Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ?

Все атомные электростанции Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС были временно отключены в среду. Об этом сообщает Минэнерго Украины. Кроме того, большая часть регионов на сопредельных с Россией территориях осталась без электро- и водоснабжения, во многих населенных пунктах фиксируются аварии.

«Предварительно в одном только Киеве поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Убедительных доказательств поражения этих объектов пока нет, но власти намекают именно на эти объекты. Также известно об отсутствии водоснабжения, «Киевводоканал» не справляется с нагрузкой, горожане запасаются водой. На какое-то время остановилась работа метро», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.

Также электроснабжение пропало в Киевской, Николаевской, Одесской области, проблемы со светом зафиксированы на Днепропетровщине, Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Восток также зацепило: в Харькове, Сумах и Полтаве.

«Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором говорилось с 10 октября: несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически в неизменном виде существовала со времен распада СССР», – считает военный эксперт Борис Рожин.

«Сегодня накопительный эффект сказался и все посыпалось. Естественно, сейчас несколько дней энергосистему будут балансировать путем дальнейшего снижения потребления, но делать это будет сложно, а ВС РФ сохраняют опцию дальнейших ударов по еще не уничтоженным объектам, что приведет к тому, что следующая волна ударов также будет гасить большую часть Украины», – отмечает эксперт.

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По его словам, «в этом деле главное последовательность и методичность, которые мы и наблюдаем в вопросе вывода из строя энергосистемы к началу зимы». Проблемы сказываются и на железной дороге. «Судя по последствиям, накопительный эффект ударов гарантированно роняет теперь и локомотивную электротягу. Не хватает напряжения у них, причем по всему полигону переменного тока и части постоянного в районе Харьковского узла», – пишет Telegram-канал «Блокнот перископа».

При этом, в отличие от ВС Украины, которые безбожно бомбят Запорожскую АЭС, российские удары не затрагивают атомную инфраструктуру. «Россия не выпустила ни одного снаряда по АЭС. Приостановки их работы связаны с разрушением электросетей. Станции по-прежнему могут вырабатывать электричество, но не могут доставить его до потребителей», – отмечают авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена». В то же время отраслевой Telegram-канал «Рыбарь» обратил внимание на тот факт, что

«сегодня впервые с начала СВО все украинские атомные электростанции оказались «выключены» из энергосистемы страны».

«Наиболее вероятной причиной произошедшего стал вывод из строя питающих подстанций. Это привело к резкому падению потребителей вырабатываемой АЭС электроэнергии, из-за чего дежурные смены были вынуждены заглушить реакторы и перевести их в работу на собственные нужды станций», – добавляют аналитики.

«Не исключено, что энергетики вновь смогут собрать аварийные схемы и возобновить работу части АЭС. Но происходящее является хорошей демонстрацией начала распада единой энергосистемы Украины на отдельные независимые друг от друга «островки», – полагают авторы канала.

На этом фоне власти Украины обсуждают еще большее ужесточение военной цензуры и наказания местных жителей за публикацию информации о «прилетах» по объектам инфраструктуры. Теперь в Раду внесен законопроект, который подразумевает увеличение штрафов и исправительные работы сроком до двух лет.

Тем не менее информация по-прежнему просачивается в соцсети, поэтому можно сделать вывод, что ВС России нанесли удар по наиболее значимым трансформаторным подстанциям, которые перераспределяют электроэнергию между основными генерирующими мощностями – это Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции, – и большей частью потребителей.

«При этом целью ракетных ударов в этот раз стали подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, указал собеседник. «До сих пор Украина бравировала тем, что эти подстанции не были выведены из строя, мол, удары не достигли цели. Но дело в том, что предыдущие ракетные удары были щадящего плана: выводили из строя подстанции 110 кВ и 330 кВ», – рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов.

«Сегодня же мы видим, что на Украине буквально все отключилось.

Подстанций 750 кВ на Украине меньше десяти. Но выход из строя каждой из них – это фактически выпадение сразу нескольких областей, потому что именно такие подстанции отвечают за переброску электроэнергии между областями», – подчеркнул Анпилогов.

По мнению собеседника, Украина не сможет восстановить энергобаланс в разумные сроки. «Мы доподлинно не знаем о повреждениях. Думаю, и энергослужбы Украины еще оценивают последствия ударов. Поэтому пока сложно прогнозировать, сколько продлятся ремонтные работы. Оборудование для подстанций штучное, изготавливается на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет. Сложности могут возникнуть и с доставкой этого оборудования», – считает эксперт.

При этом Анпилогов допускает, что на Украине могут включить резервные мощности, еще незадействованные трансформаторы. «Но проблема для противника в том, что если один раз русские ракеты уже долетели до этих подстанций, а значит, и во второй раз долетят. Поэтому будущее украинской энергосистемы выглядит туманно и печально», – констатирует собеседник.

Что касается железнодорожного сообщения на Украине, то здесь тоже существуют проблемы.

«На Украине электрифицированная железная дорога: большая часть железнодорожных путей имеет электрификацию постоянным или переменным током. Электрификация зависит от внешних источников. У железной дороги нет своих собственных электростанций. Она запитана ровно через такие же тяговые подстанции, которые сначала забирают электрическую мощность из общей системы, а потом выдают на участки путей, на контактную сеть», – рассказал Анпилогов.

«Если нет мощности в основной энергосистеме, нет мощности в контактной сети. А значит, единственным способом движения на Украине остается тепловозный транспорт, который более-менее автономен. Но и здесь существуют трудности: во-первых, тепловозы имеют меньшую скорость движения; во-вторых, их нужно постоянно снабжать дизельным топливом; в-третьих, они чаще ломаются. Все это будет затруднять логистику ВСУ на Украине самым серьезным образом», – резюмировал эксперт.

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