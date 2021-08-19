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19 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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    Кто способен победить талибов в Афганистане

    Захват Кабула – еще не финал гражданской войны в Афганистане    19 августа 2021, 18:05
    Фото: MOHAMMAD ISMAI/REUTERS
    Текст: Евгений Крутиков

    Триумфальная победа талибов только кажется окончательной. Прямо сейчас сразу несколько военных и политических лидеров Афганистана собираются с силами, чтобы сражаться с «Талибаном». Кто эти люди, какие регионы и ресурсы за ними стоят – и есть ли у них шанс победить религиозных фанатиков, с такой легкостью вошедших в Кабул?

    У антиталибского ополчения оказалось вдруг сразу несколько «отцов». Казалось бы – еще два дня назад никто и подумать не мог, что кто-то окажет «студентам» сопротивление.

    Хозяин лития

    Например, один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд обратился к западным странам с просьбой помочь им оружием. Ахмад Масуд – это сын Ахмад Шаха Масуда, «Панджшерского льва», многолетнего лидера сопротивления советским войскам на северо-востоке Афганистана, в практически неприступном Панджшерском ущелье.

    «Я заклинаю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в Конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я окончил учебу, и в Париже, где в честь моего отца этой весной была названа аллея в саду на Елисейских Полях. <...> Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», – говорится в письме Масуда, опубликованном в газете Washington Post.

    Он сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия, а также есть оружие афганцев, которые в течение последних 72 часов откликнулись на призыв присоединиться к сопротивлению. Есть солдаты афганской регулярной армии, которые были возмущены капитуляцией своих командиров, и бывшие сотрудники афганских сил специального назначения. Но, по словам Масуда, этого недостаточно. «Вы – наша единственная оставшаяся надежда», – заключил Масуд.

    Ахмад Масуд-младший действительно учился в Великобритании, в Королевской военной академии в Сандхерсте, а затем на военном факультета Королевского колледжа в Лондоне. Он профессионал и достаточно молод (1989 года рождения), чтобы быть энергичным и независимым. Он харизматичен и внешне фантастически похож на своего отца, что сильно увеличивает его популярность у местных. В оккупированном Афганистане он не занимал никаких официальных должностей, но унаследовал от своего убитого «Аль-Каидой» отца практическую власть над Паджшерским ущельем.

    Ахмад Масуд. (Фото: REUTERS/Mohammad Ismail)

    Ахмад Масуд (фото: REUTERS/Mohammad Ismail)

    Эта территория по факту всегда была независима от Кабула, какая бы власть не находилась в столице. У таджиков-панджшерцев хватает оружия для самих себя и для обороны ущелья, но для выхода за пределы ущелья этого явно недостаточно. А вот чего достаточно, так это денег: Масуд контролирует одни из крупнейших в мире разработок изумрудов (рынок, понятное дело, нелегален) и литиевые шахты. А без лития нет батареек к мобильным телефонам.

    Иначе говоря, Ахмад Масуд-младший нужен мировой экономике. И не только китайской. Китайцы, кстати, несколько лет назад были вынуждены свернуть свой собственный горнорудный проект из-за «нестабильности». Но, возможно, молодому Масуду просто не нужна конкуренция.

    Панджшерцы заняли Чарикар – важнейший для всего Афганистана населенный пункт. Он расположен на трассе Кабул-Хайратон, которая связывает столицу с севером страны. Это единственная стратегическая дорога через всю страну (спасибо советским дорожным строителям) и знаменитый перевал и тоннель Саланг в отрогах Гиндукуша. Тоннель через Гиндукуш построили московские метростроевцы еще в 1960-х годах и до 1974 года он считался самым высокогорным тоннелем в мире. Масуд-старший во время первой войны с талибами в 1997 году взорвал тоннель, тем самым «закупорив» северную часть Афганистана. После объединения страны в 2001 году тоннель восстановили.

    Чарикар – город знаменитый. Сразу за его восточной окраиной начинается недоброй памяти «Чарикарская зеленка» – равнина, поросшая невысокими деревьями и засаженная виноградом. Именно оттуда во время Афганской войны моджахеды регулярно нападали на советские армейские колонны, двигавшиеся по стратегической трассе. Контролируя Чарикар и зеленку, вы контролируете все сообщение между двумя частями страны.

    А сразу за зеленкой расположена авиабаза Баграм. Главный и едва ли не единственный центр военного управления и логистики центрального Афганистана. Сейчас он контролируется талибами, но расстояние там крошечное, а талибы, как любая кочевая кавалерия, не слишком расположены к оборонительным боям. Пока инициатива на стороне панджшерцев. Другое дело, что их ресурсы ограничены, в том числе и по естественным причинам.

    Идейный враг Талибана

    Между тем, временным главой Афганистана объявил себя вице-президент Амрулла Салех. Он сослался на статьи конституции, согласно которым бежавший из страны президент автоматически утрачивает полномочия и власть переходит к вице-президенту.

