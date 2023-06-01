В США допустили провал контрнаступления ВСУ

Военный эксперт назвал возможные меры по защите Шебекино от обстрелов ВСУ

Военный эксперт Леонков: Для обеспечения безопасности Шебекино потребуется комплекс гуманитарных и оборонительных мероприятий

На приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ контролировать ситуацию на территории РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее власти Белгородской области на фоне участившихся обстрелов ВСУ начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

«К сожалению, экстренных «пожарных сил», которые могли бы резко изменить ситуацию в Шебекино, у нас нет. Однако надо перейти к реализации мер, который мог бы помочь жителям Белгородской области «здесь и сейчас», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Необходимые действия можно разделить на две группы – оборонительные и гуманитарные. Первые нужно предпринимать с учетом того, что противник явно переходит к тактике «кочующих минометов и артиллерийских установок». Соответственно, самое главное сейчас – организовать регулярные разведывательные патрули», – отмечает эксперт.

«Важно снабдить наши группы тепловизорами. Это позволит бойцам не просто находить силы противника, но и отслеживать путь ДРГ до мест перезарядки орудий. После обнаружения целей необходимо сообщать выявленные координаты нашей авиации, которая, в свою очередь, будет наносить удары по позициям ВСУ», – подчеркивает собеседник.

«Параллельно необходимо сформировать отряды самообороны на добровольных началах. Эти люди войдут в подчинение Росгвардии или ФСБ. Под руководством профильных органов бойцы смогут создать опорные пункты на территории Российской Федерации, что существенно осложнит попытки продвижения ВСУ», – акцентирует Леонков.

«Конечно, добровольцев важно обеспечить всем необходимым – медицинской помощью, вещами, питанием. Речь идет о проработке логистики снабжения наших бойцов. На территории противника же должны работать представители спецназа или ВДВ. Конечно, подобные операции требуют тщательной проработки, но координация усилий военных и отрядов самообороны существенно бы облегчила положение дел», – считает эксперт.

«Кроме того, нельзя забывать и о гуманитарном направлении работы в Белгородской области. Следует продолжать эвакуацию гражданских. Инициатива губернатора Белгородской области по вывозу детей – правильная и своевременная. Кроме того, важно проводить работу с населением, объяснять людям, как вести себя при обстрелах. Сейчас многие паникуют, боятся. Отсюда и несчастные случаи», – отмечает собеседник.

«Важно провести и мероприятия по повышению безопасности в общественных местах на приграничных территориях. Зачастую люди получают ранения в период обстрелов из-за попадания в тело осколков от снарядов. Здесь поможет размещение мешков с песком на площадях и у торговых центров», – резюмирует Леонков.

Ранее власти Белгородской области начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 человек будут отправлены в воронежский оздоровительный лагерь, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ситуация в Шебекино ухудшается. В ночь на среду по городу был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Также повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома, а также школа и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.

Он также отметил, что за минувшие сутки в Белгородском районе зафиксировано девять прилетов. Все удары пришлись по селу Журавлевка. Пострадавших нет, но есть повреждения одного домовладения. Из миномета 12 раз обстреляли и хутор Старый.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 30 прилётов. 21 минометным снарядом обстреляли окраину села Козинка, девять минометных снарядов выпущено по пункту пропуска. Пострадавших нет, в одном домовладении выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновка сбит беспилотник противника.

Ранее в Белгородской области за сутки было зафиксировано около 220 прилетов со стороны ВСУ.