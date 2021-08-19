Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану

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19 августа, четверг | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Государственный служащий – это человек, который представляет власть перед гражданами. Обычно его оценивают по одному критерию: как он относится к людям. Грубость разрушительна для государства.
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Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина.
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Главный урок ГКЧП заключается в том, что спасать страну нужно не тогда, когда она уже потеряна в сердцах людей, а тогда, когда они дорожат ею, отождествляют себя с ней и готовы сами трудиться для ее возрождения.
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану
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Россия готова в случае необходимости возобновить работу московского формата по Афганистану, такой диалог на сегодня имеет наибольшие перспективы для содействия урегулированию ситуации в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я убежден, что «московский формат» имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Он отметил, что в «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.
«Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата», – сказал Лавров.
Также он подчеркнул, что Кабул не стремился выполнять договоренности по диалогу с талибами. «Произошло то, что произошло. Когда политики не могут эффективно работать, повышается риск искушения к военному решению», – сказал Лавров.
Министр добавил, что Россия готова участвовать в работе по согласованию вывода иностранных войск из Ливии. По его словам, министр иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Манкуш проинформировала о том, что руководство страны сейчас формирует консультативный механизм, который будет призван сформировать конкретные параметры реализации решений о выводе всех иностранных военных.
В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство нацсогласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской нацармии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Игорь Моргулов обсудил ситуацию в Афганистане с американским послом в Москве Джоном Салливаном.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны
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При побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, побег Гани является «предательством государства и нации».
Агбар заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», – цитирует заявление посла РИА «Новости».
Агбар также обратился в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Однако директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев заявил, что обращения об аресте Гани не поступало. «Сначала они [Афганистан] должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать», – пояснил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Стало известно, куда сбежал президент Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По линии Госдепартамента (запрещенное в России террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.
Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.
Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».
По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.
В минувшее воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Афганское сопротивление попросило Запад прислать оружие
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Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России) афганской провинции Панджшер призвали страны Запада помочь оружием, сообщает The Washington Post.
Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости».
«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед Конгрессом [США] и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях», – заявил лидер повстанцев.
Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа. «Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», – говорится в заявлении.
Ранее в Панджшер направились около 10 тыс. противников талибов.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Боррель призвал не дать России и Китаю стать главными спонсорами Кабула
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Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане
Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.
«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Байден назвал последствия отказа США от вывода войск из Афганистана
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Сохранение военного присутствия США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента в республике и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Президент Соединенных Штатов отверг заявления о том, что американский контингент из 2,5 тыс. военных успешно справлялся со своими задачами в Афганистане, не потеряв за последний год ни одного человека, передает ТАСС.
«Это происходило потому, что предыдущий президент [США Дональд Трамп] год назад достиг соглашения [с талибами о том], что мы уйдем к 1 мая [2021 года]. В обмен [талибы] на американцев не нападали. Вот поэтому ничего и не происходило», – сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
«Вопрос с самого начала был в том, главный вопрос, придерживаемся ли мы установленных [в ходе переговоров с талибами] рамок [о сроках вывода американских военнослужащих из Афганистана], раздвигаем ли их до 1 сентября или посылаем [в Афганистан] значительно больше солдат», – сказал глава действующей американской администрации.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула». Президент США Джо Байден также заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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Эксперт оценил шансы партизан Панджшера на помощь Запада в войне с «Талибаном»
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«США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал в Афганистане», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он оценил призыв сына полевого командира Ахмад Шаха Масуда к странам Запада прислать оружие для борьбы с «Талибаном» (запрещен в России).
«Ахмад Масуд – младший – это сын известного лидера афганской оппозиции, ныне покойного Ахмада Шаха Масуда. Сейчас он поднимает национально-освободительное движение против талибов», – рассказал полковник в отставке, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.
По его словам, нынешние «бойцы сопротивления – это горные таджики, которые живут в Панджшерском ущелье». «Они веками не подчинялись центральной власти, а также воевали против пуштунского движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России)», – объяснил эксперт.
«Можно ли их назвать моджахедами? Нет, скорее всего они применяют это слово в качестве пиара. Вообще моджахеды – это в первую очередь борцы за веру. А бойцов сопротивления я бы назвал партизанами, которые борются с террористами, пришедшими к власти», – констатировал Матвийчук.
Эксперт также отметил, что провинция Панджшер – кладезь ценных минералов. «Среди них изумруды и лазуриты, а также залежи медной руды. При Ахмаде Шахе Масуде в регионе шли ожесточенные бои за эти минералы», – напомнил он.
Что касается их просьбы о военной помощи, то Матвийчук подчеркнул, что члены афганской партии вооруженной оппозиции «Исламское общество Афганистана», которую возглавлял когда-то Бурхануддин Раббани, а одним из ее лидеров был Ахмад Шах Масуд, ненавидели американцев. «В свое время они даже воевали против них. Поэтому слова Масуда-младшего – это скорее всего некий пиар-ход, чтобы привлечь оружие. В отличие от бойцов сопротивления, талибы получили огромную подпитку оружием и техникой, которую бросили американцы», – считает собеседник.
