Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году?

Накануне стало известно, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет в основном в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По словам источника в российских силовых структурах в Херсонской области, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области.

При этом мобилизация на Западной Украине носит минимальный характер. Источник также отметил, что таким образом офис Зеленского пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.

Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания. На этом фоне в ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных, которые начали закрашивать свои татуировки.

Напомним, на Украине еще в октябре захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ писали, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Тем не менее мобилизационные мероприятия продолжаются и могут достигнуть своего пика в зимние месяцы.

«Таким образом, мобилизация на Украине показала простую вещь: те, кто громче всех кричит о патриотизме, меньше всего способны воевать. Это, в частности, касается жителей Галичины», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов. Он также отметил, что среди «патриотов Украины» велико число дезертиров.

«Опыт прошлых мобилизаций для так называемой АТО также показывает, что военно-политическое командование Украины стремилось отправить на войну против Донбасса в основном русскоязычных граждан», – отметил собеседник.

«Их логика такова: умирать за Украину на русском языке можно, а вот изучать его в школе – нельзя,

– подчеркнул Корнилов. – Кроме того, с помощью подобных мер офис Зеленского ломает мировоззрение жителей протестных регионов. Оказавшись в среде националистов, человек начинает действовать в их интересах – просто для того, чтобы выжить».

«Действительно, в Николаевской области, в Одессе и других русскоязычных регионах идет тотальная мобилизация. На каждом перекрестке стоят военкомы, представители полиции, раздают повестки и пытаются призвать как можно больше мужчин из данных регионов», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче дается работа с техникой и вопросы инженерного профиля», – отметила она.

«Именно из-за этого жители Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей, к сожалению, являются костяком и главной составной частью вооруженных сил Украины», – заключила Шеслер.

В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко напоминает: хотя Зеленский избрался благодаря голосам русскоязычных жителей Украины, его офис опирается на галицкий вариант идеологии. «То есть украинский национализм, чьи корни уходят на Западную Украину, выдается за мировоззрение всей страны», – добавил он.

«Кроме того, в Одессе и Харькове в последние годы появилось колоссальное количество переселенцев с Западной Украины. Именно они все чаще занимают руководящие должности на региональном и муниципальном уровне. При этом местное население они еще с советских времен называют «східняками» – то есть восточниками», – продолжил собеседник.

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«И в ситуации, когда до 80% жителей регионов, занятых ВСУ, нелояльны националистам – именно от них решено избавляться в первую очередь. Потому что с фронта не убежишь, а мобилизация сопровождается жесткими полицейскими мерами. Люди выживают как могут, в том числе воюя с нами. Есть масса случаев, когда в прямом смысле слова соседи оказываются по разные стороны баррикад», – пояснил собеседник.

«Региональная специфика также имеет значение. Русскоязычные граждане проживают преимущественно в крупных городах, где сохранилась какая-никакая, но промышленность. Среди них чаще встречаются специалисты с техническим образованием. При этом архаичные селяне в основном относятся к ним враждебно. И поскольку проблема с освоением техники в ВСУ стоит достаточно остро, отсюда и запрос на русскоязычных», – акцентировал военный аналитик.

«Вместе с тем нельзя сказать, что офис Зеленского представляет интересы галичан на 100%, потому что они тоже живут плохо. Но окружение Зеленского использует их идеологию, масштабирует их религию – раскольничество и униатство. Соответственно, у них иная мораль, иная этика. Однако для ведения боевых действий все это не годится. Поэтому галичане громче всех кричат «Єдина країна», но ведут войну руками и телами жителей Центральной, Восточной и Южной Украины», – резюмировал Онуфриенко.

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