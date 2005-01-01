Новый маршрут на юг даст России колоссальные выгоды

Новый транспортный коридор «Север – Юг», который составит конкуренцию маршруту через Суэцкий канал, приобретает все более четкие очертания. Его усиленно лоббирует Индия, где должна быть конечная точка маршрута. Но особенно большие выгоды реализация такого проекта принесет и самой России, как транзитной стране.

Россия в ближайшее время представит дорожную карту по проекту международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», рассказал министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху. Он обсуждал вопросы работы коридора на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме.

В целом транспортный коридор «Север – Юг» – это маршрут от Санкт-Петербурга до Индии, порта Мумбаи (Бомбей), протяженностью 7,2 тыс. км. Его цель – перевозить грузы из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию через Каспийское море и далее в Северную и Западную Европу. Индия крайне заинтересована в этом проекте. «Отсутствие жизнеспособного торгового маршрута» – одно из главных препятствий для развития двухсторонних торговых отношений России и Индии, считает индийский министр.

Сегодня грузы из Индии в Россию идут в основном через Европу и Китай, что дорого и отнимает много времени. В итоге поставка многих товаров становится просто невозможной. «К примеру, мне известно, что в России есть спрос на индийские фрукты. Однако в силу того, что эти продукты относятся к категории скоропортящихся, они не являются основным компонентом торговой корзины наших двух стран», – пояснил министр РИА «Новости».

Сейчас грузы из Индии в сторону Европейской части России идут в основном по морю и так же обратно – из Санкт-Петербурга огибают всю западную часть Европы через Суэцкий канал. В итоге доставка груза из порта Нава-Шева (Мумбаи) в Москву составляет около 40 суток. Новый же маршрут идет напрямую ­– из Санкт-Петербурга в Москву, потом в Астрахань, Баку и Бендер-Аббас (портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива) в Мумбаи. Используется морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

«Север – Юг» позволит сократить время доставки товаров из России в Индию минимум на 30–40% и удешевить логистику. Индийские таможенники подсчитывали, что этот путь сокращает время доставки из Индии в Россию с 35 до 17 дней в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал – Босфор и Дарданеллы.

«Даже с точки зрения затрат пробный пуск показал снижение расходов примерно на 30%. Двойные преимущества в виде уменьшенной стоимости и более быстрой доставки создают благоприятные условия для торговли»,

– заключил Прабху.

Идея создать такой маршрут появилась еще в 90-е годы. В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали соглашение по МТК «Север – Юг», через пару лет к нему присоединились и другие страны-участницы – Азербайджан, Армения, Белоруссия и Казахстан. Однако развитие проекта затормозилось после того, как Иран попал под западные санкции, и только после их снятия в него вдохнули новую жизнь. Два года назад главы МИД Азербайджана, Ирана и России договорились заняться наконец предметной реализацией проекта.

А сделать это теперь можно довольно быстро, и даже денег много не потребуется. Ведь основная инфраструктура уже построена в течение последних 15 лет. В России все и так есть. Единственное, что России надо развивать порты на Каспии, что в рамках программы реализуется. Новая железнодорожная ветка, которая соединяет азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин, почти готова. На территории Ирана завершается строительство железной дороги Казвин – Решт.

«Железная дорога от иранского порта Бендер-Аббас до Казвина уже есть, дорога Астара – Астара между Ираном и Азербайджаном тоже имеется. А через три года будет построен последний участок коридора «Север – Юг» Астара – Решт, после чего коридор сможет заработать в полную силу, – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – В Иране и Азербайджане сложный рельеф местности, поэтому проблемы с реализацией маршрута в этих странах были вполне понятны, сейчас существующую инфраструктуру нужно обкатывать, улучшать, делать логистику более дешевой».

Новый виток санкций против Ирана на этот раз вряд ли остановит проект. Этот недорогой и быстрый маршрут для Ирана сейчас, наоборот, становится еще более актуальным. В свете того, что США вновь хотят заковать страну в санкционные кандалы, лучшего союзника в торговом плане для Ирана, чем Россия, которая тоже находится под санкционным градом, и не придумаешь.

Понятно, что выиграют все участники проекта, в том числе Азербайджан. Планируется, что на первом этапе по «Север – Юг» будет каждый год транспортироваться 5 млн тонн грузов, а спустя пять–шесть лет – более 10 млн тонн в обоих направлениях.

Наконец, этот коридор откроет для России новые рынки сбыта. В этом плане крайне интересно расширение торговых отношений с бурно растущим индийским рынком. В политическом плане отношения между странами прекрасные. Индия является крупнейшим покупателем российского оружия, активно работает с Росатомом. Однако Индия для нас сейчас менее важный торговый партнер в экономическом плане, чем тот же Китай или Германия. И в обратном направлении та же ситуация – индийская продукция мало известна и присутствует на российском рынке.

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После спада в кризис торговля между Россией и Индией стала восстанавливаться. Если в 2015 году оборот составил 7,8 млрд долларов, то в 2017 году вырос до 9,3 млрд. Индия поставляет в Россию в основном лекарства, на втором месте – промышленное оборудование и техника, далее идут нетрикотажная одежда, электроника и компьютерная техника. Среди индийского импорта значатся также автокомплектующие, чай, табак.

У России положительное сальдо в торговле с Индией. Но торговля традиционными товарами с Индией в зачаточном состоянии. Ведь основу нашего экспорта составляют военные грузы. Также везем в Индию реакторы и промоборудование. В прошлом году, правда, Россия начала наконец наращивать поставки своего традиционного экспорта. Растут поставки угля, появился экспорт нефти, нефтепродуктов, зерна и подсолнечного масла, хотя пока и в сравнительно небольших объемах. Поэтому потенциал для роста российского экспорта благодаря новому маршруту просто огромен.

«Этот транспортный коридор имеет массу экономических и геополитических преимуществ, как для России, так и для Индии. Коридор «Север – Юг» раскроет экспортные возможности России. Например, позволит увеличить экспорт зерна в страны Ближнего Востока и АТР в два раза. Важно также, что коридор поднимет политический и экономический вес России в регионе. С другой стороны, индийский рынок товаров огромен. И благодаря маршруту Дели сможет существенно экономить на доставке грузов и в Россию, и в Европу», – заключает эксперт.