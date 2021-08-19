Талибы застрелили несколько человек на митинге на востоке Афганистана

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19 августа, четверг | Последнее обновление — 11:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель призвал не дать России и Китаю стать главными спонсорами Кабула
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Все было сделано быстро, неожиданно и с разгромным для противника результатом – именно так, как и ожидалось от тех, кто раньше сумел пережить сухопутный удар Третьего рейха и дойти до Берлина.
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Главный урок ГКЧП заключается в том, что спасать страну нужно не тогда, когда она уже потеряна в сердцах людей, а тогда, когда они дорожат ею, отождествляют себя с ней и готовы сами трудиться для ее возрождения.
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Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах.
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Талибы застрелили несколько человек на митинге на востоке Афганистана
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Несколько человек погибли в четверг при стрельбе талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) и давке на митинге по случаю дня независимости Афганистана в городе Асадабад на востоке страны, сообщают СМИ.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на очевидцев, что «несколько человек погибли при стрельбе талибов и давке во время митинга по случаю дня независимости в афганском Асадабаде», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в общей сложности в результате стрельбы или давки на территории аэропорта Кабула и рядом с ним начиная с воскресенья погибли 12 человек.
Кроме того, как минимум три человека погибли во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар.
Также в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
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Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны
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При побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, побег Гани является «предательством государства и нации».
Агбар заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», – цитирует заявление посла РИА «Новости».
Агбар также обратился в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Однако директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев заявил, что обращения об аресте Гани не поступало. «Сначала они [Афганистан] должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать», – пояснил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула
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Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.
«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
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Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Стало известно, куда сбежал президент Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Талибы открыли огонь по митингующим в Нангархаре
Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил источник среди местных жителей.
Источник сообщил, что есть жертвы и пострадавшие, передает РИА «Новости».
Источник в департаменте здравоохранения подтвердил эту информацию, сообщив, что по меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы.
Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.
В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.
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США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По линии Госдепартамента (запрещенное в России террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.
Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.
Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».
По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.
В минувшее воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Афганское сопротивление попросило Запад прислать оружие
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Бойцы сопротивления в неподконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России) афганской провинции Панджшер призвали страны Запада помочь оружием, сообщает The Washington Post.
Масуд, которого издание называет лидером Фронта сопротивления Афганистана, является сыном покойного главы «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, также воевавшего с талибами. По словам Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники «покинули поле битвы», но Америка все еще может быть «великим арсеналом демократии», передает РИА «Новости».
«С этой целью я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед Конгрессом [США] и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я завершил учебу, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских Полях», – заявил лидер повстанцев.
Как утверждает Масуд, на его призыв откликнулись бойцы афганской армии, которые направляются в Панджшер с оружием и техникой, а также силы спецназа. «Что бы ни случилось, я и мои бойцы-моджахеды будем защищать Панджшер как последний бастион афганской свободы. Наш боевой дух невредим. Мы по опыту знаем, что нас ждет. Но нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», – говорится в заявлении.
Ранее в Панджшер направились около 10 тыс. противников талибов.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Байден назвал последствия отказа США от вывода войск из Афганистана
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Сохранение военного присутствия США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента в республике и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Президент Соединенных Штатов отверг заявления о том, что американский контингент из 2,5 тыс. военных успешно справлялся со своими задачами в Афганистане, не потеряв за последний год ни одного человека, передает ТАСС.
«Это происходило потому, что предыдущий президент [США Дональд Трамп] год назад достиг соглашения [с талибами о том], что мы уйдем к 1 мая [2021 года]. В обмен [талибы] на американцев не нападали. Вот поэтому ничего и не происходило», – сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
«Вопрос с самого начала был в том, главный вопрос, придерживаемся ли мы установленных [в ходе переговоров с талибами] рамок [о сроках вывода американских военнослужащих из Афганистана], раздвигаем ли их до 1 сентября или посылаем [в Афганистан] значительно больше солдат», – сказал глава действующей американской администрации.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула». Президент США Джо Байден также заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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В США оценили влияние ухода из Афганистана на отношения с союзниками
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Для внешней политики и дипломатии Соединенных Штатов нет ничего важнее системы союзов и партнерств, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на вопрос о том, какой сигнал оставляет Вашингтон союзникам после ухода из Афганистана.
