Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

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16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
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Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
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    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    На Украине началась мобилизация в западных регионах страны, поскольку на востоке уже некого призывать
    ВСУ почувствовали острый дефицит живой силы
    		  
    16 июня 2023, 20:45
    Фото: Latin America News Agency/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт?

    В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.

    На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

    По информации украинских СМИ, только в мае местные суды вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации. Судьи, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

    Вместе с тем на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. Прежде всего ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области. 9 мая правительство Украины внесло в Раду законопроект, который снижает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Это позволит мобилизовать граждан, достигших 25-летнего возраста. Пока они числятся призывниками, мобилизация этих граждан запрещена законом.

    В экспертном сообществе полагают, что власти Украины просто вынуждены расширять зону мобилизации. Причина тому – вынужденное начало анонсированного контрнаступления. «На Украине стремительно сокращается мобилизационный ресурс. Власти декларируют, что сейчас население страны составляет около 29–30 млн человек, но на самом деле цифры намного меньше. По данным Евростата, до 30% мужчин находятся за пределами Украины. И если исходить из данных украинской погранслужбы, военные комендатуры выдали 1,2 млн разрешений мужчинам на выезд. При этом абсолютно не известно, сколько из них вернулось домой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    С тем, что украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах, согласен и украинский политолог Владимир Скачко. По данным Минобороны России, в начале июня вооруженные силы Украины (ВСУ), которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС России в глубине подконтрольных Украине территорий. «Скорее всего, ВСУ почувствовали дефицит живой силы», – полагает эксперт.

    По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.

    Шеслер тоже подчеркивает, что до последнего момента военные предпочитали проводить мобилизацию в русскоязычных и центральных регионах Украины, потому что жители этих территорий «хорошо подходят для ВСУ». «Это было связано не только с тем, что они хотели загнать в армию только русскоязычных. В этих регионах проживает преимущественно городское население, занятое в промышленности. Эти люди могут управлять техникой и легко осваивают сложное оборудование. Это очень актуально при использовании натовской техники. А на Западной Украине промышленности давно нет. Мужчины преимущественно заняты либо сельским хозяйством, либо неквалифицированным трудом», – пояснила эксперт.

    По словам Шеслер, теперь настала очередь тех, кто «надеялся отсидеться».

    «На Украине хорошо знают, что чем дальше от фронта, тем сильнее в людях патриотизм. Патриотизм, который декламируют жители Западной Украины, никак не коррелирует с их действиями. Подавляющее большинство мужчин из тех регионов уезжали на работу в Польшу или Германию. После начала СВО они были в первых рядах по отъезду из страны под любым предлогом. Так что к мобилизации эти люди готовы меньше всего, а вот покричать «Слава Украине» и «Героям слава» – в этом им равных нет», – указала правозащитница.

    Она уверена, что ажиотажа в военкоматах не будет. Более того, народ попытается всячески избежать попадания под мобилизацию. «Мы уже видели немало роликов, где женщины на Западной Украине стараются отбить своих мужчин от военных, которые заставляют их идти в военкоматы. И эти матери, сестры и жены не потеряют своего воинственного настроя. Каждая из них понимает, что дорога в украинскую армию – это билет в один конец. И вероятность того, что близкий человек вернется домой в гробу, слишком высока», – заключила Шеслер.
     
     
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