Новый маршрут на юг даст России колоссальные выгоды

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31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
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Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
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Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
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Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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250-я годовщина русской «гибридной войны»

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...

Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

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          Новый маршрут на юг даст России колоссальные выгоды

          Коридор «Север – Юг» сулит двойные выгоды России и Индии   31 мая 2018, 19:20
          Фото: Иван Шаповалов/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Новый транспортный коридор «Север – Юг», который составит конкуренцию маршруту через Суэцкий канал, приобретает все более четкие очертания. Его усиленно лоббирует Индия, где должна быть конечная точка маршрута. Но особенно большие выгоды реализация такого проекта принесет и самой России, как транзитной стране.

          Россия в ближайшее время представит дорожную карту по проекту международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг», рассказал министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху. Он обсуждал вопросы работы коридора на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме.

          В целом транспортный коридор «Север – Юг» – это маршрут от Санкт-Петербурга до Индии, порта Мумбаи (Бомбей), протяженностью 7,2 тыс. км. Его цель – перевозить грузы из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию через Каспийское море и далее в Северную и Западную Европу. Индия крайне заинтересована в этом проекте. «Отсутствие жизнеспособного торгового маршрута» – одно из главных препятствий для развития двухсторонних торговых отношений России и Индии, считает индийский министр.

          Сегодня грузы из Индии в Россию идут в основном через Европу и Китай, что дорого и отнимает много времени. В итоге поставка многих товаров становится просто невозможной. «К примеру, мне известно, что в России есть спрос на индийские фрукты. Однако в силу того, что эти продукты относятся к категории скоропортящихся, они не являются основным компонентом торговой корзины наших двух стран», – пояснил министр РИА «Новости».

          Сейчас грузы из Индии в сторону Европейской части России идут в основном по морю и так же обратно – из Санкт-Петербурга огибают всю западную часть Европы через Суэцкий канал. В итоге доставка груза из порта Нава-Шева (Мумбаи) в Москву составляет около 40 суток. Новый же маршрут идет напрямую ­– из Санкт-Петербурга в Москву, потом в Астрахань, Баку и Бендер-Аббас (портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива) в Мумбаи. Используется морской, железнодорожный и автомобильный транспорт.

          «Север – Юг» позволит сократить время доставки товаров из России в Индию минимум на 30–40% и удешевить логистику. Индийские таможенники подсчитывали, что этот путь сокращает время доставки из Индии в Россию с 35 до 17 дней в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал – Босфор и Дарданеллы.

          «Даже с точки зрения затрат пробный пуск показал снижение расходов примерно на 30%. Двойные преимущества в виде уменьшенной стоимости и более быстрой доставки создают благоприятные условия для торговли»,

          – заключил Прабху.

          Идея создать такой маршрут появилась еще в 90-е годы. В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали соглашение по МТК «Север – Юг», через пару лет к нему присоединились и другие страны-участницы – Азербайджан, Армения, Белоруссия и Казахстан. Однако развитие проекта затормозилось после того, как Иран попал под западные санкции, и только после их снятия в него вдохнули новую жизнь. Два года назад главы МИД Азербайджана, Ирана и России договорились заняться наконец предметной реализацией проекта.

          А сделать это теперь можно довольно быстро, и даже денег много не потребуется. Ведь основная инфраструктура уже построена в течение последних 15 лет. В России все и так есть. Единственное, что России надо развивать порты на Каспии, что в рамках программы реализуется. Новая железнодорожная ветка, которая соединяет азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин, почти готова. На территории Ирана завершается строительство железной дороги Казвин – Решт.

          «Железная дорога от иранского порта Бендер-Аббас до Казвина уже есть, дорога Астара – Астара между Ираном и Азербайджаном тоже имеется. А через три года будет построен последний участок коридора «Север – Юг» Астара – Решт, после чего коридор сможет заработать в полную силу, – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – В Иране и Азербайджане сложный рельеф местности, поэтому проблемы с реализацией маршрута в этих странах были вполне понятны, сейчас существующую инфраструктуру нужно обкатывать, улучшать, делать логистику более дешевой».

          Новый виток санкций против Ирана на этот раз вряд ли остановит проект. Этот недорогой и быстрый маршрут для Ирана сейчас, наоборот, становится еще более актуальным. В свете того, что США вновь хотят заковать страну в санкционные кандалы, лучшего союзника в торговом плане для Ирана, чем Россия, которая тоже находится под санкционным градом, и не придумаешь.

          Понятно, что выиграют все участники проекта, в том числе Азербайджан. Планируется, что на первом этапе по «Север – Юг» будет каждый год транспортироваться 5 млн тонн грузов, а спустя пять–шесть лет – более 10 млн тонн в обоих направлениях.

          Наконец, этот коридор откроет для России новые рынки сбыта. В этом плане крайне интересно расширение торговых отношений с бурно растущим индийским рынком. В политическом плане отношения между странами прекрасные. Индия является крупнейшим покупателем российского оружия, активно работает с Росатомом. Однако Индия для нас сейчас менее важный торговый партнер в экономическом плане, чем тот же Китай или Германия. И в обратном направлении та же ситуация – индийская продукция мало известна и присутствует на российском рынке.

          После спада в кризис торговля между Россией и Индией стала восстанавливаться. Если в 2015 году оборот составил 7,8 млрд долларов, то в 2017 году вырос до 9,3 млрд. Индия поставляет в Россию в основном лекарства, на втором месте – промышленное оборудование и техника, далее идут нетрикотажная одежда, электроника и компьютерная техника. Среди индийского импорта значатся также автокомплектующие, чай, табак.

          У России положительное сальдо в торговле с Индией. Но торговля традиционными товарами с Индией в зачаточном состоянии. Ведь основу нашего экспорта составляют военные грузы. Также везем в Индию реакторы и промоборудование. В прошлом году, правда, Россия начала наконец наращивать поставки своего традиционного экспорта. Растут поставки угля, появился экспорт нефти, нефтепродуктов, зерна и подсолнечного масла, хотя пока и в сравнительно небольших объемах. Поэтому потенциал для роста российского экспорта благодаря новому маршруту просто огромен.

          «Этот транспортный коридор имеет массу экономических и геополитических преимуществ, как для России, так и для Индии. Коридор «Север – Юг» раскроет экспортные возможности России. Например, позволит увеличить экспорт зерна в страны Ближнего Востока и АТР в два раза. Важно также, что коридор поднимет политический и экономический вес России в регионе. С другой стороны, индийский рынок товаров огромен. И благодаря маршруту Дели сможет существенно экономить на доставке грузов и в Россию, и в Европу», – заключает эксперт.


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