Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Военный мятеж показал, как Пригожин обманывал патриотов

Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?

Бойцы ЧВК «Вагнер» участвуют в спецоперации России на Украине практически с самого ее начала – с середины марта 2022 года. «Вагнеровцы» тогда были брошены на бои в Попасной – одной из самых напряженных точек Луганско-Донецкого укрепрайона. Вместе с другими подразделениями ВС РФ «Вагнер» взяли поселок в начале мая.

В конце июля силами ЧВК «Вагнер» была занята Углегорская ТЭС в Светлодарске, а в январе нынешнего года был взят Соледар. В мае же «Вагнер» одержал свою самую громкую победу – ВСУ были вытеснены из Артемовска, бои за который длились больше 220 дней. Над городом был поднят российский флаг.

На фоне боевых успехов своей ЧВК Пригожин приобрел медийную известность и имидж человека, который не боится критиковать генералов и чиновников, и поднимать острые вопросы, которые волнуют общество. Его брутальная риторика вызывала симпатии ультра-патриотической аудитории. А собственные медиаресурсы усиливали этот эффект Однако некоторые тревожные сигналы были видны знающим людям уже тогда.

«Я всегда ежился, когда видел, как фигуру Пригожина возводят на пьедестал», –

поделился своими наблюдениями замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. – «То он строит церковь и его восхваляют за это, то он против коррупции и бездарности... При этом было совершенно понятно, что содержит компанию он не на свои и получает все, что ни потребует». По словам Ходаковского, в конфликте Пригожина с военными «высокомерие, как черта характера, тоже сыграло свою роль». Ходаковский говорит, что «понял, что там за ад внутри этого человека, и понял, что нас в итоге ожидает».

До поры до времени противоречия между Пригожиным и представителями военного руководства были не критичными. Кульминация наступила в июне 2023 года. Сначала Пригожин выпустил ролик, на котором были показаны якобы последствия ракетно-бомбовых ударов ВС РФ по «тыловым лагерям» его подразделения. Иначе говоря, он обвинил российских военнослужащих в том, что они атаковали собственных боевых товарищей. А затем подразделения ЧВК «Вагнер» начали открытый военный мятеж – снялись с мест дислокации, заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали марш в направлении на Москву.

Президент Владимир Путин в экстренном обращении к гражданам отметил, что страна столкнулась с предательством. Он назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину. «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», – заявил президент. В поддержку президента выступили действующие бойцы спецоперации, ветераны СВО и силовых структур. Руководители ветвей власти и главы регионов, все политические партии, ведущие общественные объединения, религиозные конфессии выступили с резким осуждением попытки вооруженного мятежа.

Российское общество встретило мятеж Пригожина вовсе не с одобрением – на что он вероятно рассчитывал – а с презрением и негодованием.

Те люди, кто еще недавно одобрительно отзывался о Пригожине, увидели другую сторону этого человека, ранее срытую от общественности и маскируемую личным пиаром. «Необходимо признать, что работа с медиаресурсами у Пригожина велась на высоком уровне. Он позиционировался как человек, «рубящий» правду, пусть даже и не всегда приятную для населения. Что якобы только ему можно верить. И этим он вызывал симпатии и поддержку в обществе», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Помимо самого факта мятежа и готовности стрелять по российским солдатам, что не могло быть одобрительно воспринято в российском обществе, Пригожина подвели и откровенные подтасовки фактов, к которым он прибегнул, чтобы оправдать свои действия. «Материал о якобы ударе ВС РФ по базе «Вагнера» резко отличался по содержанию от остального его контента. Для людей, которые хоть что-то понимают в военном деле, этот ролик Пригожина выглядел явно неубедительно. Например, когда он рассказывал о своих потерях при штурме Артемовска, Пригожина ничего не удержало от демонстрации тел убитых бойцов ЧВК «Вагнер». А в этот раз он не показал ни одного убитого. И это, конечно, сразу вызвало вопросы, – указал эксперт. – Кроме того, при авиаударе разрушения существенно больше, чем показано в ролике у Пригожина. К тому же, наносить удар по лесу, где практически ничего нет, просто глупо. А на видео нет ни блиндажей, ни землянок.

Дальнейшие его действия, начатые под таким сомнительным предлогом, тоже не вызвали доверия в обществе и поставили под вопрос всю логику этого «марша».

Неудивительно, что мятеж Пригожина был сразу отвергнут российскими гражданами, хотя медиаресурсы Пригожина и подключившиеся к раскачиванию ситуации в России украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) пытались создать впечатление, что обычные граждане поддерживают противоправные действия ЧВК «Вагнер».«Во время этого мятежа я общался онлайн с членами ОП Ростовской области, поэтому обладаю полной информацией, что там происходило, – говорит Григорьев. – Практически никакой поддержки у «Вагнера» не было, за исключением единичных случаев. Большинство местных жителей подходили к бойцам и укоряли их за мятеж, говорили: «Враг не здесь». Вовремя сделанное заявление президента по поводу происходящего только укрепило ростовчан в своей позиции», – подчеркнул собеседник.

Интересно, что несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. Они заявили, что не хотят возвращаться к своим, и сдали оружие, об этом сообщал блогер Илья Ремесло в своем Telegram-канале. «Еще одно свидетельство того, что мятежник Пригожин обманул и подставил даже своих бойцов – не говоря уже обо всем остальном обществе. Даже сторонники «повара» уже не обсуждают всерьез его вранье об «ударе» по ЧВК, что было использовано как повод для мятежа. Ну а общество в целом поняло все гораздо быстрее и сплотилось вокруг законной власти», – написал он.

Как ни странно, образ борца с несправедливостью и предательством, который активно эксплуатировал Пригожин, разоблачили даже враги России – представители разведсообщества США. По крайней мере, об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников. Они считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для СВО преднамеренным обманом, чтобы заложить основу для потенциального военного мятежа. А фейк об ударе по базе «вагнеровцев» 23 июня был лишь поводом – разведка США предупреждала о планах подготовки такого мятежа Пентагон и Белый дом еще неделю назад.



О том, что большая часть состава ЧВК «Вагнер» не была посвящена в планы командования: бойцам сказали, что их перебрасывают на защиту Белгородской области, сообщил в день мятежа Ходаковский. По его словам, многие бойцы были удивлены дальнейшим ходом событий, когда вместо Белгородской области попали в Ростов-на-Дону.

«Пригожин, среди прочего, проиграл информационную войну и оказался в изоляции. По мере развития ситуации Пригожин только терял сторонников, от причастности к мятежу дистанцировались как нынешние, так и бывшие бойцы его ЧВК», –

отметила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

Судя по всему, именно отсутствие поддержки мятежа и консолидация общества против зачинщиков смуты вынудили Пригожина отказаться от военной авантюры, грозившей обернуться большой кровью. В результате он согласился на условия Кремля и Минска – отвести свои подразделения и, получив гарантии безопасности, уехать в Белоруссию.

За очень короткий срок всего лишь в полтора года Пригожин из известной только в узких кругах фигуры вырос до героя спецоперации – а в итоге оказался предателем, пожираемым собственными честолюбием и амбициями, не способным поставить интересы Родины выше собственных. Поэт и публицист Игорь Караулов в своей колонке для газеты ВЗГЛЯД написал, что Пригожин оказался заражен бонапартизмом, пройдя путь от любимца страны к предателю.

«Пригожин был талантливым военным организатором, его ЧВК «Вагнер», которую он называет «лучшей пехотой мира», одержала выдающуюся победу в Артемовске. Но все же, по его признанию, за этот успех было отдано 20 тыс. жизней. А теперь возникает мысль: ради чего же Пригожину на самом деле нужно было класть эти жизни? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны, обосновать свою измену? То есть сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят», – указал Караулов.

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«Нам и так приходится нелегко, но вчера все зависло на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал «вагнеровцам» славу, радуясь, что кто-то бросил вызов власти», – заявил на утро после завершения мятежа Ходаковский.

В результате граждане страны сплотилось вокруг законной власти и президента, который выступил против мятежа и предательства. А Россия избежала большого кровопролития, в очередной раз разрушив ожидания русофобов, так радовавшихся мятежу.