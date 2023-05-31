Залужный попросил у США дальнобойные снаряды для контнаступления

Главком ВСУ Залужный рассказал генералу США Милли о планах по наступлению и попросил дальнобойные снаряды

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли рассказал о планах ВСУ по проведению наступления и попросил поставить Киеву вооружения, в том числе дальнобойные снаряды.

В своем Telegram-канале он указал, что провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению, передает ТАСС.

Залужный указал, что уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов, среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете «Политико», что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.

В среду координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США.

Ранее главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного объявили в России в розыск.