рядом с нами воевавшие дети невоевавших отцов

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Россия пробила коридор к Индийскому океану

    Пакистанские порты могут стать для нас новыми торговыми воротами в Мировой океан
    		   23 июня 2022, 22:15
    Фото: Liu Tian/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    Уже два месяца действует идущий через Афганистан автотранспортный коридор, по которому товары из океанских портов Пакистана попадают в Среднюю Азию – и далее в Россию. В ближайших планах – при участии РЖД проложить и железнодорожный путь, а также начать поставки угля в Пакистан. Насколько безопасны поставки по этому коридору и какие выгоды России и Южной Азии сулит новый торговый путь?

    «Исламский эмират Афганистан» – как официально называется режим движения «Талибан*» (признан ООН террористической организацией), установившийся в стране после бегства американцев в августе 2021-го – заинтересован в проекте трансафганской железной дороги, которая соединила бы страны Средней Азии и Пакистан через территорию эмирата. Об этом в среду заявил глава Управления железных дорог Афганистана (ARA) Бахтуррахмон Шарафат. Выражением заинтересованности дело не ограничилось.

    Как сообщило афганское агентство TOLO News, проект магистрали в минувшее воскресенье обсудили вице-премьер эмирата мулла Абдул Гани Барадар (к слову, один из основателей «Талибана*» и, возможно, родственник его первого лидера – муллы Омара) и спецпредставитель президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по внешней политике, замсекретаря Совета безопасности республики Абдулазиз Камилов. Во вторник вечером узбекская сторона передала афганской электронное письмо, в котором «говорилось, что они готовы начать трансафганский проект», сообщил Шарафат. «Исламский эмират» заинтересован в безопасности будущей магистрали, заверил этот чиновник, который возглавил афганские железные дороги после крушения проамериканского государственного строя.

    Согласно плану ARA, который нынешний кабульский режим утвердил в январе, трансафганская железная дорога пройдет от пограничного узбекского Термеза через Мазари-Шариф, Кабул и Джелалабад в пакистанский Пешавар. Если проект будет реализован, то система железных дорог бывшего Советского Союза (единая для России, Казахстана и Средней Азии) соединится с магистралями Пакистана, ведущими к порту Карачи и другим морским хабам на Индийском океане – что крайне актуально в свете антироссийских санкций Запада и разворота нашей экономики на Восток, который начался еще до спецоперации на Украине.

    Ташкентский портал «Курсив» отмечает: стоимость проекта магистрали протяженностью в полтысячи километров оценивается в 5 млрд долларов, а предполагаемый транзитный потенциал – в 20 млн тонн грузов ежегодно.

    В октябре прошлого года компании РЖД и «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») провели предварительные переговоры по проекту трансафганской магистрали. Москва и Ташкент договорились обменяться техническими и картографическими параметрами, а также рассчитать плюсы и минусы предполагаемого маршрута. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, договоренность о строительстве магистрали была достигнута еще с режимом свергнутого президента Ашрафа Гани (тогда же интерес к участию в афгано-узбекском проекте проявляла Германия). Теперь новая кабульская власть, не признанная на международном уровне, реанимирует проект, стремясь закрепить положение транзитера между постсоветскими республиками и своим союзником – Пакистаном.

    Отметим, что автомобильный коридор между Индийским океаном и странами СНГ уже действует. «Путь из Пакистана в Среднюю Азию работает уже второй месяц, – рассказал газете ВЗГЛЯД пакистанский бизнесмен, соучредитель компании East West Рауф Ринд. – Мы берем любой груз из порта Карачи и везем его автомобильным транспортом через Афганистан в страны Центральной Азии или Россию.

    Срок доставки контейнера из Карачи в Москву занимает примерно три недели.

    Растаможить груз можно в любой из стран – например, в Казахстане, Киргизии или России».

    Проблема, по словам собеседника, пока в том, что компания может привезти не любой «сухой» груз, потому что не хватает рефрижераторных контейнеров. «Всего в месяц проходит 50­–60 контейнеров: продукты питания, текстиль, бытовые товары, хотя пропускная способность пути не менее 20 контейнеров в день», – указал собеседник.

