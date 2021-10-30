Россию завлекают в выгодный проект в Афганистане

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30 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
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Василий Федорцев, политолог, германист
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Не нужно вытеснять историю фантазиями

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Россию завлекают в выгодный проект в Афганистане

    Железная дорога через Афганистан изменила бы экономическую ситуацию во всей Центральной Азии
    		   30 октября 2021, 19:00
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Проект строительства трансафганской железной дороги переходит на новый этап: российские и узбекские специалисты, которым, видимо, и предстоит построить магистраль, перешли к обсуждению технических параметров. Проект способен глобально перекроить логистическую карту и сократить время доставки грузов из Азии в Европу. Но Афганистан остается нестабильной страной. Стоит ли России ввязываться в этот проект?

    На этой неделе «Узбекские железные дороги» и РЖД договорились начать работы по трансафганской железной дороге «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Как сообщает «Sputnik Афганистан», компании уже провели соответствующие переговоры. Стороны, в частности, договорились обменяться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ. Остается рассчитать пропускную способность, выяснить плюсы и минусы каждого предполагаемого маршрута на афганском участке. Кроме этого, на ближайшее время запланированы переговоры с участием руководства железных дорог России, Узбекистана и Афганистана. Обсуждался вопрос присоединения афганских структур к Совету СНГ по железнодорожному транспорту.

    Договоренность о строительстве магистрали была достигнута еще с правительством экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, который уже через месяц после этого события бежал из страны в результате вывода американских войск и стремительного наступления бойцов «Талибана*» (запрещенная в РФ экстремистская организация) на Кабул.

    Согласно плану, железную дорогу построят с широкой колеей 1520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии (ширина европейской колеи составляет 1435 мм). При строительстве самого полотна планируется дополнительно возвести 264 моста, 7 тоннелей, 641 водопропускных сооружений. Предварительная стоимость проекта оценивается в 5 млрд долларов, а транзитный потенциал составляет 20 млн тонн грузов. Дорога свяжет Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

    Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков говорил, что проект принесет пользу странам Центральной Азии и России, потому что удешевит и ускорит переправку грузов из Индии в Европу. «Это геоэкономический проект, который изменит торгово-экономические отношения на Евразийском континенте. Он позволит в разы повысить транзитный потенциал не только Узбекистана, но и Казахстана, РФ и других стран», – подчериквал Умурзаков.

    В Узбекистане называют эту дорогу «проектом века» и еще весной планировали начать проведение геодезических, гидрогеологических и топографических исследований по будущему маршруту, который диверсифицирует транспортные потоки Центральной Азии. В случае реализации проекта транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан будет занимать не 35 дней, а всего 3-5 дня, а это снижение стоимости перевозки грузов почти в три раза. Согласно проекту, афганский участок соединит железнодорожную систему Южной Азии с транспортной инфраструктурой Центральной Азии, СНГ и Евразии.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что реализация проекта пошла бы на пользу региону, но для этого нужен целый ряд условий. Прежде всего, стабильность в Афганистане, который сейчас продолжает лихорадить.

    Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин отмечает, что дорога, если будет построена, соединится с уже существующей инфраструктурой в рамках китайского проекта «Один пояс – один путь». «Таким образом, появится новый выход на Индийский океан и на китайский рынок в том числе», – рассказал Притчин.

    По словам эксперта, Узбекистан с 2016 года последовательно реализует развитие транспортных проектов, в частности, железную дорогу в Китай через Киргизию и в Туркменистан, что дает выход на Каспийское море. «Идея проекта трансафганской железной дороги – это глобальное изменение логистической карты», – подчеркнул эксперт.

    Узбекистан, добавил собеседник, учитывает факторы смены власти в Афганистане. «Ташкент взвешенно подходит к выстраиванию отношений с талибами*, рассчитывая, что они также будут заинтересованы в крупных проектах. Консультации, которые ведутся сейчас, показывают настрой узбекской стороны продолжать работу по развитию этого транспортного коридора, который позволит расширить возможности для Узбекистана, последовательно реализующего модель экономики, ориентированной на экспорт. Она требует новых рынков сбыта, возможностей для доставок товаров за рубеж в разных направлениях», – пояснил Притчин.

    Политолог Маис Курбанов дополняет, что Афганистан после строительства дороги не станет всего лишь территорией, по которой идут транзитные грузы. По ней будут вывозиться и полезные ископаемые, которыми богата эта страна. «Новая дорога должна соединиться с другими путями, которые ведут в Китай, Россию, Иран и Персидский залив. Эта дорога жизненно важна для Китая, Пакистана и Индии. Именно в Афганистане находятся большие запасы природных ресурсов, которые могут использоваться при производстве электромобилей. Доставить их оттуда можно только по железной дороге, авиация совершенно непригодна для этого, а вывозить автомобильным транспортом намного дороже», – пояснил Курбанов.

    По его словам, запасы природных ресурсов Афганистана оцениваются в триллион долларов и многие государства заинтересованы получить к ним удобный доступ.

    «Этот проект не устраивает Запад и Америку. Но они давно проиграли в Афганистане. Поэтому новых конфликтов с их участием не будет

    и дорога появится, начнет приносить прибыль», – прогнозирует Курбанов.

    Аналитик центра военно-политических исследований МГИМО Шарбатулло Содиков называет экономически выгодным для России прямой железнодорожный путь через Узбекистан в Афганистан, особенно с учетом потенциальной разработки природных ресурсов этой страны. «Но это пока только в теории, я не вижу реальных перспектив в этом направлении, потому что Афганистан сейчас существует как непризнанное государство. Талибы не могут обеспечить стабильность внутри страны, происходят теракты, а в Панджшере продолжается война. В таких условиях никакой инвестор не рискнет вкладываться в Афганистан. Все ограничивается уровнем переговоров и диалога, а реальных инвестиций, кроме гуманитарной помощи, не происходит», – подчеркнул Содиков.

    Бизнесу нужны четкие правила игры и его не устроят «суды по закону шариата», пояснил эксперт. «Шариат и бизнес никак не сочетаются. С правовой точки зрения, ситуация сейчас не урегулирована. Талибы должны изменить законодательство, но они пока не хотят этого», – напомнил собеседник.

    Курбанов, напротив, утверждает, что новые афганские власти приняли светский курс развития государственного управления и хотят налаживать отношения с соседними странами. «В этом деле победят те государства, которые настроены на хорошие отношения с Афганистаном. Говорить с Кабулом иначе, как многие давно поняли, невозможно. Поэтому

    Россия имеет шанс получить выгоду от нового проекта больше остальных игроков»,

    – считает эксперт.

    Содиков добавляет, что «Талибан» действительно готов сотрудничать с Москвой на приоритетных условиях и хочет всячески содействовать интервенции российского бизнеса в страну. «Но пока никто не решается инвестировать. Даже Китай, который заинтересован перекопать весь Афганистан, пока не начинает ничего строить, потому что тоже находится в режиме ожидания», – констатирует Содиков.

    Завотделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что для реализации проекта талибы должны укрепить свою власть, потому что до сих пор не исключен сценарий новой гражданской войны и развала Афганистана на части. «При негативном сценарии участие России в этом проекте нецелесообразно. А оптимистичный сценарий пока не очень просматривается. Есть только некие знаки того, что это может быть реализовано. Поэтому на данный момент участие России в трансафганской железной дороге должно быть минимальным», – убежден Евсеев. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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