Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

Взгляд
23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
Разделы

Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
Перейти в раздел…

В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

Приграничные столкновения в странах Средней Азии происходят регулярно Игорь Егоров/РИА Новости
Один из самых длительных территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, похоже, близок к разрешению. Киргизия и Узбекистан договорились об обмене территориями. Однако еще один замороженный конфликт в регионе может вспыхнуть в любой момент. О чем идет речь, почему стороны готовятся к войне и кто именно может ее спровоцировать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик
    Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась Экономист: Киев выдвигает неадекватные условия для экспорта аммиака из РФ В Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
    В офисе Зеленского дали прогноз об отсутствии света на Украине неделями В Воронеже ФСБ ликвидировала группу диверсантов Пентагон: Удары Турции в Сирии опасны для американских военных Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
    Песков: Несмотря на все сложности, Армения остается в ОДКБ Медведев: Враги напрасно надеются на истощение запасов нашего оружия Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ Спрогнозировано резкое подорожание импортных новогодних елок

    «за сотни тысяч километров»


    Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии

    праздничная вечеринка


    Продюсер назвал самых востребованных в этом году на новогодних корпоративах артистов

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    Видео

    трудное решение


    Потолок цен на российскую нефть становится формальным

    начало торговой войны


    Как США добьют экономику Евросоюза

    добровольцы СВО


    Почему региональные политики отправляются на передовую

    воровство газа


    Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

    пограничные претензии


    Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

    обыски в лавре


    Сергей Худиев: Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    догнать ушедшее


    Ирина Алкснис: Запад переписывает историю все более топорно

    мужество созерцания


    Виталий Трофимов-Трофимов: Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

    В среду без света осталась почти вся Украина
    		   23 ноября 2022, 23:00
    Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
    Текст: Анастасия Куликова

    В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ?

    Все атомные электростанции Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС были временно отключены в среду. Об этом сообщает Минэнерго Украины. Кроме того, большая часть регионов на сопредельных с Россией территориях осталась без электро- и водоснабжения, во многих населенных пунктах фиксируются аварии.

    «Предварительно в одном только Киеве поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Убедительных доказательств поражения этих объектов пока нет, но власти намекают именно на эти объекты. Также известно об отсутствии водоснабжения, «Киевводоканал» не справляется с нагрузкой, горожане запасаются водой. На какое-то время остановилась работа метро», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.

    Также электроснабжение пропало в Киевской, Николаевской, Одесской области, проблемы со светом зафиксированы на Днепропетровщине, Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Восток также зацепило: в Харькове, Сумах и Полтаве.

    «Можно констатировать, что сегодня наступил тот самый кумулятивный эффект ударов, о котором говорилось с 10 октября: несколько волн ударов последовательно выводили из строя элементы энергосистемы Украины, которая в практически в неизменном виде существовала со времен распада СССР», – считает военный эксперт Борис Рожин.   

    «Сегодня накопительный эффект сказался и все посыпалось. Естественно, сейчас несколько дней энергосистему будут балансировать путем дальнейшего снижения потребления, но делать это будет сложно, а ВС РФ сохраняют опцию дальнейших ударов по еще не уничтоженным объектам, что приведет к тому, что следующая волна ударов также будет гасить большую часть Украины», – отмечает эксперт.

    По его словам, «в этом деле главное последовательность и методичность, которые мы и наблюдаем в вопросе вывода из строя энергосистемы к началу зимы». Проблемы сказываются и на железной дороге. «Судя по последствиям, накопительный эффект ударов гарантированно роняет теперь и локомотивную электротягу. Не хватает напряжения у них, причем по всему полигону переменного тока и части постоянного в районе Харьковского узла», – пишет Telegram-канал «Блокнот перископа».  