    Салех тоже таджик-панджшерец, воевал против шурави под командованием Ахмад Шах Масуда, сильно продвинулся и даже выдвигался в 1990-х годах на позицию руководителя «Северного альянса», объединявшего жителей афганского Севера (таджиков, узбеков и хазарейцев) против талибов-пуштунов, опиравшихся на юг и юго-восток страны.

    Амрулла Салех. (Фото:JAWAD JALALI/EPAТАСС)

    Амрулла Салех (фото: JAWAD JALALI/EPAТАСС)

    Но что-то пошло не так, и всю вторую половину 1990-х годов Амрулла Салех провел в Москве, где невесть чем занимался. Формально он издавал журнал «Хафт Руз» («Семь дней» на таджикском языке), но многие, кто жил в 1990-х годах, помнят гостиницу на Каширском шоссе, превратившуюся и в штаб афганской оппозиции, и в огромный рынок одновременно. В конце 1990-х годов Ахмад Шах Масуд назначает Салеха координатором по работе с западными спецслужбами, и Салех уезжает в США. После терактов 11 сентября – на связи с ЦРУ, участвует в спецоперации «Северного альянса» против талибов. В правительстве Хамида Карзая – руководитель разведки и службы безопасности.

    Салех – идейный и один из самых последовательных врагов Талибана. Именно крайне резкая позиция Салеха в отношении талибов была причиной его отставок из правительства Карзая, и потом из кабинета Ашрафа Гани. Готов убивать бородачей везде, где найдет. Демонстративно носит европейскую одежду. Привлекателен, красив, харизматичен, говорит и на дари, и на пушту, и по-английски, пережил с десяток покушений, имеет американский паспорт. Заявил, что с талибами «под одним потолком находиться не будет» (аналог нашего «рядом в поле не сяду»).

    Активно пользуется «Твиттером»: «Мы должны доказать, что Афганистан не Вьетнам и талибы даже отдаленно не похожи на «Вьетконг». В отличие от США/НАТО, мы не теряем духа и видим впереди огромные возможности. С бесполезными предостережениями покончено. Присоединяйтесь к сопротивлению». Он и Ахмад Масуд-младший знают, что такое «Вьетконг», и способны на такие исторические аналогии в письменном виде. Это выгодно отличает их от того персонажа, кто реально стоит за всеми (или над всеми) таджиками севера Афганистана (кроме Паджшерского ущелья).

    «Король севера» и маршал Дустум

    Атто Мухаммади Нур по кличке Устад («учитель», «профессор») – неформально самый богатый человек современного Афганистана, хотя толком никто не считал. Он же – «Король севера» (Подшохи шимол). Кличку Устад получил потому, что до 1979 года работал учителем в школе. Потом пришли шурави, и ему было чем заняться, кроме обучения таджикских детишек.

    После вывода советских войск объединился с узбеком Рашидом Дустумом и фактически захватил провинцию Балх и весь север Афганистана. Без его разрешения там муха не пролетит. Нет ни одной местной компании, в которой он не был бы соучредителем.

    Ашраф Гани попытался сместить его с должности губернатора Балха, но назначенный из Кабула новый губернатор Мухаммед Ишак (это реальное имя!) Рахгозар обращался к Устаду Нуру «Ваше превосходительство» и без особой нужды в Мазари-Шариф не совался. Англосаксонская пресса считает его мафиозо (манера бытового и публичного поведения очень похожая), коррупционером и все такое несмотря на то, что Устад Нур несколько раз на публику сжигал целые поля опиумного мака. В искренность этих его поступков, мягко говоря, не очень верили.

    Ранее подконтрольные ему силы оценивались примерно в 60 тысяч вооруженных людей, не считая две личные бригады ополчения («милиции»). Другое дело, что в афганских условиях все эти формальные подсчеты порой оказываются фикцией. Никто не может дать гарантии, как поведет себя то или иное подразделение. Они вообще могут разбежаться, лишившись очевидного лидера.

    А талибы, как дети в Диснейленде, чуть ли не обнюхивали золотые столовые приборы во дворце генерала Рашида Дустума в Мазари-Шарифе. С опаской садились в золотые кресла, рассматривали картины в золотых рамах и также золотые гобелены – «идолов». Генерал Дустум и Устад Нур несколько дней назад бежали в Узбекистан. Устад Нур утверждает, что удивительный захват 400-тысячного Мазари-Шарифа, набитого узбекскими и таджикскими военными, стал результатом заговора.

    Атто Мухаммади Нур. (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

    Атто Мухаммади Нур (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

    «Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, все снаряжение правительства и ANDSF (сил обороны и безопасности Афганистана – прим. ВЗГЛЯД) было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора», – заявил Устад Нур. По словам Нура, цель заговора состояла в том, чтобы «заманить в ловушку» его самого и маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Нур отметил, что боевикам не удалось достигнуть этой цели, и сейчас как он сам, так и маршал Дустум и ряд других представителей власти, находятся «в безопасном месте». То есть в Ташкенте.

    Ставший уже маршалом Дустум контролирует узбекское и туркменское население севера Афганистана и всегда играл важную роль в «Северном альянсе». Дустум из бедной дехканской семьи, всегда поддерживал социалистические движения Афганистана, учился военному делу в Москве и Ташкенте и честно воевал на стороне правительства просоветского Афганистана, командуя дивизией. После вывода советских войск окопался в населенном в основном узбеками Мазари-Шарифе, откуда его уже однажды талибы выбивали. Дружил с покойным президентом Узбекистана Каримовым, что давало подозрения в тайных сговорах и сепаратизме.

    Сейчас уже появились сообщения, что подконтрольные маршалу Дустуму воинские части выдвинулись на помощь панджшерцам. Туда же – под Чарикар, Саланг и Баграм – могут перейти и таджикские части Устада Нура.

    Кочевники и шииты

    Еще одна составная часть сопротивления талибам – хазарейцы-шииты. Талибы – крайняя суннитская секта. Для них шииты, тем более, монголоиды – хуже неверных. Ситуацию усугубляет Ашура: главный религиозный праздник шиитов, траур по убиенному имаму Али. Основные торжества Ашуры приходятся на десятый день месяца Мухаррама, то есть в этом году как раз 19 августа. Талибы вроде как пообещали, что обеспечат безопасность шиитов, но им мало кто верит. Кроме того, за шиитами стоит Иран (в прежние времена существовала так называемая «Шиитская восьмерка» – альянс афганских шиитских военизированных партий, базировавшихся в Иране). А с ним ссориться – себе дороже.

    Хазарейцы – потомки воинов монгольских гарнизонов еще армии Чингисхана («хезаре» – тысяча). У них характерная монголоидная внешность, а иранская речь пересыпана монгольскими и тюркскими словами. Во все времена они были самым унижаемым национальным и религиозным меньшинством в Афганистане при всех правителях и властях. Их вытеснили из городов в непроходимые и необрабатываемые горы и превратили в нищих кочевников.

    Монголоидная внешность становилась причиной издевательств и даже погромов. А шиизм не давал им даже боком прикоснуться к власти в стране. В результате хазарейцы всегда поддерживали любой кипеш против Кабула, примерно как так же унижаемое и лишенное элементарных прав еврейское население Российской империи массово поддерживало революционные движения.

    Кочевники, живущие в шалашах, покрытых войлоком, с родоплеменным строем – идеальные солдаты, если дать им калашников и показать врага. И «Северный альянс» всегда умел находить с ними общий язык. Кроме того, на сторону северян автоматически переходят ираноязычные шииты из западных областей страны. Ну если на то будет воля Аллаха и Тегерана.

    Когда все это закончится?

    Надо понимать, что численно талибы реально не могут контролировать всю территорию Афганистана, особенно не пуштунские провинции. Их триумфальный захват страны основывался на наглости, понтах и страхе. Эта кавалерийская тактика (вместо лошадей и верблюдов – джипы) привела к тому, что относительно небольшие отряды бородачей без боя занимали города, а местное население в страхе разбегалось.

    Сейчас же ситуация стала меняться. С потерей Чарикара талибские гарнизоны на севере страны теряют снабжение и связь с Кабулом. По сути дела, Афганистан может вернуться в ситуацию середины 1990-х годов: гражданская война по этническому и частично религиозному принципу и раздел страны на север и юг. Да и нынешний набор противников Талибана очень уж похож на тогдашний «Северный альянс».

    Все это выглядит привлекательно на бумаге. В реальности у новой реинкарнации «Северного альянса» сейчас мало шансов продвинуться на Кабул. Да, можно сильно изменить расклад сил, заняв базу Баграм и Мазари-Шариф. Можно вернуть себе контроль над северной границей. Это на некоторое время заставить весь мир считаться с панджерцами. Но в целом при нынешнем соотношении сил и – главное – психологическом перевесе талибов на данный момент времени фиксируем ничью.

    Это многие понимают и в Панджшере. Тот же Ахмад Масуд-младший всегда публично выступал за федерализацию Афганистана. Он, конечно, имел в виду родное Панджшерское ущелье, но идея далеко идущая.

    С формальной точки зрения, тот, кто контролирует Кабул, – того и власть. Но на практике Афганистан легко делится по этническому принципу, который практически совпадает с географическим. Таджики, узбеки, туркмены и хазарейцы снова «запирают» перевал Саланг и никакие талибы к ним не сунутся. Уже пробовали раз – не вышло. А ареной боевых действий временно станут западные и северо-западные районы страны – малонаселенные пустыни. Причем принципиальным тут будет не наличие того или иного вида оружия и даже не его количество, а особенности тактики.

    Пока что именно талибы приспособились к этой «новой средневековой» набеговой тактике, с которой ничего не смогли сделать американцы с их авиацией и дронами. Северяне же все как один воспитаны на традиционной военной науке – и американской, и британской, и советской. И это противостояние может затянуться надолго.


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