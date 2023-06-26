Рогов: Неудачи мятежа и контрнаступления толкают ВСУ на захват ЗАЭС

ВСУ нужна победа для отчета перед западными спонсорами. Обмеление Днепра дает противнику возможность более быстрого продвижения к ЗАЭС. Вполне возможно, что Зеленский отважится на захват станции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку в Запорожской области.

«Офис Зеленского раскачивает ядерную истерику с конкретной целью: на наших глазах осуществляется попытка легализовать дальнейшие злонамеренные действия Украины в отношении ЗАЭС. Противник не раз наносил удары по важным объектам инфраструктуры. Теракт на атомной станции станет логичным продолжением подобных действий», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вполне возможно, что ВСУ отважатся на проведение десантной операции в районе Каховского водохранилища. Днепр обмелел: остатки воды продолжают высыхать. В ближайшие дни местность превратится в сухую пустыню, что существенно упростит продвижение войск», – подчеркивает собеседник.

«Риски проведения каких-либо операций в районе АЭС крайне велики. Контрнаступление противника проваливается. Большинство подразделений Украины застряло в серой зоне. В настоящий момент их главными достижениями можно назвать лишь захват небольших участков возле первой линии обороны ВС РФ», – отмечает эксперт.

«Возникает острая необходимость показать западным странам медийную «перемогу». Совсем скоро в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, где будут обсуждаться планы по дальнейшему финансированию ВСУ. Зеленскому необходимо продемонстрировать партнерам собственную эффективность. И захват ЗАЭС теоретически способен впечатлить Вашингтон и Брюссель», – считает Рогов.

«Неспокойная ситуация складывается и на Херсонском участке фронта. Поступает информация, что противник высадил десантную группу численностью 50 человек в районе Антоновского моста. Сейчас ведутся ожесточенные бои. Солдатам ВСУ оказывается огневая поддержка со стороны правого берега», – акцентирует собеседник.

«Также украинским военным удалось выстроить здесь качественную систему РЭБ: нашим дронам не удается залететь в тыл противника для осуществления разведывательных операций. Некоторые аналитики говорят о том, что противник решил сделать Херсонское направление основным для масштабной атаки, однако я с этим не согласен», – уточняет эксперт.

«На мой взгляд, Запорожский участок фронта останется главным местом событий. В районе Гуляйполя мы видим подразделения ВСУ, которые были подготовлены специально для контрнаступления. Судя по всему, офис Зеленского до сих пор рассчитывает прорвать оборону именно здесь, в то время как южное направление служит в качестве отвлекающего маневра», – резюмирует Рогов.

Ранее Владимир Зеленский провел серию разговор с западными политиками, в рамках которых рассказал им о ситуации на ЗАЭС. Так, в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он назвал ситуацию с Запорожской атомной электростанцией «угрожающей». Кроме того, президент Украины призвал западные страны показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО» по данному вопросу.

Напомним, Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, поскольку она не заинтересована в безопасности Украины. Об этих «планах» он также сообщил представителям стран G7 и G20.

В пятницу вопрос обеспечения безопасности на ЗАЭС был одной из главных тем встречи гендиректора Росатома Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. В Telegram-канале атомной госкорпорации говорится, что Москва ожидает «конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по станции, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры».

Также в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшие дни власти проведут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на ЗАЭС. «Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», – сказал Клименко.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Зеленского «бурным потоком сознания». Он подчеркнул, что президент Украины в очередной раз доказал собственную неадекватность заявлениями о том, что Россия готова нанести удар по ЗАЭС.