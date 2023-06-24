Пригожин заражен бонапартизмом

Взгляд
24 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
Перейти в раздел…

Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...

Пригожин заражен бонапартизмом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ради чего Пригожину на самом деле нужно было класть жизни «вагнеровцев» в Артемовске? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны? Сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят. Подробности...

Штык, обращенный внутрь, страшнее нападения врага

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Позволить вагнерам взять власть – равно Гражданской войне, ровно так же уничтожить вагнеров – равно гражданской войне. Но попытка мятежа уже состоялась, колесо завертелось: такое уже нельзя «развидеть обратно» и посчитать, что «ничего не было», как и убитых в этом противостоянии. Подробности...
Перейти в раздел…

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Участки автотрасс в Липецкой области специально повредили для остановки проезда техники
    Медведев не исключил участия иностранных специалистов в подготовке мятежа Люди в форме замечены у здания ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге В Госдуме заявили о последней возможности бойцам ЧВК «Вагнер» избежать наказания Военные корреспонденты и эксперты оценили действия Пригожина
    Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать разрешению ситуации в России Политолог: Мятеж Пригожина будет подавлен Ветераны боевых действий призвали «вагнеровцев» остановиться
    Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучали около пяти выстрелов Несколько мужчин устроили драку у штаба Южного военного округа Корреспонденты рассказали о происходящем у штаба ЮВО

    Главная тема


    Глава МИД Украины обрадовался мятежу в России

    «позывной «Али»


    Командир «ШтормZ» описал ситуацию на запорожском направлении после мятежа ЧВК «Вагнер»

    «планы командования»


    Ходаковский рассказал об обмане Пригожиным рядовых бойцов ЧВК «Вагнер»

    представитель МИД


    Захарова призвала запомнить фразу Кулебы

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв
    Игорь Караулов

    Пригожин заражен бонапартизмом

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    24 июня 2023, 19:29

    «Мы все глядим в Наполеоны», – сетовал А.С. Пушкин. Однако Россия – такая страна, в которой глядеть в эту сторону малоперспективно. Кого бы ни прочили у нас в Бонапарты, все либо терпели фиаско, либо даже не успевали кинуть свой роковой жребий. Один только 20 век показал это на примере Корнилова, Махно, Тухачевского, Берии, Лебедя. И вот – мятеж Евгения Пригожина как ярчайший случай русского бонапартизма. Я уверен, что не видать успеха и этому претенденту.

    То, что Пригожин заражен бонапартизмом, стало очевидно довольно быстро. Поэтому мне казалось, что его снимут с дистанции или задвинут в тень раньше, чем он решится на открытое выступление. Отправят обратно в Африку, например. Во всем его поведении чувствовалась обреченность. По крайней мере, разговоры о возможном «походе на Москву» велись довольно давно.

    Амбиции Пригожина расцветали в тепличных условиях, не получая должной оценки, он был любимцем страны, но в конце концов непомерно раздувшееся эго привело его к катастрофе. К измене, предательству. И сейчас он пытается утянуть за собой всю страну.

    Пригожин был талантливым военным организатором, его ЧВК «Вагнер», которую он называет «лучшей пехотой мира», одержала выдающуюся победу в Артёмовске. Но всё же, по его признанию, за этот успех было отдано 20 тыс. жизней. А теперь возникает мысль: ради чего же Пригожину на самом деле нужно было класть эти жизни? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны, обосновать свою измену? То есть сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят.

    Момент, на который мало кто обращает внимание: Пригожин не только военный организатор, но и – а может быть, и в первую очередь – специалист по информационной войне. Очень умелый пропагандист. Он умеет убежденно говорить, внешне он кажется прямым и искренним правдорубом, обличителем. Но ведь его информацию мы точно так же не можем проверить, как и информацию тех, кого он пытается уличить во лжи.

    Фото: Пресс-служба компании

    Надо помнить о том, что многое из произносимого им может оказаться демагогией и фальшивкой, а материал о «ракетном ударе МО по лагерю ЧВК «Вагнер» – фейк, наподобие гитлеровской провокации в Гливице, послужившей поводом для начала Второй мировой войны. Нужен был повод для вооруженного выступления, и он был состряпан.

    В то же время нужно обратить внимание и на информационный фон, который предшествовал мятежу. В течение нескольких последних дней отдельные политические телеграм-каналы разгоняли мрачные пророчества о том, что «близится смутное время», и отпускали глубокомысленные замечания наподобие «у нас на календаре 1916 год». Понятно, что Пригожин постоянно нагнетал градус обвинений в адрес руководства МО, все это видели, но, как мне кажется, для подобных пророчеств нужно было знать и что-то еще, что-то совсем конкретное. То ли Пригожин сам сливал информацию о грядущем мятеже, то ли у него есть какие-то любопытные союзники, о которых мы не знаем.

    Если козырями Пригожина можно считать военный авторитет, заработанный десятками тысяч чужих жизней, и способность убедительно говорить, то его слабость – отсутствие какой-либо внятной идеи.

    Ради чего сторонний человек, гражданин будет поддерживать Пригожина? Ради того, чтобы снять с должности одного министра и одного начальника генштаба? Но дальше-то что? Если ты бросаешь вызов верховной власти, то чьи интересы ты отстаиваешь? Ответов на эти вопросы Пригожин не даёт, отделываясь популистскими, в духе Навального, инвективами в адрес коррупционеров и бюрократов.

    Единственный шанс Пригожина состоял в том, что он договорится с кем-то из генералов и они выступят совместно. Так это бывало в Латинской Америке и не только: собираются командующие несколькими родами войск, договариваются между собой и образуют военную хунту. Но, судя по всему, никто в одну хунту с Пригожиным вступать не захотел. Не поддержали его ни военные, ни политики, ни губернаторы.

    Может быть, он рассчитывал на поддержку президента, при котором он мыслил свою ЧВК преторианской гвардией? Но президент чётко заявил: перед нами мятежник, предатель и изменник. И это в любом случае обрекает Пригожина на политическое поражение. Деваться ему некуда.

    Но вариант, когда «лучшая пехота мира», которую подставил и дезориентировал её создатель, будет уничтожена ударами авиации вдоль трассы М4, тоже не принёс бы стране ничего доброго. Я не знаю, как с этим будем жить все мы, безусловно поддержавшие Верховного главнокомандующего. Да, мы переживем, но будет очень тяжело.

    Единственный достойный выход из этого кошмара: Пригожин должен сдаться и приказать своим солдатам сложить оружие. Напоминаю, что у нас нет смертной казни. Лучше пожертвовать своей свободой, чем губить жизни невинных людей на радость врагу.

    Сегодня, когда страна ведет тяжелейшую борьбу с внешним неприятелем, удар по своим в тылу – это величайшая низость. С этого момента бессмысленно становится обсуждать взгляды Пригожина, оценивать, в чем он прав, а в чем неправ. От того, что он сделал и продолжает делать, плохо будет всем: и его бойцам, и солдатам на фронте, и мирным жителям, и президенту, и стране в целом. Происходящее нужно остановить как можно быстрее и любой ценой.

    Другие материалы автора

     

    Вы согласны с мнением автора?
    53 голоса 4 голоса

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •