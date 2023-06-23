Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

Эксперты объяснили причины начала мобилизации в Киеве

В Киеве начинается всеобщая мобилизация. До этого ее объявили в Ивано-Франковской области, а позже к ней присоединилась Черниговская область. В чем заключается суть этих мобилизационных мероприятий, как они связаны с неудачным стартом контрнаступления ВСУ и к каким результатам подобные действия могут привести?

В Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.

При этом опубликованный документ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, подчеркивается в тексте. Есть ли такие же приказы для других районов города – не сообщается, но по данным киевских пабликов – аналогичные меры непублично предприняты и в других районах города.

Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

Однако на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоязычных областей Украины. Прежде всего ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Днепропетровской областях и подконтрольной Украине части Запорожской области, а также в Харьковской и Одесской областях.

Однако теперь офис Зеленского взялся за центральные и западные регионы. Недавно глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе также сказано о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без предупреждения необходимых ведомств.

Тренд на массовую мобилизацию продолжила и Черниговская область. Как считают эксперты, принятие подобных мер позволяет говорить о том, что в рядах ВСУ наблюдается растущая нехватка живой силы, хотя формально мобилизационные мероприятия подаются как «проверка и учет данных».

И хотя власти Украины долгое время выстраивали образ столицы как «мирной гавани» в центре воюющего государства, теперь пастораль на берегах Днепра, видимо, сведется к минимуму.

Сегодня киевляне ведут довольно спокойную городскую жизнь, ходят на работу, развлекаются, решают бытовые вопросы. Вечером рестораны переполнены, ночные клубы неофициально, но работают. И, более того, за весь период конфликта из Киева фактически не приходило данных о насильственной мобилизации на улицах, чего нельзя сказать о других регионах.

Впрочем, иногда образ мирной столицы ставится на паузу. Как правило, это связано с визитами лидеров иностранных государств. Каждый раз, когда в Киев прибывали делегации из ЕС или США, по всему городу шумели сирены воздушной тревоги. Офис Зеленского попытался провернуть этот трюк с представителями ЮАР, однако африканцы не поверили в обстрелы.

Так, представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил следующее: «Странно, что мы не видели или не слышали взрыва. Очевидно, что все это дезинформация. Народ ходил по улицам как обычно». Он подчеркнул, что чинимые им препятствия со стороны Украины «вызывали глубокую обеспокоенность».

Теперь же киевлянам – в массе своей политически пассивным людям – придется реагировать на объявленные меры, считают эксперты. «Причиной мобилизации в Киеве стала нехватка живой силы в ВСУ. Власти опасаются начала военных действий на самых неподготовленных участках, в том числе на границе с Белоруссией. Поэтому они набирают мобилизованных, чтобы заместить ими недостаток солдат», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

«В целом на Украине с февраля 2022 года была мобилизация «по необходимости». Сначала они использовали резервистов с опытом боевых действий в Донбассе, затем добровольцев и тероборону. Затем перешли к обычным гражданам в русскоязычных регионах, а сейчас пошли еще дальше, аж до родины Степана Бандеры, то есть Ивано-Франковской области», – отметил он.

«Теперь они перешли на Киев. Это обусловлено рядом причин. Сейчас в столице сосредоточено большое количество людей, которые скрываются от мобилизации в родных регионах, но при этом не стали уезжать за границу. Кроме того, Киев как столица должен быть показательным примером для остальных регионов», – рассуждает собеседник.

«Все это время Киев как город создавал иллюзию «перемоги» Украины. А сейчас становится очевидным, что дела у ВСУ идут не так, как хотелось бы офису Зеленского и военному командованию. Поэтому они решили взяться за Киев, чтобы жители столицы помогали им достичь хоть каких-то целей», – отметил он.

«При этом киевляне, особенно коренные жители города, мобилизации избегают и будут это делать в дальнейшем. Как киевлянин, я вас уверяю: жители столицы умеют филигранно изворачиваться. «Где сел, там и слез» – это про нас. «Если снизу посмотреть, то сбоку кажется, что сверху ничего не видно» – это тоже про киевлян. Поэтому военкоматы столкнутся с огромными проблемами», – прогнозирует Скачко.

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Схожей точки зрения придерживается правозащитница Лариса Шеслер. «В Киеве дух войны, как его подают в украинских СМИ, вообще не ощущается. Город живет спокойно. Редкие удары по инфраструктуре не затрагивают большинство горожан. Однако в столице до сих пор побаивались реальной мобилизации», – отметила собеседница.

По ее словам, смысл создания иллюзии мирной жизни, которую можно наблюдать в Киеве, заключался еще и в том, чтобы не допустить повального оттока населения из страны. «Именно по этой причине сохранение «мирной гавани» в Киеве было приоритетом для офиса Зеленского с февраля прошлого года», – добавила она.

«Но когда в Киев приезжали высокопоставленные гости, офис Зеленского старался имитировать российские удары. Естественно, в этот спектакль никто не верил, но из-за солидарности с властями Украины они делали вид, что обстрелы реально происходят. Африканская делегация, впрочем, развенчала этот миф, раскрыв объективные данные по ситуации в городе», – пояснила правозащитница.

«Параллельно с этим призыв мужчин из промышленных и русскоязычных регионов становится все более затруднительным. На фронт насильственно отправляют представителей рабочих профессий, обрекая целые регионы на полную потерю производственных сил в будущем. В Киеве же большая часть населения не занята в промышленности, поэтому мобилизация в городе практически никак не отразится на экономике. Офис Зеленского это также учитывает», – резюмирует Шеслер.