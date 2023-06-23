Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
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Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
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Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    Эксперты объяснили причины начала мобилизации в Киеве
    Образ Киева как мирной гавани в центре воюющей страны начал разрушаться
    		  
    23 июня 2023, 19:00
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков,
    Дарья Волкова

    В Киеве начинается всеобщая мобилизация. До этого ее объявили в Ивано-Франковской области, а позже к ней присоединилась Черниговская область. В чем заключается суть этих мобилизационных мероприятий, как они связаны с неудачным стартом контрнаступления ВСУ и к каким результатам подобные действия могут привести?

    В Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.

    При этом опубликованный документ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, подчеркивается в тексте. Есть ли такие же приказы для других районов города – не сообщается, но по данным киевских пабликов – аналогичные меры непублично предприняты и в других районах города.

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

    Однако на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоязычных областей Украины. Прежде всего ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Днепропетровской областях и подконтрольной Украине части Запорожской области, а также в Харьковской и Одесской областях.

    Однако теперь офис Зеленского взялся за центральные и западные регионы. Недавно глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе также сказано о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без предупреждения необходимых ведомств.

    Тренд на массовую мобилизацию продолжила и Черниговская область. Как считают эксперты, принятие подобных мер позволяет говорить о том, что в рядах ВСУ наблюдается растущая нехватка живой силы, хотя формально мобилизационные мероприятия подаются как «проверка и учет данных».

    И хотя власти Украины долгое время выстраивали образ столицы как «мирной гавани» в центре воюющего государства, теперь пастораль на берегах Днепра, видимо, сведется к минимуму.

    Сегодня киевляне ведут довольно спокойную городскую жизнь, ходят на работу, развлекаются, решают бытовые вопросы. Вечером рестораны переполнены, ночные клубы неофициально, но работают. И, более того, за весь период конфликта из Киева фактически не приходило данных о насильственной мобилизации на улицах, чего нельзя сказать о других регионах.

    Впрочем, иногда образ мирной столицы ставится на паузу. Как правило, это связано с визитами лидеров иностранных государств. Каждый раз, когда в Киев прибывали делегации из ЕС или США, по всему городу шумели сирены воздушной тревоги. Офис Зеленского попытался провернуть этот трюк с представителями ЮАР, однако африканцы не поверили в обстрелы.

    Так, представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил следующее: «Странно, что мы не видели или не слышали взрыва. Очевидно, что все это дезинформация. Народ ходил по улицам как обычно». Он подчеркнул, что чинимые им препятствия со стороны Украины «вызывали глубокую обеспокоенность».

    Теперь же киевлянам – в массе своей политически пассивным людям – придется реагировать на объявленные меры, считают эксперты. «Причиной мобилизации в Киеве стала нехватка живой силы в ВСУ. Власти опасаются начала военных действий на самых неподготовленных участках, в том числе на границе с Белоруссией. Поэтому они набирают мобилизованных, чтобы заместить ими недостаток солдат», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко.

    «В целом на Украине с февраля 2022 года была мобилизация «по необходимости». Сначала они использовали резервистов с опытом боевых действий в Донбассе, затем добровольцев и тероборону. Затем перешли к обычным гражданам в русскоязычных регионах, а сейчас пошли еще дальше, аж до родины Степана Бандеры, то есть Ивано-Франковской области», – отметил он.

    «Теперь они перешли на Киев. Это обусловлено рядом причин. Сейчас в столице сосредоточено большое количество людей, которые скрываются от мобилизации в родных регионах, но при этом не стали уезжать за границу. Кроме того, Киев как столица должен быть показательным примером для остальных регионов», – рассуждает собеседник.

    «Все это время Киев как город создавал иллюзию «перемоги» Украины. А сейчас становится очевидным, что дела у ВСУ идут не так, как хотелось бы офису Зеленского и военному командованию. Поэтому они решили взяться за Киев, чтобы жители столицы помогали им достичь хоть каких-то целей», – отметил он.

    «При этом киевляне, особенно коренные жители города, мобилизации избегают и будут это делать в дальнейшем. Как киевлянин, я вас уверяю: жители столицы умеют филигранно изворачиваться. «Где сел, там и слез» – это про нас. «Если снизу посмотреть, то сбоку кажется, что сверху ничего не видно» – это тоже про киевлян. Поэтому военкоматы столкнутся с огромными проблемами», – прогнозирует Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается правозащитница Лариса Шеслер. «В Киеве дух войны, как его подают в украинских СМИ, вообще не ощущается. Город живет спокойно. Редкие удары по инфраструктуре не затрагивают большинство горожан. Однако в столице до сих пор побаивались реальной мобилизации», – отметила собеседница.

    По ее словам, смысл создания иллюзии мирной жизни, которую можно наблюдать в Киеве, заключался еще и в том, чтобы не допустить повального оттока населения из страны. «Именно по этой причине сохранение «мирной гавани» в Киеве было приоритетом для офиса Зеленского с февраля прошлого года», – добавила она.

    «Но когда в Киев приезжали высокопоставленные гости, офис Зеленского старался имитировать российские удары. Естественно, в этот спектакль никто не верил, но из-за солидарности с властями Украины они делали вид, что обстрелы реально происходят. Африканская делегация, впрочем, развенчала этот миф, раскрыв объективные данные по ситуации в городе», – пояснила правозащитница.

    «Параллельно с этим призыв мужчин из промышленных и русскоязычных регионов становится все более затруднительным. На фронт насильственно отправляют представителей рабочих профессий, обрекая целые регионы на полную потерю производственных сил в будущем. В Киеве же большая часть населения не занята в промышленности, поэтому мобилизация в городе практически никак не отразится на экономике. Офис Зеленского это также учитывает», – резюмирует Шеслер.
     
     
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