    При этом, в отличие от ВС Украины, которые безбожно бомбят Запорожскую АЭС, российские удары не затрагивают атомную инфраструктуру. «Россия не выпустила ни одного снаряда по АЭС. Приостановки их работы связаны с разрушением электросетей. Станции по-прежнему могут вырабатывать электричество, но не могут доставить его до потребителей», – отмечают авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена». В то же время отраслевой Telegram-канал «Рыбарь» обратил внимание на тот факт, что

    «сегодня впервые с начала СВО все украинские атомные электростанции оказались «выключены» из энергосистемы страны».

    «Наиболее вероятной причиной произошедшего стал вывод из строя питающих подстанций. Это привело к резкому падению потребителей вырабатываемой АЭС электроэнергии, из-за чего дежурные смены были вынуждены заглушить реакторы и перевести их в работу на собственные нужды станций», – добавляют аналитики.

    «Не исключено, что энергетики вновь смогут собрать аварийные схемы и возобновить работу части АЭС. Но происходящее является хорошей демонстрацией начала распада единой энергосистемы Украины на отдельные независимые друг от друга «островки», – полагают авторы канала.  

    На этом фоне власти Украины обсуждают еще большее ужесточение военной цензуры и наказания местных жителей за публикацию информации о «прилетах» по объектам инфраструктуры. Теперь в Раду внесен законопроект, который подразумевает увеличение штрафов и исправительные работы сроком до двух лет.

    Тем не менее информация по-прежнему просачивается в соцсети, поэтому можно сделать вывод, что ВС России нанесли удар по наиболее значимым трансформаторным подстанциям, которые перераспределяют электроэнергию между основными генерирующими мощностями – это Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции, – и большей частью потребителей.

    «При этом целью ракетных ударов в этот раз стали подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, указал собеседник. «До сих пор Украина бравировала тем, что эти подстанции не были выведены из строя, мол, удары не достигли цели. Но дело в том, что предыдущие ракетные удары были щадящего плана: выводили из строя подстанции 110 кВ и 330 кВ», – рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по атомной энергетике Алексей Анпилогов.

    «Сегодня же мы видим, что на Украине буквально все отключилось.

    Подстанций 750 кВ на Украине меньше десяти. Но выход из строя каждой из них – это фактически выпадение сразу нескольких областей, потому что именно такие подстанции отвечают за переброску электроэнергии между областями», – подчеркнул Анпилогов.

    По мнению собеседника, Украина не сможет восстановить энергобаланс в разумные сроки. «Мы доподлинно не знаем о повреждениях. Думаю, и энергослужбы Украины еще оценивают последствия ударов. Поэтому пока сложно прогнозировать, сколько продлятся ремонтные работы. Оборудование для подстанций штучное, изготавливается на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет. Сложности могут возникнуть и с доставкой этого оборудования», – считает эксперт.

    При этом Анпилогов допускает, что на Украине могут включить резервные мощности, еще незадействованные трансформаторы. «Но проблема для противника в том, что если один раз русские ракеты уже долетели до этих подстанций, а значит, и во второй раз долетят. Поэтому будущее украинской энергосистемы выглядит туманно и печально», – констатирует собеседник.

    Что касается железнодорожного сообщения на Украине, то здесь тоже существуют проблемы.

    «На Украине электрифицированная железная дорога: большая часть железнодорожных путей имеет электрификацию постоянным или переменным током. Электрификация зависит от внешних источников. У железной дороги нет своих собственных электростанций. Она запитана ровно через такие же тяговые подстанции, которые сначала забирают электрическую мощность из общей системы, а потом выдают на участки путей, на контактную сеть», – рассказал Анпилогов.

    «Если нет мощности в основной энергосистеме, нет мощности в контактной сети. А значит, единственным способом движения на Украине остается тепловозный транспорт, который более-менее автономен. Но и здесь существуют трудности: во-первых, тепловозы имеют меньшую скорость движения; во-вторых, их нужно постоянно снабжать дизельным топливом; в-третьих, они чаще ломаются. Все это будет затруднять логистику ВСУ на Украине самым серьезным образом», – резюмировал эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •