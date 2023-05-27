На Украине заявили, что Киев готов начать контрнаступление «хоть завтра»

Секретарь Совбеза Украины Данилов: Киев готов начать контрнаступление хоть завтра

ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет, заявил британской вещательной корпорации Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская армия готова, это «не вопрос времени», киевское командование понимает, что «не может упустить эту историческую возможность», чтобы «стать по-настоящему независимой, большой европейской страной», передает ТАСС.

Данилов добавил, что контрнаступление может произойти «завтра, послезавтра или через неделю».

«Было бы странно, если я начал бы называть даты. Так нельзя делать. Ответственность, которую на нас возложила страна, очень высока. Мы понимаем, что у нас нет права на ошибку», – заключил он.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что страны Запада активно подталкивают Киев к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для Украины.В офисе президента Украины Владимира Зеленского тем временем увязали начало «контрнаступления» ВСУ с передачей Киеву оружия и техники странами Запада.