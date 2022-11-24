Взгляд
24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
Разделы

Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины REUTERS/Umit Bektas
Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Как украинцы делают Эстонию русской

Не все жители Эстонии согласны с языковой политикой местных властей Сергей Степанов/ТАСС
Случилось неожиданное: эстонский парламент вдруг отверг законопроект о полном запрете использования в стране русского языка. Дискуссия по данному вопросу затронула даже сексуальную тематику, а причиной появления законопроекта стали, как ни парадоксально, украинские беженцы. Однако в реальности эстонской идентичности сегодня угрожает совсем другой язык.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...

Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

Голос разума в Японии

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о подготовке Украины к применению биологического оружия
    Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева Госдума приняла бюджет на 2023–2025 годы Польша и страны Прибалтики не приняли «щедрый» потолок цен на российскую нефть МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
    Трех граждан Украины арестовали в Москве по подозрению в подготовке теракта СК объявил о проверке данных о казнях мирных жителей Херсона ФСБ предотвратила украинскую диверсию на газопроводе в Турцию Блогера Некоглая выдворили из России
    Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных Украина запросила у партнеров высоковольтное оборудование Созданный российским ученым материал вызвал интерес у Минобороны

    среди детей и взрослых


    Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    попытка шантажа


    В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ

    «нулевой уровень дипломатии»


    Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России

    Видео

    пограничные претензии


    Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

    трудное решение


    Потолок цен на российскую нефть становится формальным

    добровольцы СВО


    Почему региональные политики отправляются на передовую

    воровство газа


    Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    обыски в лавре


    Сергей Худиев: Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    догнать ушедшее


    Ирина Алкснис: Запад переписывает историю все более топорно

    мужество созерцания


    Виталий Трофимов-Трофимов: Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

    Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
    		   24 ноября 2022, 13:30
    Фото: REUTERS/Umit Bektas
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году?

    Накануне стало известно, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского мобилизация на Украине идет в основном в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По словам источника в российских силовых структурах в Херсонской области, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и части Запорожской области.

    При этом мобилизация на Западной Украине носит минимальный характер. Источник также отметил, что таким образом офис Зеленского пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.

    Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания. На этом фоне в ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных, которые начали закрашивать свои татуировки.

    Напомним, на Украине еще в октябре захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ писали, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Тем не менее мобилизационные мероприятия продолжаются и могут достигнуть своего пика в зимние месяцы.

    «Таким образом, мобилизация на Украине показала простую вещь: те, кто громче всех кричит о патриотизме, меньше всего способны воевать. Это, в частности, касается жителей Галичины», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов. Он также отметил, что среди «патриотов Украины» велико число дезертиров.

    «Опыт прошлых мобилизаций для так называемой АТО также показывает, что военно-политическое командование Украины стремилось отправить на войну против Донбасса в основном русскоязычных граждан», – отметил собеседник.   

    «Их логика такова: умирать за Украину на русском языке можно, а вот изучать его в школе – нельзя,

    – подчеркнул Корнилов. – Кроме того, с помощью подобных мер офис Зеленского ломает мировоззрение жителей протестных регионов. Оказавшись в среде националистов, человек начинает действовать в их интересах – просто для того, чтобы выжить».

    «Действительно, в Николаевской области, в Одессе и других русскоязычных регионах идет тотальная мобилизация. На каждом перекрестке стоят военкомы, представители полиции, раздают повестки и пытаются призвать как можно больше мужчин из данных регионов», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    «Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче дается работа с техникой и вопросы инженерного профиля», – отметила она.  

    «Именно из-за этого жители Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей, к сожалению, являются костяком и главной составной частью вооруженных сил Украины», – заключила Шеслер.

    В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко напоминает: хотя Зеленский избрался благодаря голосам русскоязычных жителей Украины, его офис опирается на галицкий вариант идеологии. «То есть украинский национализм, чьи корни уходят на Западную Украину, выдается за мировоззрение всей страны», – добавил он.  

    «Кроме того, в Одессе и Харькове в последние годы появилось колоссальное количество переселенцев с Западной Украины. Именно они все чаще занимают руководящие должности на региональном и муниципальном уровне. При этом местное население они еще с советских времен называют «східняками» – то есть восточниками», – продолжил собеседник.  

    «И в ситуации, когда до 80% жителей регионов, занятых ВСУ, нелояльны националистам – именно от них решено избавляться в первую очередь. Потому что с фронта не убежишь, а мобилизация сопровождается жесткими полицейскими мерами. Люди выживают как могут, в том числе воюя с нами. Есть масса случаев, когда в прямом смысле слова соседи оказываются по разные стороны баррикад», – пояснил собеседник.  

    «Региональная специфика также имеет значение. Русскоязычные граждане проживают преимущественно в крупных городах, где сохранилась какая-никакая, но промышленность. Среди них чаще встречаются специалисты с техническим образованием. При этом архаичные селяне в основном относятся к ним враждебно. И поскольку проблема с освоением техники в ВСУ стоит достаточно остро, отсюда и запрос на русскоязычных», – акцентировал военный аналитик.  

    «Вместе с тем нельзя сказать, что офис Зеленского представляет интересы галичан на 100%, потому что они тоже живут плохо. Но окружение Зеленского использует их идеологию, масштабирует их религию – раскольничество и униатство. Соответственно, у них иная мораль, иная этика. Однако для ведения боевых действий все это не годится. Поэтому галичане громче всех кричат «Єдина країна», но ведут войну руками и телами жителей Центральной, Восточной и Южной Украины», – резюмировал Онуфриенко.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •