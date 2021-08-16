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Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Госдеп заявил о достижении США целей в Афганистане
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.
«США находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели», – рассказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. Он заявил, что «это просто не в наших интересах» оставаться в Афганистане.
Блинкен рассказал, что Вашингтон предупредил «Талибан» (запрещено в России), что будет дан «быстрый и решительный ответ», если боевики помешают действиям американского персонала. Также он рассказал, что американский посольский комплекс в Кабуле переводят в аэропорт.
«Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт», – отметил он.
Кроме того, Блинкен рассказал, что США считают, что если талибы не будут соблюдать основополагающие права, то Афганистан превратится в страну-изгоя.
«В интересах «Талибана», если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права. Если они не будут (соблюдать), <...> то, я думаю, Афганистан станет страной-изгоем», – сказал Блинкен.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Военный эксперт объяснил взятие Кабула талибами без штурма
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«Силы «Талибана» уже контролируют Кабул. Перед правительством стоит лишь вопрос: как с наименьшими потерями сдать город. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления власти талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о том, как правительство Афганистана сдает столицу талибам.
«Учитывая тактику запрещенного в России движения «Талибан» – тактику инфильтрации малыми группами, можно говорить о том, что боевики не только укрепились на западных и других окраинах столицы, но по сути уже захватили Кабул», – сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, участник операции советских войск в Афганистане.
Талибы были настроены войти в столицу без боя, а не брать ее штурмом. «Они были настроены на торг с министрами правительства Ашрафа Гани Ахмадзая, чтобы те, дабы остаться в живых, безболезненно сдали столицу, свой последний оплот», – отметил военный эксперт.
В субботу и утром в воскресенье стало известно, что талибы взяли под контроль оставшиеся не занятыми крупные города Афганистана: важнейший северный центр Мазари-Шариф, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, без боя зашли в город Джелалабад близ границы с Пакистаном. Под контролем афганского правительства остался лишь один городской центр – столица страны Кабул. Уже в пятницу силы «Талибана» находились в 50 км от столицы и обесточили ее. МВД Афганистана подтвердило, что талибы начали наступление на Кабул по всем направлениям.
Чуть позже стало известно, что отряды движения «Талибан» заняли ряд районов в столице Афганистана. Правительство Афганистана утверждало, что сохраняет контроль над столицей. Администрация президента Ашрафа Гани Ахмадзая заверила, что обстановка в Кабуле «находится под контролем, нападения на город нет», передает RT. Но из столицы Афганистана приходили все новые сообщения о появлении талибов в городе. В частности, стало известно, что в одном из районов вывешен флаг «Талибана», и о том, что боевики заняли Кабульский университет и его окрестности. ТАСС со ссылкой на заявление талибов сообщил: сейчас ведутся переговоры с правительством Ашрафа Гани о передаче столицы, боевикам отдан приказ не штурмовать город.
Позже стало известно о том, что между войсками, сохраняющими верность правительству, и талибами начались бои в северных и южных районах столицы. Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Однако вскоре и. о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».
Между тем источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета. Талибы гарантировали безопасность посольства России.
В Кабуле жители выстроились в огромные очереди в банки – снимают деньги, чтобы уехать из города, сообщает RT. Между тем Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что после бескровной сдачи Джелалабада, находящегося близ границы с Пакистаном, талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Единственной возможностью для бегства остается вылет из аэропорта Кабула. Напомним, по плану вывода войск США из страны в столичном аэропорту остается около тысячи американских военнослужащих.
Как отметил полковник Матвийчук, о том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Абдул-Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, которые даже называли «Дустумистаном».
«Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х», – отметил Матвийчук. Напомним, что Дустум уже дважды эмигрировал из страны в 1990-х, в том числе бежал в Узбекистан в моменты, когда талибы были наиболее близки к победе. «Когда столица Дустума Мазари-Шариф пала, можно говорить о том, что противников у талибов не осталось. Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно констатировать полное господство «Талибана» над страной. Взятие Кабула было предрешено. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления государственной власти талибов», – констатирует Матвийчук.
Добавим, что делегация боевиков «Талибана» прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, о чем сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные войска и талибы – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять Россия в свете ситуации с талибами в Афганистане.
«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.
Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.
Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.
Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».
«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.
Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы вошли в Кабул
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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подняли свои флаги в одном районов Кабула, также талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. По их данным, покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула.
Агентство Reuters со ссылкой на МВД страны сообщило, что талибы начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. При этом командование боевиков приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город.
Между тем власти Афганистана заявляют, что Кабул находится под их контролем, сообщает ТАСС. Администрация президента страны утверждает, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует заявление телеканал «Аль-Арабия».
Однако, судя по появившимся снимкам, талибы находятся в столице.
Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетами
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США эвакуировали сотрудников американского посольства в Кабуле при помощи вертолетов после того, как стало известно о заходе в город участников запрещенного в России движения «Талибан».
По данным официальных лиц США, дипломатов переправляли в аэропорт. Для эвакуации сотрудников посольства были привлечены военные, передает Reuters.
На кадрах, опубликованных в Twitter, попали американские военные вертолеты, эвакуирующие посольство в Кабуле.
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В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Посольство США сообщило об обстрелах аэропорта Кабула
Аэропорт Кабула, из которого проходит эвакуация американцев, подвергся обстрелу, говорится в опубликованном сообщении американского диппредставительства в Афганистане.
«Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище», – передает сообщение ТАСС.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Эксперт оценил отношения «Талибана» с ИГ и «Аль-Каидой»
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На этапе борьбы за власть талибы могли заключать ситуативные союзы с боевиками запрещенных в России террористических движений «Аль-Каида» и «Исламское государство* – Хорасан», но сейчас подобные контакты для взявшего власть «Талибана» неприемлемы, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сотников, комментируя ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.
«Запрещенное в России движение «Талибан» в нынешнем своем виде отличается от того, каким оно было 20 лет назад. В движении сформировалось политическое крыло, которое преследовало цель установить контроль над страной и прийти к власти – и, как мы увидели, добилось поставленной цели. В этой ситуации для талибов ни «Аль-Каида», ни тем более «Исламское государство* – Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) не являются партнерами по дальнейшему управлению страной», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
«Еще несколько лет назад такой временный союз имел место – тогда талибам нужно было захватывать позиции в провинциях и проводить теракты против американских войск, которые там были развернуты, – указал собеседник. – Но сейчас обе структуры – не просто конкуренты, а враги для движения «Талибан», его боевиков и полевых командиров». Приход к власти радикальной исламистской силы в лице талибов не будет означать союза «Талибана» с прочими радикальными исламистами.
Более того, можно предполагать, что «Талибан» будет бороться против попыток радикальных исламистов из «Аль-Каиды» и «Исламского государства – Хорасан» распространять свое влияние на страны Центральной Азии, что представляло бы угрозу для национальной безопасности России, заметил Сотников. «При этом «Талибан», скорее всего, не будет возражать против того, чтобы ИГ* (не «Аль-Каида», заметим) совершило бы «исход» в сторону ближневосточных стран – Сирии, и прежде всего, Ирака», – полагает востоковед.
Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды». Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ – «Вилайят Хорасан» или «Исламское государство – Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков.
Структура была создана выходцами из близкой к афганской талибам пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в России). Это региональный филиал ИГ ставит целью включение «Великого Хорасана» – исторической области, включающей северо-восток Ирана, Афганистан и часть Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – в состав «исламского халифата», подчиненного главарям ИГИЛ* . Как отмечали специалисты по региону, это объективно не совпадало с целями талибов по воссозданию их собственного государства, «Исламского эмирата Афганистан» образца 1996-2001 годов.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году в интервью «Интерфаксу» выразил мнение: талибы «чувствуют, что ИГИЛ пытается, как «Аль-Каида» в свое время, их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада». «Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают Аль-Багдади халифом, не признают ИГИЛ», – отметил Кабулов.
В феврале 2020 года спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о выводе американских войск в течение 14 месяцев. Согласно документу, талибы брали на себя обязательство не допускать, чтобы «Аль-Каида» или подобные группы использовали территорию Афганистана для подготовки атак на США.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана без боя, занимая ведомства, оставленные правительственными силами. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Как сообщает ТАСС, в стране создан Координационный совет по мирному переходу власти. Как сообщило афганское агентство Пажвок, в совет вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар. По данным Reuters, талибы ожидают, что власть будет передана напрямую, а не посредством некоего переходного правительства.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана».
Россия призвала Совбез ООН к экстренному заседанию по Афганистану
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Россия и партнеры работают над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Мы этим занимаемся. Коллеги этим плотно занимаются», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, встреча будет собрана, «но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать».
В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что ситуация в Афганистане требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН.
«Ситуация в самом Афганистане, на мой взгляд, требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно не допустить новой гуманитарной катастрофы и усиления угрозы безопасности в регионе», – сказал он.
Также Слуцкий добавил, что «для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность», поскольку нельзя допустить приближения террористов к границам России и границам ее партнеров в рамках ОДКБ.
По мнению депутата, «все происходящее сегодня, к сожалению, стало следствием безответственной политики США и их союзников, которые за столько лет нахождения американских войск в Афганистане не смогли помочь его официальным властям обеспечить контроль на всей территории страны и добиться политического урегулирования».
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США
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Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.
По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.
При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.
Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В Конгрессе США заявили о капитуляции Америки перед террористами
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Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.
«Это не «прекращение бесконечных войн». Это капитуляция Америки, которая поощряет наших врагов и делает так, что нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив при этом намного большую цену», – приводит слова конгрессвумен ТАСС.
Чейни добавила, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну [Афганистан] врагам-террористам».
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около четырех тысяч человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев. На этом фоне США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
Толпы афганцев прорвались на ВПП аэропорта Кабула в надежде бежать из страны
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Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
«Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова очевидца.
В свою очередь телеканал BFM приводит на сайте видеозаписи очевидцев, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
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Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.
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В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные и талибы (движение «Талибан» запрещено в России) – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых – результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Президент Афганистана ушел в отставку
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Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
Как рассказал источник РИА «Новости», Гани объяснил решение тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны».
Эту информацию подтвердил глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла. В видеообращении в Facebook он также призвал афганцев соблюдать спокойствие, а афганские силы – обеспечить безопасность.
Ранее телеканал Tolo News сообщил, что Гани покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.