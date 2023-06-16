Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

На Украине началась мобилизация в западных регионах страны, поскольку на востоке уже некого призывать

Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт?

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.

На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

По информации украинских СМИ, только в мае местные суды вынесли около сотни приговоров за уклонение от мобилизации. Судьи, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Вместе с тем на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. Прежде всего ВСУ черпали людской ресурс в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области. 9 мая правительство Украины внесло в Раду законопроект, который снижает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Это позволит мобилизовать граждан, достигших 25-летнего возраста. Пока они числятся призывниками, мобилизация этих граждан запрещена законом.

В экспертном сообществе полагают, что власти Украины просто вынуждены расширять зону мобилизации. Причина тому – вынужденное начало анонсированного контрнаступления. «На Украине стремительно сокращается мобилизационный ресурс. Власти декларируют, что сейчас население страны составляет около 29–30 млн человек, но на самом деле цифры намного меньше. По данным Евростата, до 30% мужчин находятся за пределами Украины. И если исходить из данных украинской погранслужбы, военные комендатуры выдали 1,2 млн разрешений мужчинам на выезд. При этом абсолютно не известно, сколько из них вернулось домой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

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С тем, что украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах, согласен и украинский политолог Владимир Скачко. По данным Минобороны России, в начале июня вооруженные силы Украины (ВСУ), которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС России в глубине подконтрольных Украине территорий. «Скорее всего, ВСУ почувствовали дефицит живой силы», – полагает эксперт.

По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.

Шеслер тоже подчеркивает, что до последнего момента военные предпочитали проводить мобилизацию в русскоязычных и центральных регионах Украины, потому что жители этих территорий «хорошо подходят для ВСУ». «Это было связано не только с тем, что они хотели загнать в армию только русскоязычных. В этих регионах проживает преимущественно городское население, занятое в промышленности. Эти люди могут управлять техникой и легко осваивают сложное оборудование. Это очень актуально при использовании натовской техники. А на Западной Украине промышленности давно нет. Мужчины преимущественно заняты либо сельским хозяйством, либо неквалифицированным трудом», – пояснила эксперт.

По словам Шеслер, теперь настала очередь тех, кто «надеялся отсидеться».

«На Украине хорошо знают, что чем дальше от фронта, тем сильнее в людях патриотизм. Патриотизм, который декламируют жители Западной Украины, никак не коррелирует с их действиями. Подавляющее большинство мужчин из тех регионов уезжали на работу в Польшу или Германию. После начала СВО они были в первых рядах по отъезду из страны под любым предлогом. Так что к мобилизации эти люди готовы меньше всего, а вот покричать «Слава Украине» и «Героям слава» – в этом им равных нет», – указала правозащитница.

Она уверена, что ажиотажа в военкоматах не будет. Более того, народ попытается всячески избежать попадания под мобилизацию. «Мы уже видели немало роликов, где женщины на Западной Украине стараются отбить своих мужчин от военных, которые заставляют их идти в военкоматы. И эти матери, сестры и жены не потеряют своего воинственного настроя. Каждая из них понимает, что дорога в украинскую армию – это билет в один конец. И вероятность того, что близкий человек вернется домой в гробу, слишком высока», – заключила Шеслер.