Три человека погибли в ходе протестной акции в афганском Джелалабаде

Как минимум три человека погибли во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, сообщает Reuters.

Телеканал Al Arabiya информировал о двух погибших и 10 раненых. По его сведениям, огонь по протестующим открыли члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.

Перед этим талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.

В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.