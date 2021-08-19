Талибы убили четырех человек во время Дня независимости в Джелалабаде

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы, которую открыли члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) для разгона толпы на праздновании Дня независимости в афганском Джелалабаде в провинции Нангархар, сообщил источник.

Еще три человека были захвачены боевиками, передает РИА «Новости».

Указывается, что жители вышли на улицы с национальными флагами в руках для празднования Дня независимости в четверг.

Кроме того, три человека погибли при обстреле боевиками автомобиля с национальными флагами в афганской в городе Асадабад на востоке страны (провинция Кунар).

Ранее стало известно, что талибы застрелили несколько человек на митинге на востоке Афганистана. До этого сообщалось, что в общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.

Кроме того, как минимум три человека погибли во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар.

Также в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.

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