    «Из-за обилия документации и согласительных мер мы открыли офисы в нескольких городах, например – в Исламабаде, Пешаваре и Москве, а главный офис расположен в Бишкеке. Кстати, вся документарная база соответствует международному праву. Так что с бумагами проблем нет. Как нет их, кстати, и с безопасностью. Это касается и Афганистана – там все абсолютно спокойно», – отметил предприниматель.

    Что касается планов по развитию, то главный акцент, по словам Ринда, делается на то, чтобы в ближайшем будущем доставлять российский уголь в Пакистан. «Для этого мы сейчас ищем партнеров в России. По нашим планам, энергоноситель будет доставляться на поездах до станции около Хайратона – это узбекско-афганская граница, а далее отправляться в Пакистан через Афганистан на больших грузовиках. Объемы, которые мы можем перевозить в месяц, около 50 тысяч тонн», – добавил собеседник.

    Если судить с чисто экономической точки зрения, то маршрут через Иран оптимальнее – там отлаженная система перевозки с дорогами и хорошими портами, комментирует специалист по Южной Азии, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    «Этот путь гораздо короче и удобнее – поставлять товары через южноиранские порты, а затем на север к Каспию, – пояснил собеседник. – Также на пакистанском маршруте больше границ: нужно пересечь сначала афганскую границу, потом таджикскую, узбекскую, казахстанскую, потом доехать до России. Но пакистанский маршрут вполне приемлем как альтернативный иранскому. Также его можно использовать в большей мере, если в Иране возникнут проблемы, и доставка не будет возможна ни фурами, ни железной дорогой».

    Если же по этому пути будут доставлять уголь из России в Пакистан, то это ощутимо повысит значение этого коридора, заметил собеседник.

    «Пакистан – крайне энергозависимая страна. У них чудовищные проблемы в этом секторе. Если организаторы хотят по каким-то причинам избежать иранского маршрута, если им видится более выгодным возить уголь из Западной Сибири, из Кемерово, то данный путь для них вполне подходит», – считает аналитик.

    Он отметил, что в советское время Москва хорошо взаимодействовала с Пакистаном, помогала этой восточной стране развивать промышленность. Будущее взаимодействие двух стран он оценивает оптимистично: «Сейчас Россия также расширяет торговые отношения с Пакистаном. Поставка угля дала бы России дополнительный вес в регионе, поскольку Исламабад стал бы более зависим от наших энергоносителей. А самому Пакистану этот проект помог бы сократить энергодефицит».

    «Этот работающий маршрут поставок в целом важен еще и потому, что он по мере развития будет демонстрировать России и всему миру, что Афганистан превратился в достаточно спокойную страну. Спокойную настолько, что через него можно было пробросить энергетический коридор,

    и что талибы достаточно надежные партнеры, с которыми можно вести диалог о дальнейшем углублении сотрудничества», – резюмировал Куприянов.

    Как отмечают эксперты, налаживание новых путей сообщения России с Пакистаном (который чем дальше, тем больше отходит от однозначной ориентации на США) надо рассматривать как часть общеевразийского взаимодействия по линии «Север – Юг». О развитии транспортных и логистических коридоров в южном направлении, напомним, говорил и президент Владимир Путин на недавнем 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Увеличиваем пропускную способность железных дорог... В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – передавало РИА Новости слова российского лидера. 

    Отметим, что на площадке ПМЭФ российская Особая экономическая зона «Лотос» (действующая в Астрахани и работающая со странами Каспийского региона) и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг». Речь идет о маршруте контейнерных перевозок от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи (Бомбей) по территории России через Каспий, Иран, порт Бендер-Аббас и далее через Аравийское море в Индию. Протяженность коридора – 7,2 тыс. километров, в два раза меньше, чем стандартный маршрут в обход Европы через Суэцкий канал.

    К коридору «Север – Юг» Россия и Индия должны подключить в том числе и Афганистан, полагает востоковед Лидия Кулик. «У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана, – отмечает она. – Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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