Неадекватность Зеленского провоцирует на Украине ядерную истерику

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25 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Наш собственный страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Подробности...
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Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Пригожин заражен бонапартизмом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ради чего Пригожину на самом деле нужно было класть жизни «вагнеровцев» в Артемовске? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны? Сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Неадекватность Зеленского провоцирует на Украине ядерную истерику

    Президент Украины Зеленский обострил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
    Ситуация вокруг Запорожской АЭС вновь обострилась
    		  
    25 июня 2023, 12:40
    Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Заявления президента Украины Зеленского о том, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС, спровоцировали в стране массовую истерику. Жители Украины скупают препараты с йодом, а власти намерены провести учения по реагированию на возможные ядерные угрозы. Подобным настроениям подвержены и американские законодатели. В чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе?

    «Бурный поток сознания». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал слова украинского президента Зеленского о том, что от России якобы исходит ядерная угроза. «Я не имею медицинского образования, – предельно ясно выразился глава российской дипломатии. – Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность».

    И действительно, примеров этой неадекватности было достаточно. В частности, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Об этих «планах» он также сообщил представителям стран G7 и G20. Напомним, с октября прошлого года эта АЭС перешла в собственность РФ.

    Станция, которая остается самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского по поводу ЗАЭС очередной ложью и напомнил о высокой оценке обстановки на станции, данной МАГАТЭ.

    С момента начала СВО угроза ЗАЭС исходила исключительно от вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Предпринималось несколько попыток захвата станции украинскими военными, которые высаживались с моторных катеров и лодок, но всякий раз попадали под огонь российских военных.

    В пятницу вопрос обеспечения безопасности на ЗАЭС был одной из главных тем встречи гендиректора Росатома Алексея Лихачева с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. В Telegram-канале атомной госкорпорации говорится, что Лихачев сделал упор на том, что от секретариата МАГАТЭ ожидают «конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры».

    Ядерная истерия на Украине докатилась до США. Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Резолюция носит рекомендательный характер, поэтому Белый дом не обязан ее исполнять. Однако фон такие документы создают соответствующий.

    Также в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшие дни власти проведут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на ЗАЭС. «Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», – сказал Клименко.

    Как отмечают украинские СМИ, после заявлений Зеленского про ЗАЭС местные жители бросились пополнять домашние аптечки лекарствами с йодом. По данным исследовательской компании Proxima Research, к четвергу продажи йодида калия (его считают главным препаратом от радиации) выросли более чем на 80%.

    Еще больше взлетели продажи биологически активных добавок с йодом – на 1335%.

    На этом фоне тема ЗАЭС стала предметом обсуждения в ООН. «Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» слова постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

    «Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать», – добавил он.

    «Украина и НАТО пытаются спровоцировать нас на резкие действия. Мы уже неоднократно опровергали намерения использовать ядерное оружие. И та истерика, которую мы наблюдаем в заявлениях украинских и зарубежных политиков, призвана отвлечь внимание о ситуации на поле боя. Я думаю, это прекрасно понимают и в США, и в Европе. Но они поддерживают эту игру, чтобы нанести ущерб России», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Я бы обратил внимание на высказывание американского сенатора Ричарда Блюменталя, который совместно с Линдси Грэмом внес резолюцию о приравнивании ядерного удара по Украине к нападению на НАТО. Он заявил, что если Москва применит атомное оружие, то войска альянса уничтожат армию и правительство России. То есть они живут в иллюзиях, что смогут уничтожить одну из ведущих мировых держав», – подчеркнул он.

    «Соответственно, от наших противников можно ожидать любых провокаций. Поэтому я считаю правильной позицию России, которая поднимает данный вопрос в международных организациях. Понятно, что России нет смысла уничтожать ЗАЭС. Во-первых, мы прекрасно знаем, какие катастрофические последствия последуют за данным шагом. Во-вторых, станция находится на нашей территории и устраивать ядерную катастрофу на собственных землях бессмысленно», – добавил Долгов.

    Несколько иначе на ситуацию смотрит директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Я бы расценивал ядерную истерику Зеленского не просто как желание создать панику и отвлечь всех от провала контрнаступления, но и как реальную подготовку либо к разработке Украиной грязной ядерной бомбы, либо к удару по Запорожской АЭС.

    Как правило, агрессивная информационная активность офиса Зеленского чаще всего предшествует реальным действиям»,

    – сказал Данилин. «Подтверждением этому также является поимка сотрудниками ФСБ контрабандистов, которые хотели закупить в России радиоактивные изотопы для применения в зоне СВО. Поэтому нам необходимо быть крайне внимательными к происходящему, особенно на фоне того, что ВСУ сделали с Каховской ГЭС. Угроза со стороны Украины абсолютно реальна», – отметил он.

    «Вместе с тем, встреча руководителя «Росатома» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси тоже проходит не просто так. Российская сторона в буквальном смысле слова потребовала от организации предпринять меры предотвращению атак ВСУ на Запорожскую АЭС», – акцентировал политолог.

    «Кроме того, России нет никакого смысла создавать аварию на атомной станции, находящейся на нашей территории. Совершенно очевидно, кто все последние месяцы обстреливает ЗАЭС. Точно так же было и с Каховской ГЭС, когда украинские военные регулярно запускали по ней ракеты, и в итоге добились своей цели – разрушения станции», – заключил Данилин.
     
     
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