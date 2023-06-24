Путин выступил с обращением к гражданам России

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24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мятежники доставили радость тем, кто объявил войну России

Андрей Луговой
Андрей Луговой, депутат Госдумы России
Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждет мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского. Подробности...
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Для государства и народа нет ничего ужаснее смуты

Константин Малофеев
Константин Малофеев, предприниматель
Никакой внешний враг не нанесёт Родине такого вреда, как граждане, поднявшие оружие друг против друга и законных властей. Подробности...

…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    Путин выступил с обращением к гражданам России

    		   
    24 июня 2023, 10:26

    Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил.

    «Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически – знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооруженного мятежа», – говорится в обращении, текст которого выложен на официальном сайте Кремля.

    «Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей.

    Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри.

    И потому действия, которые раскалывают наше единство, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – подчеркнул Путин.

    «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны.

    Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части», – напомнил он.

    «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе – от внутреннего предательства.

    А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.

    Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – предупредил президент.

    «Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

    Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», – пообещал российский лидер.

    «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.

    Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», – заключил Владимир Путин.
     
     
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