По мнению Матвийчука, «великий арсенал демократии» вряд ли окажет серьезную военную помощь бойцам Панджшера. «Но здесь возможны компромиссы. Например, США в качестве улучшения своего имиджа могут использовать новое движение сопротивления для заглаживания своей вины перед мировым сообществом за провал своей миссии в Афганистане».
«Тем не менее я не думаю, что это будет настолько масштабная акция, как это было в 2001–2021 годах», – подытожил эксперт.
Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» афганской провинции Панджшер призвали
страны Запада помочь оружием против талибов, сообщила The Washington Post.
С призывом обратился Ахмад Масуд, лидер Фронта сопротивления Афганистана и сын покойного главы «Северного альянса», таджико-афганского Ахмад Шаха Масуда, воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости». Масуд попросил «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление перед Конгрессом США и администрацией президента Джо Байдена, «вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях».
Ранее поступили сообщения о том, что в Панджшер – провинцию на северо-востоке Афганистана, населенную таджиками – отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против «Талибана». Сообщается, что речь идет о силах маршала Абдул-Рашида Дустума. В 1996–2001 годах афганский узбек Дустум и возглавляемые им формирования сыграли ключевую роль в противостоянии «Северного альянса» и талибов, в 2014–2020 годах он занимал пост первого вице-президента Афганистана.
О начале сопротивления талибам в Панджшере также заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, этнический таджик, который объявил себя и. о. главы государства в отсутствие бежавшего президента Ашрафа Гани. Салех был участником антиталибской кампании «Северного альянса» под руководством Ахмад Шаха Масуда и намерен координировать действия с Масудом-младшим. Вице-президент обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся талибам и не предаст память главы «Северного альянса».
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В США оценили влияние ухода из Афганистана на отношения с союзниками
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Для внешней политики и дипломатии Соединенных Штатов нет ничего важнее системы союзов и партнерств, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на вопрос о том, какой сигнал оставляет Вашингтон союзникам после ухода из Афганистана.
«Наш сигнал всем партнерам в мире ясно отражается в наших действиях за последние два десятилетия и сейчас. Ни одна страна не сделала больше для Афганистана, для его населения, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Для нас нет ничего более важного во внешней политике и дипломатии, [чем] системы союзов и партнерств», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Он выступил с утверждением, что отношения с союзниками и партнерами якобы являются предметом зависти со стороны противников США. «Это глубокий источник силы. <…> Вы видите, как мы вкладываем средства в НАТО, в Индо-Тихоокеанский регион, как мы выступаем в поддержку наших партнеров – Тайваня, Израиля, любой другой страны или организации», – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США, подчеркнув, что Соединенные Штаты не собираются менять такой подход.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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Названо число погибших в районе аэропорта Кабула
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В общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО и радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник.
До этого сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.
Позднее в соцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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Байден заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что стремительный развал армии Афганистана и приход к власти в республике радикального движения «Талибан» (запрещено в России) якобы невозможно было предвидеть.
«Сценарий, при котором власть [в Афганистане] перешла бы к талибам, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся. Не думаю, что кто-то предвидел это», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные политиком в интервью телеканалу ABC.
«В докладах нашей разведки не было единогласия. Они говорили о том, что, вероятнее, это могло бы произойти ближе к концу [2021] года», – сказал президент США в ответ на вопрос о том, можно ли было предвидеть стремительный приход талибов к власти в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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Белоруссия обвинила Польшу в насильном выдворении беженцев из Афганистана
Польская сторона предпринимает попытки насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.
«Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь», – приводит слова представителя погранведомства ТАСС.
Бычковский проинформировал, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь». Также, добавил Бычковский, в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши.
«При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней», – отметил представитель Госпогранкомитета Белоруссии.
По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 1935 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1175 попыток пересечения границы, в итоге 760 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.
Ранее в среду власти Польши объявили о решении построить на границе с Белоруссией дополнительные ограждения из колючей проволоки. В прошлую субботу в Минске заявили, что польские пограничники бросили у белорусской границы избитого мигранта из Ирака.
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МИД ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан
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Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее (вывод войск США из Афганистана), наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – сказал Грушко «Интерфаксу».
Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, замминистра сказал: «Пусть попробуют не дать». «Видимо, Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана «Талибан» (запрещена в России) будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя», – отметил Грушко.
«Это все та же пресловутая игра «с нулевым результатом», судьбы самих афганцев здесь на последнем месте», – заключил замминистра.
Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
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Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.
Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби пояснил, что пока они знают по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США по крайней мере о нескольких смертельных случаях, однако он не хочет опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кирби выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой доверия к Западу
Последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, он заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», – заявил он, передает ТАСС.
При этом Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.
В свою очередь глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что до 18 млн человек нуждаются в помощи в Афганистане, 4 млн стали беженцами. «В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны – 18 млн человек – нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти 4 млн стали внутренними перемещенными лицами», – отметил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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