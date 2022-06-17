Эксперт: К коридору «Север – Юг» Россия и Индия должны подключить Иран и Афганистан

«Коридор «Север – Юг», во-первых, усилит экономические связи России и Индии, а во-вторых имеет огромное геополитическое значение», – сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Лидия Кулик. Ранее соглашение о развитии коридора «Север – Юг», который обеспечит России устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В экономических связях между Россией и Индией в силу географических причин существует огромная проблема транспортной связанности, поэтому коридор «Север – Юг» – очень важен. Но одновременно нам нужно развивать с Нью-Дели и другие транспортные проекты, прежде всего – морской коридор Ченнаи-Владивосток – предполагаемый маршрут протяженностью более 10 тыс. километров», – говорит руководитель направления по исследованиям Индии Института исследований развивающихся рынков «Сколково» Лидия Кулик.

Транспортный коридор «Север – Юг» свяжет европейскую часть России с Индией. «У этого коридора есть множество ответвлений, поэтому проект имеет геополитическое значение с точки зрения включения в экономическо-хозяйственную деятельность Ирана, Афганистана и Пакистана. Растущая экономика начнет подтягивать за собой политическую стабильность, поэтому страны этого региона нужно активнее включать в международную торговлю», – добавила собеседник.

Чтобы проект заработал в полную мощь, нужна повсеместная цифровизация, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры. «Таможенные и логистические проволочки могут «замотать» любую идею. В коридор «Север – Юг» входят различные транспортные узлы, в том числе портовые и железнодорожные. Все их нужно делать максимально связанными и современными», – подытожила эксперт.

В пятницу в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» и Индийский бизнес-альянс заключили соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОЭЗ, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани отметил, что «этот проект сегодня важен для нас всех».

Стороны обсудили возможности реализации проектов индийских компаний в портовой и промышленной особых экономических зонах Каспийского кластера, участие в уже реализуемых инвестиционных проектах. ОЭЗ «Лотос» занимает территорию в 1 тыс. га в Наримановском районе Астраханской области. В ней зарегистрировано 16 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 30 млрд рублей.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что уже в скором времени грузопоток по маршруту «Север – Юг» начнет уверенно расти.

«А чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров. Увеличиваем пропускную способность железных дорог. Перевалочные мощности портов в Арктике, на Восточном, Южном и других направлениях. В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», – сказал Путин.