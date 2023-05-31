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В Белом доме назвали сроки наступления Киева
В Белом доме заявили о планах Киева начать наступление летом
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Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Кадыров пообещал ВСУ «месть в полном смысле слова» в зоне СВО
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Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО.
В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях.
«У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться».
«Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных
Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.
Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».
Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.
Серия взрывов прогремела в Мелитополе
Рогов: В Мелитополе прогремели взрывы, сработала система ПВО
Серия взрывов произошла в Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил в своем Telegram-канале, что один из взрывов был особенно мощным и объемным. Рогов отметил, что система ПВО отработала по ракетам, летящим на Мелитополь.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим усилил террористическую активность в Запорожской области.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые
Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС.
Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.
Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ.
Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.
В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.
Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны
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Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой.
«Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина.
«Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент.
Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
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Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
Песков заявил о принимаемых Россией мерах из-за обстрелов Белгородской области
Песков заявил, что Россия принимает меры из-за обстрелов Белгородской области
Российское руководство принимает меры в связи с обстрелами в Белгородской области со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль обеспокоен обстановкой с обстрелами в регионе, там сложилась «достаточно тревожная» ситуация, принимаются меры, сказал Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ни одна западная страна до сих пор не осудила обстрелы со стороны Украины гражданских объектов в Белгородской области.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на приграничных территориях необходимо наладить работу регулярных разведывательных патрулей. Кроме того, важно подключать отряды самообороны, которые будут помогать Росгвардии и ФСБ.
Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России
Медведев заявил о необъявленной войне Британии против России и назвал Лондон вечным врагом Москвы
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Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В частности, Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал Великобританию извечным врагом Москвы и заявил, что британским чиновникам следует помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны, «их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», передает ТАСС.
По его словам, Лондон, поддерживая Украину и поставляя ей вооружение, уже фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.