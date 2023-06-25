Неадекватность Зеленского провоцирует на Украине ядерную истерику

Президент Украины Зеленский обострил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Заявления президента Украины Зеленского о том, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС, спровоцировали в стране массовую истерику. Жители Украины скупают препараты с йодом, а власти намерены провести учения по реагированию на возможные ядерные угрозы. Подобным настроениям подвержены и американские законодатели. В чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе?

«Бурный поток сознания». Такими словами глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал слова украинского президента Зеленского о том, что от России якобы исходит ядерная угроза. «Я не имею медицинского образования, – предельно ясно выразился глава российской дипломатии. – Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность».

И действительно, примеров этой неадекватности было достаточно. В частности, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Об этих «планах» он также сообщил представителям стран G7 и G20. Напомним, с октября прошлого года эта АЭС перешла в собственность РФ.

Станция, которая остается самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского по поводу ЗАЭС очередной ложью и напомнил о высокой оценке обстановки на станции, данной МАГАТЭ.

С момента начала СВО угроза ЗАЭС исходила исключительно от вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Предпринималось несколько попыток захвата станции украинскими военными, которые высаживались с моторных катеров и лодок, но всякий раз попадали под огонь российских военных.

В пятницу вопрос обеспечения безопасности на ЗАЭС был одной из главных тем встречи гендиректора Росатома Алексея Лихачева с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. В Telegram-канале атомной госкорпорации говорится, что Лихачев сделал упор на том, что от секретариата МАГАТЭ ожидают «конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры».

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Ядерная истерия на Украине докатилась до США. Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Резолюция носит рекомендательный характер, поэтому Белый дом не обязан ее исполнять. Однако фон такие документы создают соответствующий.

Также в пятницу министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в ближайшие дни власти проведут учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на ЗАЭС. «Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», – сказал Клименко.

Как отмечают украинские СМИ, после заявлений Зеленского про ЗАЭС местные жители бросились пополнять домашние аптечки лекарствами с йодом. По данным исследовательской компании Proxima Research, к четвергу продажи йодида калия (его считают главным препаратом от радиации) выросли более чем на 80%.

Еще больше взлетели продажи биологически активных добавок с йодом – на 1335%.

На этом фоне тема ЗАЭС стала предметом обсуждения в ООН. «Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают. В их абсурдности могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, недавно посетившим станцию, несмотря на все препоны со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» слова постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

«Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться самому Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать», – добавил он.

«Украина и НАТО пытаются спровоцировать нас на резкие действия. Мы уже неоднократно опровергали намерения использовать ядерное оружие. И та истерика, которую мы наблюдаем в заявлениях украинских и зарубежных политиков, призвана отвлечь внимание о ситуации на поле боя. Я думаю, это прекрасно понимают и в США, и в Европе. Но они поддерживают эту игру, чтобы нанести ущерб России», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Я бы обратил внимание на высказывание американского сенатора Ричарда Блюменталя, который совместно с Линдси Грэмом внес резолюцию о приравнивании ядерного удара по Украине к нападению на НАТО. Он заявил, что если Москва применит атомное оружие, то войска альянса уничтожат армию и правительство России. То есть они живут в иллюзиях, что смогут уничтожить одну из ведущих мировых держав», – подчеркнул он.

«Соответственно, от наших противников можно ожидать любых провокаций. Поэтому я считаю правильной позицию России, которая поднимает данный вопрос в международных организациях. Понятно, что России нет смысла уничтожать ЗАЭС. Во-первых, мы прекрасно знаем, какие катастрофические последствия последуют за данным шагом. Во-вторых, станция находится на нашей территории и устраивать ядерную катастрофу на собственных землях бессмысленно», – добавил Долгов.

Несколько иначе на ситуацию смотрит директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Я бы расценивал ядерную истерику Зеленского не просто как желание создать панику и отвлечь всех от провала контрнаступления, но и как реальную подготовку либо к разработке Украиной грязной ядерной бомбы, либо к удару по Запорожской АЭС.

Как правило, агрессивная информационная активность офиса Зеленского чаще всего предшествует реальным действиям»,

– сказал Данилин. «Подтверждением этому также является поимка сотрудниками ФСБ контрабандистов, которые хотели закупить в России радиоактивные изотопы для применения в зоне СВО. Поэтому нам необходимо быть крайне внимательными к происходящему, особенно на фоне того, что ВСУ сделали с Каховской ГЭС. Угроза со стороны Украины абсолютно реальна», – отметил он.

«Вместе с тем, встреча руководителя «Росатома» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси тоже проходит не просто так. Российская сторона в буквальном смысле слова потребовала от организации предпринять меры предотвращению атак ВСУ на Запорожскую АЭС», – акцентировал политолог.

«Кроме того, России нет никакого смысла создавать аварию на атомной станции, находящейся на нашей территории. Совершенно очевидно, кто все последние месяцы обстреливает ЗАЭС. Точно так же было и с Каховской ГЭС, когда украинские военные регулярно запускали по ней ракеты, и в итоге добились своей цели – разрушения станции», – заключил Данилин.