«Наш сигнал всем партнерам в мире ясно отражается в наших действиях за последние два десятилетия и сейчас. Ни одна страна не сделала больше для Афганистана, для его населения, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Для нас нет ничего более важного во внешней политике и дипломатии, [чем] системы союзов и партнерств», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
Он выступил с утверждением, что отношения с союзниками и партнерами якобы являются предметом зависти со стороны противников США. «Это глубокий источник силы. <…> Вы видите, как мы вкладываем средства в НАТО, в Индо-Тихоокеанский регион, как мы выступаем в поддержку наших партнеров – Тайваня, Израиля, любой другой страны или организации», – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США, подчеркнув, что Соединенные Штаты не собираются менять такой подход.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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Посол объяснил, почему в Кабуле не поддержали объявившего себя временным главой Салеха
В Кабуле не поддержали вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, который заявил, что он теперь является временным главой государства, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Жирнов указал в эфире Первого канала, что «режим (Ашрафа) Гани не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а это порядка 90%», потому «в Кабуле за вице-президента Салеха никто не встал», передает РИА «Новости».
Посол также заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в оценке перспектив удержания власти в Афганистане талибами (движение признано террористическим и запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) или Салехом нужно быть реалистами, и Москва готова к любому развитию событий.
«Подчеркиваю, в широком смысле никаких генерализованных выводов мы не делаем. Слишком рано. Сейчас получается, третьи сутки», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос, есть ли у России и у посольства в частности «план Б».
Газета ВЗГЛЯД анализировала, кто может стать лидером нового Афганистана. Отметим, что талибы призвали женщин участвовать в управлении страной.
Напомним, в воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане
Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.
«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Белоруссия обвинила Польшу в насильном выдворении беженцев из Афганистана
Польская сторона предпринимает попытки насильно выдворить на белорусскую территорию большую группу беженцев, среди которых в основном граждане Афганистана, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.
«Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь», – приводит слова представителя погранведомства ТАСС.
Бычковский проинформировал, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь». Также, добавил Бычковский, в знак протеста беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши.
«При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавалась вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней», – отметил представитель Госпогранкомитета Белоруссии.
По данным МВД Польши, с начала августа на границе с Белоруссией произошло 1935 попыток нелегального проникновения в Польшу. Пограничники предотвратили 1175 попыток пересечения границы, в итоге 760 иностранцев задержаны и помещены в закрытые центры.
Ранее в среду власти Польши объявили о решении построить на границе с Белоруссией дополнительные ограждения из колючей проволоки. В прошлую субботу в Минске заявили, что польские пограничники бросили у белорусской границы избитого мигранта из Ирака.
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Байден заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что стремительный развал армии Афганистана и приход к власти в республике радикального движения «Талибан» (запрещено в России) якобы невозможно было предвидеть.
«Сценарий, при котором власть [в Афганистане] перешла бы к талибам, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся. Не думаю, что кто-то предвидел это», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные политиком в интервью телеканалу ABC.
«В докладах нашей разведки не было единогласия. Они говорили о том, что, вероятнее, это могло бы произойти ближе к концу [2021] года», – сказал президент США в ответ на вопрос о том, можно ли было предвидеть стремительный приход талибов к власти в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.
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В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
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Пентагон подтвердил «несколько смертельных случаев», которые произошли во время эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, сообщает телеканал CNN.
Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби пояснил, что пока они знают по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США по крайней мере о нескольких смертельных случаях, однако он не хочет опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кирби выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула.
Напомним, в понедельник France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Боррель призвал не дать России и Китаю стать главными спонсорами Кабула
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Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану (17 августа в онлайн-формате), где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», – заявил Боррель, передает ТАСС.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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