Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану

Россия готова в случае необходимости возобновить работу московского формата по Афганистану, такой диалог на сегодня имеет наибольшие перспективы для содействия урегулированию ситуации в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я убежден, что «московский формат» имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Он отметил, что в «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.

«Мы пока официальных предложений не делали, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата», – сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что Кабул не стремился выполнять договоренности по диалогу с талибами. «Произошло то, что произошло. Когда политики не могут эффективно работать, повышается риск искушения к военному решению», – сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия готова участвовать в работе по согласованию вывода иностранных войск из Ливии. По его словам, министр иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Манкуш проинформировала о том, что руководство страны сейчас формирует консультативный механизм, который будет призван сформировать конкретные параметры реализации решений о выводе всех иностранных военных.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство нацсогласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской нацармии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Игорь Моргулов обсудил ситуацию в Афганистане с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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