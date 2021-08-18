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18 августа, среда | Последнее обновление — 09:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие
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Талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие
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Представитель радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения, передают западные СМИ.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Американцы бросили в Афганистане военных Украины и Грузии
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Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД.
По словам пресс-секретаря ведомства, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
При этом в минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня.
По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестра одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев.
Она утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины.
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Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула
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Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин.
«Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить».
В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними
В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
«10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО
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В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО.
«По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости».
Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма.
«Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент.
По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия.
«Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он.
Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября
Представитель «Талибана» (запрещено в России) Сухейль Шахин заявил, что США должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, движение не намерено атаковать американских военных.
«Они объявили, что выведут свои войска до 11 сентября. То есть они должны вывести все свои силы, а мы привержены тому, чтобы не атаковать их. И мы на них не нападали», – заявил Шахин в эфире телеканала Sky News, его слова приводит РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Жители Кабула рассказали о жизни при талибах
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Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) не причиняют вреда жителям Кабула, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости, рассказали местные жители.
Студент РУДН Ахмад Санор Накиби отметил, что пока жизнь при талибах не отличается от того, что было раньше. «Пока все спокойно... Талибы не планируют нас убивать, но, конечно, теперь люди лишены свободы», – объяснил он в беседе с РБК.
Житель Кабула Мудасера рассказал, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу – даже полицейские. «Талибы работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», – рассказал он.
Еще один житель столицы Назир Эйхласс пояснил, что люди находятся скорее в состоянии шока от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов, чем в состоянии страха. «Никто не верил, что Афганистан когда-либо падет за две недели. Каждый афганец здесь верит, что страна была сдана «Талибану» без всякой борьбы и что это было сделано [руками] США», – уточнил он.
По его словам, привычная жизнь кабульцев нарушена: организации не работают, дороги пустые и жители не покидают свои дома без крайней нужды. Он отметил, что цены на товары поднялись из-за закрытых границ и люди просят талибов контролировать их.
Ранее представители движения «Талибан» (запрещено в России) объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день «Талибан» объявил о взятии под контроль всей территории Афганистана. Талибы охраняют посольство России в Кабуле с бронемашинами и пулеметами.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника, а Москва оказалась готова приручить новую власть страны.
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Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk
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Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.
Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.
Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти
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Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы».
Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Талибы объявили всеобщую амнистию в Афганистане
Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на AFP, в заявлении движения подчеркнуто, что амнистия объявлена для всех.
Ранее талибы объявили общую амнистию для чиновников Афганистана.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Эксперт оценил перспективы партнерства России и Китая в Афганистане
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«Возможно, Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал разговор глав МИД России и КНР о ситуации в Афганистане и опасения ЕС, что Москва и Пекин решили заполнить политический вакуум в Афганистане.
«При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
«Возможно, – предполагает эксперт, – Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны».
«Но речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании, – отмечает собеседник. – Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования».
«Афганистан – не поле для борьбы за влияние. Скорее это серьезная потенциальная проблема, и все страны региона будут заняты сначала тем, чтобы обезопасить себя, – считает Кашин. – Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов».
Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива, отметил Кашин.
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил: Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность за ситуацию в стране.
В свою очередь Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в свою очередь сообщил: представители «Талибана» ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями, сообщает ТАСС. «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.
Ранее группа депутатов Европарламента заявила о том, что Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова «приручить» новую афганскую власть. По мнению экспертов, пришедшие к власти талибы будут рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство* – Хорасан» как своих непосредственных врагов.
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Талибы объявили о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило во вторник о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта столицы Афганистана, сообщил телеканал «Скай ньюс – Арабия».
Как передает катарский телеканал «Аль-Джазира», отряды «Талибана» подошли вплотную к аэропорту афганской столицы.
Для разгона собравшихся там людей талибы несколько раз стреляли в воздух, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее всоцсетях появилось видео
падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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Рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана талибами
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На фоне ситуации в Афганистане рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился в США до 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Поддержка Байдена снизилась сразу на 7 процентных пунктов – прежде о его политике положительно отзывались 53% респондентов (аналогичный опрос Reuters и Ipsos проводили в пятницу). Нынешний показатель – самый низкий за время президентства Байдена. В опросе принимали участие совершеннолетние американцы. Их число, а также величина статистической погрешности не указываются, передает ТАСС.
Напомним, по данным Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. Байден заявлял, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.
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Узбекистан объяснил удаление данных о столкновении самолетов Embraer 314 и МиГ-29
Генпрокуратура Узбекистана объяснила, почему было удалено сообщение ведомства о том, что три военных самолета Embraer 314 из Афганистана запросили посадку 15 августа, после чего один из них якобы столкнулся с МиГ-29. По словам пресс-службы, публикация была основана на недостоверных данных.
Генпрокуратура Узбекистана сообщила в Telegram, что «из-за непостоянства реалий у большинства людей формируются разные концепции», и в ведомстве признают, что «в такие моменты официальные источники нередко сообщают неточные сведения, основанные на непроверенных данных».
Сообщение ведомства о столкновении самолетов не было проверено и не основывалось на официальной информации властей. Генпрокуратура Узбекистана признает ошибку и приносит извинения за «поспешное заявление».
«Были приняты соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем», – подчеркнули там.
Ранее ведомство сообщило, что афганский и узбекский военные самолеты столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном.
Сообщалось, что в воскресенье три военных самолета Embraer 314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез (административный центр в Сурхандарьинской области) при сопровождении двух военных самолетов МиГ-29 ВВС Узбекистана, одно в ходе наблюдения Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и разбились. Указывалось, что пилоты катапультировались и приземлились на парашютах.
Об инциденте стало известно на фоне паники, которая происходила в аэропорту столицы Афганистана Кабула накануне, через день после того, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли город под свой контроль.
Сообщалось о гибели нескольких человек в давке, а также при попытке улететь, зацепившись
за шасси военно-транспортного самолета ВВС США
Кроме того, поступали сведения о том, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. При этом из официальных комментариев не было ясно, идет ли речь об одном и том же или о разных афганских военных самолетах.
Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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В шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека
В стойке шасси американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили человеческие останки – предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами, пишет Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, из-за инцидента система опор воздушного судна оказалась выведена из строя. Появилось фото из иллюминатора самолета, на котором запечатлен застрявший снаружи человек, передает РИА «Новости».
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула. Позднее всоцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили
в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь
флаги Соединенных Штатов.
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